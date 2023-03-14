Упродовж минулої доби окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру в районі 17 населених пунктів на Запоріжжі, - ОВА

У Запорізькій області військові РФ обстріляли за минулу добу цивільну інфраструктуру в районі 17 населених пунктів.

Про це повідомляє Запорізька обласна військова адміністрація, передає Цензор.НЕТ.

"За повідомленням ГУНП у Запорізькій області за минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районі населених пунктів Чарівне, Залізничне, Юрківка, Зарічне, Оріхів, Гуляйпільське, Гуляйполе, Новоданилівка, Білогір'я, Ольгівське, Мала Токмачка, Полтавка, Новоандріївка, Староукраїнка, Малинівка, Кам'янське, Степногірськ. Надійшло 46 повідомлень про руйнування будинків (квартир) громадян та об’єктів інфраструктури в результаті обстрілів військовослужбовцями РФ", - йдеться в повідомленні.

Ситуація за останню добу на Запорізькому напрямку не зазнала суттєвих змін. Противник основні зусилля зосереджує на утриманні зайнятих рубежів. Протягом минулої доби ворог здійснив 109 обстрілів позицій українських захисників застосовуючи при цьому танкове озброєння, реактивну та ствольну артилерію вздовж усієї лінії зіткнення.

Протягом минулої доби евакуація цивільного населення з тимчасово окупованих територій не проводилася.

