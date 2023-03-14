УКР
Новини Агресія Росії проти України
Російська армія відчує дефіцит боєприпасів, на багатьох ділянках фронту діє жорстке обмеження снарядів, - британська розвідка

Останніми тижнями дефіцит боєприпасів російської артилерії, ймовірно, погіршився до такої міри, що на багатьох ділянках фронту діє надзвичайно жорстке обмеження використання снарядів

Про це йдеться у звіті розвідки, який опублікований міністерством оборони Великої Британії, інформує Цензор.НЕТ.

Дефіцит боєприпасів напевно був ключовою причиною того, чому жодне російське формування останнім часом не змогло здійснити якісь значущі наступальні дії в оперативному плані.

"Росія майже напевно вже вдалася до видачі старих боєприпасів, які раніше були віднесені до категорії непридатних", - вважають аналітики.

Зокрема вони вказують, що указом президента РФ від 3 березня 2023 року Міністерству торгівлі та промисловості визначено заходи щодо обходу повноважень керівників оборонних галузей, які не виконують виробничі завдання.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 160 540 осіб (+740 за добу), 3484 танки, 2519 артсистем, 6789 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

"Росія все більше застосовує принципи командної економіки до свого військово-промислового комплексу, оскільки вона визнає, що її оборонні виробничі потужності є ключовою вразливістю у все більш виснажливій "спеціальній військовій операції", - зазначають у британській розвідці.

Автор: 

