Від початку російського вторгнення в Україні загинули понад 8 тисяч цивільних, - ООН

злочини,воєнні

Управління верховного комісара ООН із прав людини повідомила, що з 24 лютого в Україні 21 965 постраждалих серед цивільного населення.

Про це йдеться у щотижневому звіті Управління Верховного комісара ООН з прав людини, інформує Цензор.НЕТ.

З початку повномасштабного вторгнення в Україні 8 231 людина загинула, 13 734 зазнали поранень. Серед поранених - 413 хлопчиків та 295 дівчаток, а також 271 дитина, стать якої поки не вдалося встановити. Загинули 3664 чоловіки, 2173 жінки, 260 хлопчиків та 203 дівчинки, стать 31 дитини та 1900 дорослих поки не встановлено.

Проте в ООН наголошують, що ці цифри не є остаточними. Реальні є значно вищими, оскільки отримання інформації з деяких місць, де йшли інтенсивні бойові дії, затягнулося, і багато повідомлень ще не підтверджено. Це стосується, наприклад, Маріуполя, Лисичанська, Попасної та Сєверодонецька, де є численні жертви серед цивільного населення.

Оон постійно намагаються виправдати кацапів.
У тому числі занижаючи кількість загиблих.
В одному Маріуполі загинули десятки тисяч людей!
показати весь коментар
14.03.2023 08:32 Відповісти
Перекрийте фінансові потоки, які йдуть Гебреєсусу в кишеню у формі ржублів Ґрязьпрома, і стурбована ООН одразу "прозріє" і побачить в кілька разів більше смертей цивільних.
Сцикливі продажні імпотенти з недоорганізації, які жирують за внески учасників цього збіговиська політиканів
показати весь коментар
14.03.2023 08:34 Відповісти
Тисну лайк не за те, що радію загибелі маріупольців, а тому що згоден щодо ООН
показати весь коментар
14.03.2023 08:35 Відповісти
Рашистська пітьма скликає Радбез ООН для засудження "русофобії", рефлексуючи на наміри перейменувати її з "росії" на "московію", а її мешканців, що підтримують загарбницьку війну проти України, на рашистів.
Тут ще її корисний ідіот Фесенко https://www.google.com/amp/s/glavcom.ua/amp/columns/fesenko/perejmenuvannja-rosiji-na-moskoviju-chomu-ne-varto-tsoho-robiti-913919.html виступив з тим же засудженням перейменувань, спекулюючи на війні й почуттях українськоно народу.
Проте, всі його маніпулятивні доводи, що начебто це є підміною юридичних понять симулякрами, що розмиває ідентифікацію й відповідальність країни-агресора, розбиваються всього лиш одним риторичним запитанням:
чому тепер в кожного українця язик не повертається назвати пітьму "росією", а рашистів рускімі?
показати весь коментар
14.03.2023 08:36 Відповісти
Ти вважаєш, що слова росія та русскіє викликають в українців виключно позитивні емоції?
показати весь коментар
14.03.2023 08:49 Відповісти
Вісім тисяч цивільних? Загинуло? з початку війни?... Це в якому з кварталів Маріка?
А якщо подивитись на околиці Бородянки, Гостомелю, Ірпеня, Бучі тощо?!
ООН, очі роззуйте.
показати весь коментар
14.03.2023 08:55 Відповісти
Лише в одному Маріуполі за різними даними загинуло від 20 тис. до 80 тисяч цивільних.
показати весь коментар
14.03.2023 08:56 Відповісти
Якщо це так, то маокшанє будуть вити - мі пачті нікаво нє убілі...
ДЕсь так
показати весь коментар
14.03.2023 18:57 Відповісти
"Русизм-это особая форма человеконенавистнической идеологии, основанная на великодержавном шовинизме, полной бездуховности и безнравственности.
Отличается от известных форм фашизма, расизма, национализма, особой жестокостью, как к человеку, так и к природе…
Принцип действия-уничтожение всего и вся, тактика выжженной земли. Отличается шизофренической формой мании мирового господства.
Обладая рабской психологией, паразитирует на ложной истории, на оккупированных территориях и угнетаемых народах. Р
усизму характерен постоянный политический юридико правовой и идеологический терроризм".

(Джохар Дудаев).
показати весь коментар
31.03.2023 20:34 Відповісти
 
 