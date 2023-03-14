Росіяни на Луганщині щодоби втрачають до роти бійців, але кількість наступів не зменшують, - ОВА

Росіяни постійно намагаються атакувати позиції українських захисників на Луганщині.

Про це повідомив глава ОВА Сергій Гайдай, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, поблизу Білогорівки росіяни застосовують авіацію та намагаються постійно атакувати позиції українських захисників.

"Важка ситуація й на Кремінському та Сватівському напрямках, але просувань у росіян немає. Окупанти за добу втрачають до роти бійців, але кількість наступів вони не зменшують", - додав очільник області.

