Новини Агресія Росії проти України
На прикордонних територіях Сумщини та Чернігівщини минулої доби пролунало понад 70 вибухів, - ОК "Північ"

сумщина,чернігівщина

Ворожі війська продовжують обстрілювати прикордонні населені пункти Чернігівської та Сумської області з артилерії, РСЗВ та мінометів.

Про це повідомляє ОК "Північ", інформує Цензор.НЕТ.

У Чернігівській області:

  • з 10:30 до 10:50 повідомили про 10 приходів, ймовірно з міномета 120 мм, в район населеного пункту Єліне;
  • з 11:05 до 11:10 повідомили про 15 приходів, ймовірно з РСЗВ, в район населеного пункту Колос;
  • з 15:25 до 15:54 повідомили про 7 приходів, ймовірно зі ствольної артилерії, в район населеного пункту Архипівка.

У Сумські області:

  • з 11:35 до 11:40 повідомили про 4 приходи, ймовірно зі ствольної артилерії, в район населеного пункту Середина-Буда;
  • з 16:25 до 16:40 повідомили про 8 приходів, ймовірно з САУ, в район населеного пункту Українське;
  • з 16:08 до 16:55 повідомили про 25 приходів, ймовірно з САУ, в район населеного пункту Старікове;
  • з 16:30 до 16:40 повідомили про 5 приходів, ймовірно зі ствольної артилерії, в район населеного пункту Ромашкове.

Втрат серед особового складу та техніки немає. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила.

обстріл (30991) Сумська область (4246) Чернігівщина (1585)
