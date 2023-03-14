Від початку російського вторгнення в Україні загинули понад 8 тисяч цивільних, - ООН
Управління верховного комісара ООН із прав людини повідомила, що з 24 лютого в Україні 21 965 постраждалих серед цивільного населення.
Про це йдеться у щотижневому звіті Управління Верховного комісара ООН з прав людини, інформує Цензор.НЕТ.
З початку повномасштабного вторгнення в Україні 8 231 людина загинула, 13 734 зазнали поранень. Серед поранених - 413 хлопчиків та 295 дівчаток, а також 271 дитина, стать якої поки не вдалося встановити. Загинули 3664 чоловіки, 2173 жінки, 260 хлопчиків та 203 дівчинки, стать 31 дитини та 1900 дорослих поки не встановлено.
Проте в ООН наголошують, що ці цифри не є остаточними. Реальні є значно вищими, оскільки отримання інформації з деяких місць, де йшли інтенсивні бойові дії, затягнулося, і багато повідомлень ще не підтверджено. Це стосується, наприклад, Маріуполя, Лисичанська, Попасної та Сєверодонецька, де є численні жертви серед цивільного населення.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
У тому числі занижаючи кількість загиблих.
В одному Маріуполі загинули десятки тисяч людей!
Сцикливі продажні імпотенти з недоорганізації, які жирують за внески учасників цього збіговиська політиканів
Тут ще її корисний ідіот Фесенко https://www.google.com/amp/s/glavcom.ua/amp/columns/fesenko/perejmenuvannja-rosiji-na-moskoviju-chomu-ne-varto-tsoho-robiti-913919.html виступив з тим же засудженням перейменувань, спекулюючи на війні й почуттях українськоно народу.
Проте, всі його маніпулятивні доводи, що начебто це є підміною юридичних понять симулякрами, що розмиває ідентифікацію й відповідальність країни-агресора, розбиваються всього лиш одним риторичним запитанням:
чому тепер в кожного українця язик не повертається назвати пітьму "росією", а рашистів рускімі?
А якщо подивитись на околиці Бородянки, Гостомелю, Ірпеня, Бучі тощо?!
ООН, очі роззуйте.
ДЕсь так
Отличается от известных форм фашизма, расизма, национализма, особой жестокостью, как к человеку, так и к природе…
Принцип действия-уничтожение всего и вся, тактика выжженной земли. Отличается шизофренической формой мании мирового господства.
Обладая рабской психологией, паразитирует на ложной истории, на оккупированных территориях и угнетаемых народах. Р
усизму характерен постоянный политический юридико правовой и идеологический терроризм".
(Джохар Дудаев).