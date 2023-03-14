Росіяни на Луганщині щодоби втрачають до роти бійців, але кількість наступів не зменшують, - ОВА
Росіяни постійно намагаються атакувати позиції українських захисників на Луганщині.
Про це повідомив глава ОВА Сергій Гайдай, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, поблизу Білогорівки росіяни застосовують авіацію та намагаються постійно атакувати позиції українських захисників.
"Важка ситуація й на Кремінському та Сватівському напрямках, але просувань у росіян немає. Окупанти за добу втрачають до роти бійців, але кількість наступів вони не зменшують", - додав очільник області.
Та ми й так знаємо, що ви патентовані поци!
В них абсолютно немає ніякого плану наступу чи стратегії , лише чергова надія на - авось .
Авось хахли іспугаюцца наконєц , і побєгут , оце і увесь план .
всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!
ще раз повторюсь:
раSSія це імперія Зла, країна терорист!