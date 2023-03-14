Російська армія відчує дефіцит боєприпасів, на багатьох ділянках фронту діє жорстке обмеження снарядів, - британська розвідка

Останніми тижнями дефіцит боєприпасів російської артилерії, ймовірно, погіршився до такої міри, що на багатьох ділянках фронту діє надзвичайно жорстке обмеження використання снарядів

Про це йдеться у звіті розвідки, який опублікований міністерством оборони Великої Британії, інформує Цензор.НЕТ.

Дефіцит боєприпасів напевно був ключовою причиною того, чому жодне російське формування останнім часом не змогло здійснити якісь значущі наступальні дії в оперативному плані.

"Росія майже напевно вже вдалася до видачі старих боєприпасів, які раніше були віднесені до категорії непридатних", - вважають аналітики.

Зокрема вони вказують, що указом президента РФ від 3 березня 2023 року Міністерству торгівлі та промисловості визначено заходи щодо обходу повноважень керівників оборонних галузей, які не виконують виробничі завдання.

"Росія все більше застосовує принципи командної економіки до свого військово-промислового комплексу, оскільки вона визнає, що її оборонні виробничі потужності є ключовою вразливістю у все більш виснажливій "спеціальній військовій операції", - зазначають у британській розвідці.