УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10320 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
2 743 36

Міністр економіки Сербії Башта закликав запровадити санкції проти РФ: Наша країна вже платить високу ціну через відмову

санкції

Міністр економіки Сербії Раде Башта 13 березня закликав запровадити санкції проти Росії.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське, про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

"Наша країна вже платить високу ціну через відмову запровадити санкції проти Росії, й це стає все більш нестерпним", - зазначив Башта.

За його словами, на президента Сербії Александара Вучича чиниться тиск.

Він закликав уряд Сербії та всіх міністрів висловитись стосовно цього питання.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сербія поки не запроваджувала санкцій проти РФ, але поклястися, що ми цього не зробимо, не можу, - президент Вучич

Автор: 

росія (67900) санкції (12756) Сербія (390)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+13
Сербам варто остаточно визначиться: або вони - "європейський народ", або "балканська Московія"
показати весь коментар
14.03.2023 10:12 Відповісти
+6
Ударвспіну від братушек?
показати весь коментар
14.03.2023 10:09 Відповісти
+6
Очевидно, що справи у кацапів дуже погані, якщо такі давні "братушки" як серби вже розглядають варіанти того, як покінчити з їхньою "дружбою".
показати весь коментар
14.03.2023 10:18 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ударвспіну від братушек?
показати весь коментар
14.03.2023 10:09 Відповісти
скоріше удар під жопу братушкам, щоби задумалися врешті, що братушки ***** дуже погано закінчують.
показати весь коментар
14.03.2023 11:27 Відповісти
Сербам варто остаточно визначиться: або вони - "європейський народ", або "балканська Московія"
показати весь коментар
14.03.2023 10:12 Відповісти
они уже давно определились...
показати весь коментар
14.03.2023 10:17 Відповісти
Серби ще з часів громадянської війни були з маскалями.
показати весь коментар
14.03.2023 10:18 Відповісти
Якої саме "громадянської"?
показати весь коментар
14.03.2023 10:20 Відповісти
Завжди у тебе щось не так. Скільки у нас було громадянських воєн?

Червонії поруч, білії праворуч
А я піду до Батька на гражданскую війну...
показати весь коментар
14.03.2023 10:25 Відповісти
От-от! До чого я тебе й "підводжу" Ти про "сербські поселення" колись чув? Про "Слов"яносербськ" наприклад? Серби з "російських рук" почали годуваться ще в часи Катерини ІІ Їй потрібен був Босфор А для цього були потрібні Балкани На Балканах існували тільки два християнсько-слов"яномовні народи що мали до турецького поневолення державність - болгари та серби З ними вона й "загравала" Болгар-емігрантів селили на території Буджаку (південний захід Одещини) а сербів - на Луганщині - щоб відгородить від України козацькі землі "війська Запорізького" Тоді при чому тут твоя "громадянська війна" 1918 року?
показати весь коментар
14.03.2023 10:40 Відповісти
Я казав про громадянську. Згадай Олексу Дундича який воював у червоних. Твій історичний екскурс мені і нафіг не впав
показати весь коментар
14.03.2023 10:45 Відповісти


Серби ще з часів громадянської війни були з маскалями.


Набери в Гуглі: "серби на службі російської імперії"! Одних генералів сербського походження у Вітчизняну війну 1812 року було з десяток! Перднув у калюжу - так май честь це визнать!
показати весь коментар
14.03.2023 11:02 Відповісти
показати весь коментар
14.03.2023 11:06 Відповісти
Попутного вітру!
показати весь коментар
14.03.2023 12:01 Відповісти
І в Єлізаведграді.
показати весь коментар
14.03.2023 11:21 Відповісти
До сих пір ще існує совкова версія про так звану "громадянську" війну. Це була загарбницька війна більшовистської московії проти УНР (далі матеріал з вікіпедії):
Радя́нсько-украї́нська війна́, більшови́цько-украї́нська війна́ - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D1%96%D0%BA%D1%82 збройний конфлікт між https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0_(1917%E2%80%941922) Радянською Росією та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%9D%D0%A0 Українською Народною Республікою (УНР) в https://uk.wikipedia.org/wiki/1917 1917 -https://uk.wikipedia.org/wiki/1921 1921 роках за контроль над українськими землями, колишніми південно-західними губерніями https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%96%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%8F Російської імперії . Складова частина https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D1%96%D1%8F української революції . Формально була війною між прихильниками незалежної України зі столицею в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2 Києві (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%9D%D0%A0 УНР ) і більшовицької https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0 маріонеткової держави - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0 Української Соціалістичної Радянської Республіки (до https://uk.wikipedia.org/wiki/1919 1919 відомої як https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B4 Українська Народна Республіка Рад ) зі столицею в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2 Харкові . Призвела до значних втрат у тогочасному українському суспільстві. Закінчилася поразкою УНР, більшовицькою окупацією https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0 України і входженням https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%A1%D0%A0%D0%A0 УСРР до складу https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A0%D0%A1%D0%A0 Радянського Союзу в https://uk.wikipedia.org/wiki/1922 1922 році
показати весь коментар
14.03.2023 11:57 Відповісти
Очевидно, що справи у кацапів дуже погані, якщо такі давні "братушки" як серби вже розглядають варіанти того, як покінчити з їхньою "дружбою".
показати весь коментар
14.03.2023 10:18 Відповісти
Вчора міністри закордонних справ Чехії Словакіі і Австрії лижарили у Татрах і спілкувалися на тему Україні Молдови і Грузії і вступу до ЕС.

