Росіяни вдарили по центру Краматорська, загинула 1 особа, 3 цивільних дістали поранення. ВІДЕО+ФОТОрепортаж (оновлено)
Російські загарбники вранці обстріляли Краматорськ, є влучання в багатоквартирний будинок.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне Донбас.
Голова пресслужби Краматорського виконкому Ігор Єськов розповів, що росіяни вдарили близько 8:30. Зафіксовано влучання у багатоквартирний житловий будинок.
Наразі відомо про одну поранену людину. На місці тривають рятувальні роботи.
У мережі також публікують фото з місця обстрілу.
"Щонайменше троє цивільних поранені внаслідок ранкового обстрілу Краматорська. Росіяни вдарили ракетою по центру міста. За оперативною інформацією, пошкодили шість багатоповерхівок", - зазначив пізніше глава ОВА Павло Кириленко.
За даними Офісу Генпрокурора, з-під завалів дістали чотирьох поранених. Один потерпілий помер у лікарні, ще трьом громадянам надано кваліфіковану медичну допомогу.
"подяка" вам, скарабєєвим дебілам за "безкоштовну науку"( моїм недолугим землякам (бо деякі невиліковні, навіть близькі родичі - може хоча б цю, поки що майже далеку, кацапську зброю відчують.. старшого брата-тіпашахтаря тисячу разів попереджав, досі, напевне, бухає і вірить у доброго ***** та його "бурятів", поки вони до його не дісталися)