армія рф (18780) Велика Британія (5797) розвідка (3925) зовнішня розвідка (502)
Топ коментарі
+5
моня-не киз**дите
14.03.2023 09:36 Відповісти
+5
не надо жить в парадигме до 24февраля аля "вторая армия"...оказалось тв фуфлом,"многие миллионы снарядов за уралом на 10 лет войны с натой"....почти исчерпались за год войны с Украиной))),часть сдохла неправильное хранение,часть из просрочки больше 50 лет...по поводу впк что то могут но если брать даже по танкам они в мес. до 20 танков могут производить и 80 отремонтировать,100 танков в мес,с учетов что в среднем кацапы теряют по 8-10 в среднем в день,то грубо говоря мы за 2 недели из строя выводим в 2 раза больше танков чем они могут поставить на гусеницы)))
14.03.2023 09:48 Відповісти
+4
И что теперь вторая армия мира не пишет на снарядах по Берлину, Варшаве, Киеву, теперь просто иногда, когда есть снаряды, стреляют куда попало. Одним словом позор. Возникает вопрос, куда теперь вы будете драпать до Москвы или до Урала.
14.03.2023 09:36 Відповісти
Коли відчує?
14.03.2023 09:35 Відповісти
моня-не киз**дите
14.03.2023 09:36 Відповісти
И что теперь вторая армия мира не пишет на снарядах по Берлину, Варшаве, Киеву, теперь просто иногда, когда есть снаряды, стреляют куда попало. Одним словом позор. Возникает вопрос, куда теперь вы будете драпать до Москвы или до Урала.
14.03.2023 09:36 Відповісти
До Сідзіпіня
14.03.2023 09:43 Відповісти
"И чего только у нас нет: и того нет, и этого нет!" (с)
Ге ж, рузьге?
14.03.2023 09:38 Відповісти
Не так все райдужно.
Вони обмежили апетити фронту для того, щоб наповнювати сховища перед нашим наступом.
Так само і з ракетами. Їх роблять більше, але використовують менше. Щоб було чим бити по нашим військам, коли вони підуть уперед.
Про "неспроможність ВПК задовільнити потреби" не вірте. З часів СРСР всі заводи мали технічну можливість у короткі терміни перейти до випуску продукції військового призначення, в тому числі і ***********. Думаєте, все розікрали аж до стану пустелі? Ні. Плюс "союзнікі" допоможуть: Іран, Корея, Китай скоро впишеться.
Це війна ресурсів. На жаль, у ворога їх більше, ніж у цивілізованого світу.
Врятує лише правильна організація і високоточна зброя у великій кількості.
14.03.2023 09:40 Відповісти
не надо жить в парадигме до 24февраля аля "вторая армия"...оказалось тв фуфлом,"многие миллионы снарядов за уралом на 10 лет войны с натой"....почти исчерпались за год войны с Украиной))),часть сдохла неправильное хранение,часть из просрочки больше 50 лет...по поводу впк что то могут но если брать даже по танкам они в мес. до 20 танков могут производить и 80 отремонтировать,100 танков в мес,с учетов что в среднем кацапы теряют по 8-10 в среднем в день,то грубо говоря мы за 2 недели из строя выводим в 2 раза больше танков чем они могут поставить на гусеницы)))
14.03.2023 09:48 Відповісти
Але всі їх заводи працюють без перешкод. Китай якщо не зброю, то засоби виробництва точно надаватиме. Враховуючи безмежні запаси корисних копалин і захищеність від обстрілів та диверсій, вони роками можуть зберігати темпи виробництва. Чого не можна сказати про наших партнерів.
14.03.2023 10:23 Відповісти
Рік працюють і до цього звісно працювали, бо росія давно годувалася до війни і в резульататі гори трупів у пригожина та істерика дайте пригожину снаряди
показати весь коментар
З часів СРСР порізали не метал та розікрали величезні потужності і виробництва і все, що рашисти могли зробити за цей рік, вони вже зробили, все, що могли закупити у Ірані вже закупили з листопада і як резуальтат - нестача снарядів, гори трупів і воплі пригожина, якому так і не дали снарядів. Росія так і не перемогла корупцію, вона там була, є і буде, російська промисловість здатна випускати лише 4 тисячі снарідів на місячь при тому, що вони могли використовувати сотні тисяч. А Китай не допоміг зброєю і не допоможе, бо він вже обрав курс на розвитко відностин із США і не буде втрачати трильйони доларів заради якихось мільярдів, які він вигадує від підігравання росії. Підігравати буде, а ось підставлятися ідучи на конфлік зі світовим лідером - ніколи
показати весь коментар
Подивимось, чим вони зустрінуть наш наступ.
Щось у мене передчуття не дуже.
показати весь коментар
Під час Бурі у пустелі вже зустріли американські танки. Німецькі не гірше
показати весь коментар
Там їхні воєнкриси жаліються що витрата *********** вже майже в 10 разів перевищує їхнє виробництво . І що - склади порожніють з катастрофічною швидкістю .
Судячи з усього , за останні років 20 - 25 , вони таки добряче порізали на брухт своє обладнання . яке випускало ********** .
Інформація про знищення сібсєльмаша , який був на паРаші найбільшим виробником снарядів великого калібру , відповідає дійсності . На місці заводу вже будують житловий комплекс .
14.03.2023 09:41 Відповісти
Але це неправда. Снаряди є і багато. Навіщо друкувати сумнівну інформацію
показати весь коментар
есть ,но там где летом выпускали по 10 снарядов сейчас выпускают по 2-3 и многие из них не рвуться,бывали и такие случаи что на 5 выходов,был 1 разрыв кацапского снаряда,наверное ттакие по качеству и возрасту как и снаряды в ковбасной)
показати весь коментар
Це аж ніяк не заспокоює, дивлячись на знищені міста і села.
показати весь коментар
Навіщо писати видумки? По результату на фронті снаряди є. Не у кількості як на початок війни, але у достатній мірі що би прогризати оборону на донбасі.
показати весь коментар
Хоч і багато, але набагато менше, ніж на початку війни, і поступово сходять нанівець і немає у ворога перспектив вирішення цієї проблеми. Головне, що це тенденція і це підтверджує західна розвідка
показати весь коментар
Мабуть тому вони останній час постійно рухаються на Сході (вже й під Херсоном заворушилися) і у нас гинуть найкращі з найкращих кадрових частин. Перемагають реалісти, рожеві окуляри тільки заважають...
показати весь коментар
Тільки рашистів гине в 5 разів більше і це нормальне співвідношення. І десь таки треба їх вбивати, бо вони нікуди не дінуться і не факт, що в іншому місці їх передохне більше. Головне, щоб м'ясорубка працювала і стабільно перекручували вороже м'ясо
показати весь коментар
Для України нормальне співвідношення 1:50. Про що ти мелеш? Якщо буде 1:5 то ця війна ніколи не скінчиться.
показати весь коментар
Рашистів лише в 5 разів більше за нас, тому щоб зупинити як раз достатньо
показати весь коментар
Троляко, краще подивись на твої кладовища на росії. Не треба далеко ходити - у кожному вашому місті повно ваших свіжих трупаків з України
показати весь коментар
У нас гинуть, повторюю, найкращі і майже незамінні, а у кацапів - всілякі покидьки, утилізацію яких в них тільки схвалюють.
Та й щодо 1 до 5 це ви самі рахували?
14.03.2023 12:04 Відповісти
не єто как раз норм,то если бы мы с китаем или индией воевали,хотя сейчас мясо не играет роли,вон в израиле 4 млн,а какие технологии и вооружение в армии.
показати весь коментар
Ох це "майже напевно"
показати весь коментар
