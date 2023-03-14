До групи зі створення Спецтрибуналу щодо РФ за злочин агресії долучилися вже 32 країни, - Кулеба
Кількість країн у групі зі створення спеціального трибуналу щодо Росії за злочин агресії зросла до 32.
Про це у своєму Twitter повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, передає Цензор.НЕТ.
"Ще дві країни долучилися до Коаліції зі створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України. Зараз 32 держави працюють разом, щоб притягнути до відповідальності найвище політичне та військове керівництво Росії. Путін і його соратники постануть перед судом", - написав Кулеба.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Владимир #467749
показати весь коментар14.03.2023 10:56 Відповісти Мені подобається 4 Посилання
Ярослав Кийко
показати весь коментар14.03.2023 11:03 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Small Jerboa
показати весь коментар14.03.2023 11:04 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Николай #549736
показати весь коментар14.03.2023 11:15 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Виктор Дийнега
показати весь коментар14.03.2023 11:57 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль