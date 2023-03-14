Росіяни вдарили по центру Краматорська, загинула 1 особа, 3 цивільних дістали поранення. ВІДЕО+ФОТОрепортаж (оновлено)

Російські загарбники вранці обстріляли Краматорськ, є влучання в багатоквартирний будинок.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне Донбас.

Голова пресслужби Краматорського виконкому Ігор Єськов розповів, що росіяни вдарили близько 8:30. Зафіксовано влучання у багатоквартирний житловий будинок.

Наразі відомо про одну поранену людину. На місці тривають рятувальні роботи.

У мережі також публікують фото з місця обстрілу.

"Щонайменше троє цивільних поранені внаслідок ранкового обстрілу Краматорська. Росіяни вдарили ракетою по центру міста. За оперативною інформацією, пошкодили шість багатоповерхівок", - зазначив пізніше глава ОВА Павло Кириленко.

За даними Офісу Генпрокурора, з-під завалів дістали чотирьох поранених. Один потерпілий помер у лікарні, ще трьом громадянам надано кваліфіковану медичну допомогу.

