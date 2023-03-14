УКР
Росіяни на Луганщині щодоби втрачають до роти бійців, але кількість наступів не зменшують, - ОВА

окупанти

Росіяни постійно намагаються атакувати позиції українських захисників на Луганщині.

Про це повідомив глава ОВА Сергій Гайдай, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, поблизу Білогорівки росіяни застосовують авіацію та намагаються постійно атакувати позиції українських захисників.

"Важка ситуація й на Кремінському та Сватівському напрямках, але просувань у росіян немає. Окупанти за добу втрачають до роти бійців, але кількість наступів вони не зменшують", - додав очільник області.

Автор: 

Гайдай ЛОГА (930) Луганська область (4938)
+3
Зменшити кількість наступів , або взагалі їх припинити , це визнати безсилля перед ЗСУ .. Тому кацапи будуть битися лобом в залізобетонну стіну - до кінця , в надії таки протовкти її якось .
В них абсолютно немає ніякого плану наступу чи стратегії , лише чергова надія на - авось .
Авось хахли іспугаюцца наконєц , і побєгут , оце і увесь план .
14.03.2023 09:29 Відповісти
+2
Утилізація
14.03.2023 09:20 Відповісти
+2
на жаль біосміття на раше вдосталь, й таким чином утилізувати свій непотріб росіяни можуть роками, не відчуваючи "снарядний голод"...
14.03.2023 09:37 Відповісти
Утилізація
14.03.2023 09:20 Відповісти
Рузьге!
Та ми й так знаємо, що ви патентовані поци!
14.03.2023 09:22 Відповісти
Та хто ж тих ушльопків патентувати буде?
14.03.2023 09:42 Відповісти
Зменшити кількість наступів , або взагалі їх припинити , це визнати безсилля перед ЗСУ .. Тому кацапи будуть битися лобом в залізобетонну стіну - до кінця , в надії таки протовкти її якось .
В них абсолютно немає ніякого плану наступу чи стратегії , лише чергова надія на - авось .
Авось хахли іспугаюцца наконєц , і побєгут , оце і увесь план .
14.03.2023 09:29 Відповісти
на жаль біосміття на раше вдосталь, й таким чином утилізувати свій непотріб росіяни можуть роками, не відчуваючи "снарядний голод"...
14.03.2023 09:37 Відповісти
тільки побільше 200-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...

всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!

ще раз повторюсь:

раSSія це імперія Зла, країна терорист!
14.03.2023 10:01 Відповісти
Кацапи верещали "можєм пафтаріть" .... от ***** їм й пофторбє атаки м'ясом як у 2у світову.
14.03.2023 10:01 Відповісти
А скільки наші втрачають, якщо на передку нічого не хвата
14.03.2023 10:09 Відповісти
Теж не мало. Навіть Бутусов у інтерв'ю цього не приховував.
14.03.2023 10:55 Відповісти
А в цифрах можешь, бо я чув струшні
14.03.2023 11:38 Відповісти
Я не оперую цифрами. У Бутусова запитай.
14.03.2023 13:10 Відповісти
Якби Зеленський в 22му не здав південь, ми би зараз читали цю інфо з під Широкіно.
14.03.2023 10:28 Відповісти
Да фіг, прорив був під Волновахою Широкіно теж, сутками била арта гради авіація, ти представ
14.03.2023 11:41 Відповісти
 
 