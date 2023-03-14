До групи зі створення Спецтрибуналу щодо РФ за злочин агресії долучилися вже 32 країни, - Кулеба

Кількість країн у групі зі створення спеціального трибуналу щодо Росії за злочин агресії зросла до 32.

Про це у своєму Twitter повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, передає Цензор.НЕТ.

"Ще дві країни долучилися до Коаліції зі створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України. Зараз 32 держави працюють разом, щоб притягнути до відповідальності найвище політичне та військове керівництво Росії. Путін і його соратники постануть перед судом", - написав Кулеба.

