До групи зі створення Спецтрибуналу щодо РФ за злочин агресії долучилися вже 32 країни, - Кулеба

Кількість країн у групі зі створення спеціального трибуналу щодо Росії за злочин агресії зросла до 32.

Про це у своєму Twitter повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, передає Цензор.НЕТ.

"Ще дві країни долучилися до Коаліції зі створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України. Зараз 32 держави працюють разом, щоб притягнути до відповідальності найвище політичне та військове керівництво Росії. Путін і його соратники постануть перед судом", - написав Кулеба.

14.03.2023 10:56 Відповісти
Завдяки послицям мабуть?
показати весь коментар
14.03.2023 11:03 Відповісти
"У сьомий няньок - дитя без ока".
показати весь коментар
14.03.2023 11:04 Відповісти
А мало би бути 132 країни на сьогодні. Кулеба недопрацьовує.
показати весь коментар
14.03.2023 11:15 Відповісти
Нужно сделать все возможное и добиться чтобы этот трибунал начал работу. Русня была бы гораздо умнее если бы их хоть раз судили в Гааге.
показати весь коментар
14.03.2023 11:57 Відповісти
 
 