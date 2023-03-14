УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10272 відвідувача онлайн
Новини Війна
1 937 9

Загроза боїв у Києві зведена до мінімальної. Частину блокпостів демонтують, деякі переведуть у "сплячий режим", - КМВА

сбу,київ

Загроза прямих боїв у столиці є мінімальною. Тому в Києві планують прибрати непотрібні блокпости, а деякі переведуть у так званий "сплячий режим".

Про це заявив начальник КМВА Сергій Попко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"За рік повномасштабної війни пряма загроза бойових дій в Києві була зведена до мінімальної. Тому, після детального аналізу існуючої системи інженерних загороджень та після розрахунку усіх потенційних загроз та небезпек, КМВА разом із командуванням Угруповання сил і засобів оборони Києва опрацювали спільне рішення щодо удосконалення системи інженерних загороджень у столиці", - зазначив Попко.

За його словами, на практиці це передбачає наступне:

- деякі блокпости та інженерні споруди залишаться функціонувати;
- частина інженерних загороджень перейде в "сплячий режим";
- інші інженерні загородження будуть повністю демонтовані.

"Впровадження такого системного рішення зробить Київ більш комфортним для мешканців. Таким чином, ми розвантажимо дороги столиці, що дозволить киянам більш вільно пересуватися містом", - зазначив Попко.

Тобто, інженерні споруди, які й надалі повинні виконувати свою безпекову функцію для столиці - залишатимуться.

Але, як пояснили в КМВА, їхні складові будуть вдосконалені - непридатні бетонні блоки, мішки з піском, протитанкові їжаки замінять на нові; укріплять бліндажі, приведуть до ладу окопи.

При цьому частина інших інженерних загороджень, які матимуть значення для оборони міста - залишаться існувати у так званому "сплячому режимі".

Тобто, за словами Попка, такі блокпости приберуть з проїжджої частини, але бетонні блоки, мішки з піском, протитанкові їжаки тощо залишать у визначених місцях, щоб у разі виникнення загрози для столиці, оперативно повернути систему таких інженерних загороджень у бойовий режим в найкоротший час.

Також читайте: Путін планує наступати з двох-трьох напрямків та може знову атакувати Київ, - Моравецький

Також на "сплячих" інженерних загородженнях планують провести ревізію, з подальшою заміною/відновленням непридатних елементів (бетонні блоки, мішки з піском, протитанкові їжаки тощо).

У КМВА додають, що решту ж системи інженерних загороджень Києва, в яких немає зараз потреби - демонтують. Такі блокпости приберуть з проїжджої частини; вивезуть бетонні блоки, мішки з піском та протитанкові їжаки; будуть засипані окопи, демонтовані бліндажі.

Автор: 

Київ (20191) блокпост (221) Попко Сергій (70)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
До капітуляції Московії нічого розбирати не треба
показати весь коментар
14.03.2023 11:47 Відповісти
Довбойоби ....навпаки треба будувати укріплення , доки війна не закінчилась. А то буде як на півдні , розмінували перешейк.
показати весь коментар
14.03.2023 11:56 Відповісти
Кацапы прыгать научились? Напомню, что в феврале прошлого года, когда Украина фактически не была готова, они не смогли Ирпень преодолеть, сейчас грпница лучше защищена, а вокруг Киева созданы дополнительные укрепление районы. Быстрого прорыва кацапов не может быть, следовательно смысла в блокпостах в самом городе нет, они только мешают жителям и нервируют их
показати весь коментар
14.03.2023 12:24 Відповісти
Ну звичайно - війна ж закінчилася.
показати весь коментар
14.03.2023 12:05 Відповісти
У випадку чого Попко особисто все за годину відновить? Зуб дає?
показати весь коментар
14.03.2023 12:09 Відповісти
Вы про гибридную войну не забывайте. Местную вату никто не отменял, возможность попыток дестабилизации изнутри тоже. Чего приспичило то демонтировать?
показати весь коментар
14.03.2023 12:21 Відповісти
Рано знімати, що їм заважає висадити повітряний десант чи сісти в Жулянах, Борисполі?
показати весь коментар
14.03.2023 13:01 Відповісти
И где мусора пастись будут?
показати весь коментар
14.03.2023 13:39 Відповісти
"Впровадження такого системного рішення зробить Київ більш комфортним для мешканців. Таким чином, ми розвантажимо дороги столиці, що дозволить киянам більш вільно пересуватися містом"

А зараз що, кортежі не пролазять? Киян, сподіваюсь, хоча б для галочки спитали що вони хотять?
показати весь коментар
14.03.2023 14:46 Відповісти
 
 