Від початку російського вторгнення в Україні загинули понад 8 тисяч цивільних, - ООН

Управління верховного комісара ООН із прав людини повідомила, що з 24 лютого в Україні 21 965 постраждалих серед цивільного населення.

Про це йдеться у щотижневому звіті Управління Верховного комісара ООН з прав людини, інформує Цензор.НЕТ.

З початку повномасштабного вторгнення в Україні 8 231 людина загинула, 13 734 зазнали поранень. Серед поранених - 413 хлопчиків та 295 дівчаток, а також 271 дитина, стать якої поки не вдалося встановити. Загинули 3664 чоловіки, 2173 жінки, 260 хлопчиків та 203 дівчинки, стать 31 дитини та 1900 дорослих поки не встановлено.

Проте в ООН наголошують, що ці цифри не є остаточними. Реальні є значно вищими, оскільки отримання інформації з деяких місць, де йшли інтенсивні бойові дії, затягнулося, і багато повідомлень ще не підтверджено. Це стосується, наприклад, Маріуполя, Лисичанська, Попасної та Сєверодонецька, де є численні жертви серед цивільного населення.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Запоріжжі поховали родину Фурник з 8-місячним немовлям, які загинули внаслідок російського ракетного удару по житловому будинку. ФОТОрепортаж