ОСЬ ТАКА ПОЛИТИЧНА ЛИЖНЯ
показати весь коментар
14.03.2023 10:18 Відповісти
Спочатку не міг зрозуміти шо таке лижарили, а коли прочитав про лижню тоді стало ясно.
показати весь коментар
14.03.2023 10:20 Відповісти
Також.
показати весь коментар
14.03.2023 10:40 Відповісти
"Лижарити" - це слово із якої мови ?
показати весь коментар
14.03.2023 11:48 Відповісти
Це словацьке . Лижовачка . Не згадала українське
показати весь коментар
14.03.2023 15:03 Відповісти
Дякую.
показати весь коментар
14.03.2023 15:05 Відповісти
Ось дивитесь наскількі слов'янський словацкий проще українського

«Катання на лижахLyžovanie»
показати весь коментар
14.03.2023 15:08 Відповісти
Я не стверджував би, що словацька мова простіша за вкраїнську. Для таких тверджень потрібно досконало знати мови, а в мене таких знань обмаль. В кожній слов'янській мові є своя "родзинка".
показати весь коментар
14.03.2023 15:13 Відповісти
Може і так, но глаголи спрощені я одразу не можу українською згадати -кататись на коньяках ( korčuľovať)
чи наприклад ЖИТТЯ- ЖИВОТ, живот - БРЮХО, Я важаю, що у словаков збереглись історичні слов'янські слова , тому що , наприклад, НЕ ЩАДЯ ЖИВОТА СВОЕГО в українській мае інший смисл .
показати весь коментар
14.03.2023 15:33 Відповісти
В українській мові це буде - кататися на ковзанах -. Так як в словацькій мові "korčuľovať ,одним словом українською не виходить сказати.
показати весь коментар
14.03.2023 15:41 Відповісти
Слова виникають і поняття розвиваються тоді коли в них є нагальна потреба і людині треба якось пояснить те що вона робить чи те що відбувається навкруги неї В Україні лижі нечасто застосовувалися - бо зимовий період короткий снігу відносно мало і місцевість переважно рівнинна Тому можна й на санях проїхать чи пішки пройти В словацьких горах - навпаки От і все! У єскімосів (читав) кілька десятків іменників які означають "сніг" та "снігопад" Все залежить від умов його випадання та стану лежання У жителів Північної Африки - те саме з "пустелею" та "піском" В Україні сироваріння не було сильно розповсюджене - тому не створили спеціальний термін для означення "твердого" сиру Використовують "загальну" назву А для "уточнення" вживають прислівники "домашній" "твердий" "м"який"
показати весь коментар
15.03.2023 04:04 Відповісти
Ось малая поїхала із класом на ЛИЖОВАЧКУ. А як буде українською ?
показати весь коментар
14.03.2023 15:04 Відповісти
Кататися на лижах.
показати весь коментар
14.03.2023 15:09 Відповісти
Сербы никогда в истории не склонявшиеся ни перед кем, склонились перед Западом. Представляете силу Запада?
показати весь коментар
14.03.2023 10:26 Відповісти
А коли під турками були то вже не враховується?
показати весь коментар
14.03.2023 10:41 Відповісти
Никто их не смог подчинить, ни османы, ни европейские империи, ни Гитлер, ни Сталин, а сколько лет они в одиночку бодались с Западом. Таких никто не любит.
показати весь коментар
14.03.2023 10:56 Відповісти
А как же 400 лет под османами? И это из русской педивикии, которая, как известно, подвирает в нужных местах. То есть по факту, под кем нынешнея Сербия только не была.
показати весь коментар
14.03.2023 11:41 Відповісти
, ja tak panimaiu ti tupoi ruski organizm ....
показати весь коментар
14.03.2023 10:54 Відповісти
Так и есть.
показати весь коментар
14.03.2023 11:43 Відповісти
 
 