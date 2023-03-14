925 дітей зазнали поранень з початку повномасштабного вторгнення, - Офіс Генпрокурора
Станом на ранок 14 березня 2023 року більше ніж 1399 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Офіс Генпрокурора України.
"За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 464 дитини загинуло та понад 935 отримали поранення різного ступеню тяжкості.
13 березня внаслідок обстрілу ворогом с. Солончаки Миколаївської області поранено 7-річного хлопчика", - йдеться в повідомленні.
Ці цифри не остаточні. Триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.
Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 446, Харківській - 273, Київській - 123, Херсонській - 94, Запорізькій - 87, Миколаївській - 84, Чернігівській - 68, Луганській - 66, Дніпропетровській - 66.
