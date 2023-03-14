УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10320 відвідувачів онлайн
Новини Війна
494 7

ЄС довів стійкість в умовах агресії РФ проти України, - фон дер Ляєн

фон,дер,ляєн

Цілісність і взаємопов’язаність енергетичного ринку ЄС - запорука його стійкості навіть перед загрозами та викликами, які є наслідками війни Росії проти України.

Про це повідомила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ви запитуєте про загальну стійкість нашої енергетичної системи. Дуже добре, що в нас є широкий Енергетичний союз, навіть ширший за Європейський Союз, він включає також і Україну. Раніше Україна могла навіть постачати електроенергію на Європейський ринок. Зараз ми забезпечуємо її електроенергією і продовжуватимемо це робити. Але це демонструє, що глибока інтеграція ринку електроенергії є страховкою проти криз", - зазначила вона.

Президентка Єврокомісії зауважила, що цей досвід актуальний для країн-членів ЄС. Сучасна система підтримки енергетичної безпеки для різних регіонів і країн Європейського Союзу передбачає їх широке взаємопоєднання, коли актори енергетичного ринку можуть поставляти енергію у будь-якому напрямку та обмінюватися нею, якщо необхідно підтримати одне одного на випадок кризи.

"У тому, що стосується України, безумовно, ми робимо все можливе, щоб відновлювати фізичну (енергетичну) інфраструктуру країни, яку Росія постійно руйнує та обстрілює", - додала фон дер Ляєн.

Читайте: Заява Байдена й Ляєн: США і ЄС разом підтримуватимуть Україну стільки, скільки потрібно

Автор: 

Євросоюз (14174) фон дер Ляєн Урсула (886)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Не примазуйтеся до стійкості УКРАЇНИ!!!
показати весь коментар
14.03.2023 10:41 Відповісти
Особливо ****** орбан стійкий
показати весь коментар
14.03.2023 10:50 Відповісти
Назва статті трохи маніпулятивна. Там про енергостійкість мова йде. Дещо цікаве в цій заяві є. Про забезпечення електроенергією України. А наші НЕбариги розповідають, що ми вже можемо займатися експортом електрики.
показати весь коментар
14.03.2023 10:51 Відповісти
Стійко виражали глубоку занепокоїність.
показати весь коментар
14.03.2023 10:53 Відповісти
Ok, стійкість довели. На черзі спроможність побороти агресора, тоді й стійкісь не доведеться перевіряти. Головне не зупинятися на півдорозі
показати весь коментар
14.03.2023 11:08 Відповісти
стійкість у дурості - і фон дер Лямпен її живий портрет
показати весь коментар
14.03.2023 13:36 Відповісти
 
 