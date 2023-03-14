УКР
925 дітей зазнали поранень з початку повномасштабного вторгнення, - Офіс Генпрокурора

Станом на ранок 14 березня 2023 року більше ніж 1399 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Офіс Генпрокурора України.

"За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 464 дитини загинуло та понад 935 отримали поранення різного ступеню тяжкості.

13 березня внаслідок обстрілу ворогом с. Солончаки Миколаївської області поранено 7-річного хлопчика", - йдеться в повідомленні.

Ці цифри не остаточні. Триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Окупанти вербують українських дітей та використовують їх як шпигунів, - Офіс генпрокурора

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 446, Харківській - 273, Київській - 123, Херсонській - 94, Запорізькій - 87, Миколаївській - 84, Чернігівській - 68, Луганській - 66, Дніпропетровській - 66.

Автор: 

діти (5316) діти війни (132) Офіс Генпрокурора (3438)
Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
14.03.2023 10:07 Відповісти
"В Украине на протяжении всего периода конфликта, с 14 апреля 2014 года по 30 апреля 2021 года, погибло 152 ребенка (из них 102 мальчика и 50 девочек) и 146 детей получили ранения (из них 120 мальчиков и 26 девочек). Это за шесть лет.

А за время полномасштабной войны 464 дитини загинуло та понад 935 отримали поранення різного ступеню тяжкості. Это за год...

Зеленые это тоже считают достижением?
14.03.2023 10:10 Відповісти
Офісу Генпрокурора замість ведення статистики ( прошу вибачення у всіх дітей і батьків за таке формулювання ) покалічених і вбитих дітей може пора зайнятись притягненням до відповідальності сановників, які не виконали свої посадові обов'язки і не евакуювали дітей? Бездіяльність і тупість посадових осіб, в п.ч. державних службовців, призвели до тяжких наслідків і смертей. Евакуацію дітей потрібно було зробити мусовою - діти не повинні були простраждати також із-за тупості батьків.
14.03.2023 23:15 Відповісти
 
 