Загроза боїв у Києві зведена до мінімальної. Частину блокпостів демонтують, деякі переведуть у "сплячий режим", - КМВА

Загроза прямих боїв у столиці є мінімальною. Тому в Києві планують прибрати непотрібні блокпости, а деякі переведуть у так званий "сплячий режим".

Про це заявив начальник КМВА Сергій Попко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"За рік повномасштабної війни пряма загроза бойових дій в Києві була зведена до мінімальної. Тому, після детального аналізу існуючої системи інженерних загороджень та після розрахунку усіх потенційних загроз та небезпек, КМВА разом із командуванням Угруповання сил і засобів оборони Києва опрацювали спільне рішення щодо удосконалення системи інженерних загороджень у столиці", - зазначив Попко.

За його словами, на практиці це передбачає наступне:

- деякі блокпости та інженерні споруди залишаться функціонувати;

- частина інженерних загороджень перейде в "сплячий режим";

- інші інженерні загородження будуть повністю демонтовані.

"Впровадження такого системного рішення зробить Київ більш комфортним для мешканців. Таким чином, ми розвантажимо дороги столиці, що дозволить киянам більш вільно пересуватися містом", - зазначив Попко.

Тобто, інженерні споруди, які й надалі повинні виконувати свою безпекову функцію для столиці - залишатимуться.

Але, як пояснили в КМВА, їхні складові будуть вдосконалені - непридатні бетонні блоки, мішки з піском, протитанкові їжаки замінять на нові; укріплять бліндажі, приведуть до ладу окопи.

При цьому частина інших інженерних загороджень, які матимуть значення для оборони міста - залишаться існувати у так званому "сплячому режимі".

Тобто, за словами Попка, такі блокпости приберуть з проїжджої частини, але бетонні блоки, мішки з піском, протитанкові їжаки тощо залишать у визначених місцях, щоб у разі виникнення загрози для столиці, оперативно повернути систему таких інженерних загороджень у бойовий режим в найкоротший час.

Також читайте: Путін планує наступати з двох-трьох напрямків та може знову атакувати Київ, - Моравецький

Також на "сплячих" інженерних загородженнях планують провести ревізію, з подальшою заміною/відновленням непридатних елементів (бетонні блоки, мішки з піском, протитанкові їжаки тощо).

У КМВА додають, що решту ж системи інженерних загороджень Києва, в яких немає зараз потреби - демонтують. Такі блокпости приберуть з проїжджої частини; вивезуть бетонні блоки, мішки з піском та протитанкові їжаки; будуть засипані окопи, демонтовані бліндажі.