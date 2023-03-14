ЄС довів стійкість в умовах агресії РФ проти України, - фон дер Ляєн

Цілісність і взаємопов’язаність енергетичного ринку ЄС - запорука його стійкості навіть перед загрозами та викликами, які є наслідками війни Росії проти України.

"Ви запитуєте про загальну стійкість нашої енергетичної системи. Дуже добре, що в нас є широкий Енергетичний союз, навіть ширший за Європейський Союз, він включає також і Україну. Раніше Україна могла навіть постачати електроенергію на Європейський ринок. Зараз ми забезпечуємо її електроенергією і продовжуватимемо це робити. Але це демонструє, що глибока інтеграція ринку електроенергії є страховкою проти криз", - зазначила вона.

Президентка Єврокомісії зауважила, що цей досвід актуальний для країн-членів ЄС. Сучасна система підтримки енергетичної безпеки для різних регіонів і країн Європейського Союзу передбачає їх широке взаємопоєднання, коли актори енергетичного ринку можуть поставляти енергію у будь-якому напрямку та обмінюватися нею, якщо необхідно підтримати одне одного на випадок кризи.

"У тому, що стосується України, безумовно, ми робимо все можливе, щоб відновлювати фізичну (енергетичну) інфраструктуру країни, яку Росія постійно руйнує та обстрілює", - додала фон дер Ляєн.

