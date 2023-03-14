На прикордонних територіях Сумщини та Чернігівщини минулої доби пролунало понад 70 вибухів, - ОК "Північ"
Ворожі війська продовжують обстрілювати прикордонні населені пункти Чернігівської та Сумської області з артилерії, РСЗВ та мінометів.
Про це повідомляє ОК "Північ", інформує Цензор.НЕТ.
У Чернігівській області:
- з 10:30 до 10:50 повідомили про 10 приходів, ймовірно з міномета 120 мм, в район населеного пункту Єліне;
- з 11:05 до 11:10 повідомили про 15 приходів, ймовірно з РСЗВ, в район населеного пункту Колос;
- з 15:25 до 15:54 повідомили про 7 приходів, ймовірно зі ствольної артилерії, в район населеного пункту Архипівка.
У Сумські області:
- з 11:35 до 11:40 повідомили про 4 приходи, ймовірно зі ствольної артилерії, в район населеного пункту Середина-Буда;
- з 16:25 до 16:40 повідомили про 8 приходів, ймовірно з САУ, в район населеного пункту Українське;
- з 16:08 до 16:55 повідомили про 25 приходів, ймовірно з САУ, в район населеного пункту Старікове;
- з 16:30 до 16:40 повідомили про 5 приходів, ймовірно зі ствольної артилерії, в район населеного пункту Ромашкове.
Втрат серед особового складу та техніки немає. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила.
