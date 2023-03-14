Російська армія відчує дефіцит боєприпасів, на багатьох ділянках фронту діє жорстке обмеження снарядів, - британська розвідка
Останніми тижнями дефіцит боєприпасів російської артилерії, ймовірно, погіршився до такої міри, що на багатьох ділянках фронту діє надзвичайно жорстке обмеження використання снарядів
Про це йдеться у звіті розвідки, який опублікований міністерством оборони Великої Британії, інформує Цензор.НЕТ.
Дефіцит боєприпасів напевно був ключовою причиною того, чому жодне російське формування останнім часом не змогло здійснити якісь значущі наступальні дії в оперативному плані.
"Росія майже напевно вже вдалася до видачі старих боєприпасів, які раніше були віднесені до категорії непридатних", - вважають аналітики.
Зокрема вони вказують, що указом президента РФ від 3 березня 2023 року Міністерству торгівлі та промисловості визначено заходи щодо обходу повноважень керівників оборонних галузей, які не виконують виробничі завдання.
"Росія все більше застосовує принципи командної економіки до свого військово-промислового комплексу, оскільки вона визнає, що її оборонні виробничі потужності є ключовою вразливістю у все більш виснажливій "спеціальній військовій операції", - зазначають у британській розвідці.
Ге ж, рузьге?
Вони обмежили апетити фронту для того, щоб наповнювати сховища перед нашим наступом.
Так само і з ракетами. Їх роблять більше, але використовують менше. Щоб було чим бити по нашим військам, коли вони підуть уперед.
Про "неспроможність ВПК задовільнити потреби" не вірте. З часів СРСР всі заводи мали технічну можливість у короткі терміни перейти до випуску продукції військового призначення, в тому числі і ***********. Думаєте, все розікрали аж до стану пустелі? Ні. Плюс "союзнікі" допоможуть: Іран, Корея, Китай скоро впишеться.
Це війна ресурсів. На жаль, у ворога їх більше, ніж у цивілізованого світу.
Врятує лише правильна організація і високоточна зброя у великій кількості.
Щось у мене передчуття не дуже.
Судячи з усього , за останні років 20 - 25 , вони таки добряче порізали на брухт своє обладнання . яке випускало ********** .
Інформація про знищення сібсєльмаша , який був на паРаші найбільшим виробником снарядів великого калібру , відповідає дійсності . На місці заводу вже будують житловий комплекс .
Та й щодо 1 до 5 це ви самі рахували?