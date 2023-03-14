Міністр економіки Сербії Башта закликав запровадити санкції проти РФ: Наша країна вже платить високу ціну через відмову

Міністр економіки Сербії Раде Башта 13 березня закликав запровадити санкції проти Росії.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське, про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

"Наша країна вже платить високу ціну через відмову запровадити санкції проти Росії, й це стає все більш нестерпним", - зазначив Башта.

За його словами, на президента Сербії Александара Вучича чиниться тиск.

Він закликав уряд Сербії та всіх міністрів висловитись стосовно цього питання.

