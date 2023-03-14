На бойовому чергуванні в Чорному морі перебувають 8 російських кораблів, серед яких 1 ракетоносій із 4 "Калібрами", - ВМС

Станом на 14 березня на бойовому чергуванні РФ у Чорному морі перебуває 1 носій крилатих ракет "Калібр".

Про це повідомляє у фейсбуці ВМС ЗС України, передає Цензор.НЕТ.

"У Чорному морі на бойовому чергуванні знаходиться 8 ворожих кораблів, серед яких 1 носій крилатих ракет "калібр" загальний залп до 4 ракет;

в Азовському морі – 1 ворожий корабель;

в Середземному морі зменшено чисельність угруповання до 7 ворожих кораблів, з них 3 носія крилатих ракет "Калібр", загальний залп до 20 ракет", - йдеться в повідомленні.

Крім того повідомляється, що за добу, в інтересах РФ, прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

до Азовського моря – 36 суден, з них 8 суден продовжили рух у напрямку протоки Босфор;

до Чорного моря – 23 судна, з них 3 судна продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

"РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря", - додали у ВМС.

Читайте також: Загроза ракетного удару надзвичайно висока, росіяни вивели в Чорне море 2 ракетоносії, - ОК "Південь" (оновлено)