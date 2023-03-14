Через заморожені активи можна тиснути на Росію для компенсації шкоди від війни, - МЗС Естонії

Міністерство закордонних справ Естонії планує подати законопроєкт, згідно з яким через кілька місяців збитки України від війни можна буде компенсувати за рахунок заморожених російських активів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ERR.

Генеральний директор юридичного відділу Міністерства закордонних справ Керлі Вескі пояснила, що якщо Україна подасть проти Росії позов про відшкодування збитків, а Росія платити відмовиться, то заморожені активи можна буде використовувати для тиску на Росію.

"З метою досягти угоди з росіянами про компенсацію збитків. Якщо цього не станеться, то у нас буде юридична можливість використовувати заморожені активи як передоплату відшкодування збитків", - пояснила вона.

Читайте також: Естонія закликає ЄС вдвічі знизити цінову стелю на російську нафту

За словами Вескі, Естонія хотіла б, щоб у ЄС загалом було знайдено рішення щодо використання заморожених російських активів в інтересах України, але досягнення угоди між усіма країнами ЄС потребує часу. Естонія могла б завершити розробку свого закону швидше, і це могло б послужити прикладом для інших країн.

"Такий законопроєкт може бути готовий у найближчі місяці. З боку міністерства юстиції попередній законопроєкт уже написаний, але оскільки обговорення ще тривають, він ще не в тій формі, щоб ми могли вже зараз розмістити його в публічній інформаційній системі законопроєктів", - повідомила Вескі.

В Естонії заморожено російські активи на десятки мільйонів євро. Для порівняння: на початку осені Світовий банк підрахував, що відновлення України коштуватиме 350 млрд євро, а пізніші оцінки сягнули 600 млрд євро або навіть трильйона.

"Тут ми переходимо до дуже практичного питання. Якщо ми в Естонії ухвалимо закон, який дасть нам змогу використовувати активи як передоплати за умови виконання всіх умов, то ми зможемо говорити тільки про Естонію, про активи, які є, наприклад, у наших банках", - пояснила Вескі.

Наразі Європейський союз обговорює питання про інвестування російських активів і використання отриманих коштів в інтересах України.

Також читайте: В Естонії заарештували трьох проросійських політиків