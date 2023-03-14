Росіяни перетворили заклади освіти на окупованих територіях на осередки пропаганди, - Центр національного спротиву

Росія не припиняє вести пропагандистську роботу з метою русифікації цивільного населення на тимчасово окупованих територіях і подальшого насадження своєї ідеології та здобуття довіри до окупаційної влади.

Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає Цензор.НЕТ.

"У селі Стрілкове Генічеського району Херсонської області окупаційна адміністрація рф примушує працівників та учнів підконтрольних окупантам закладів освіти виконувати гімн рф під час перерви між заняттями, а також вивчати конституцію рф у позаробочий час", - йдеться в повідомленні.

У Центрі нагадують, що восени 2022 року у всіх школах і коледжах РФ було запроваджено обов’язкове позакласне заняття "Разговори о важном". Проводить таке заняття класний керівник, який отримав набір "патріотичних" методичок з темами.

"Українським же дітям водночас заборонено слухати українські онлайн заняття, погрожуючи батькам штрафами, у разі виявлення таких фактів.

Окупантам надважливо створювати у свідомості людей світ задзеркалля для виправдання шкоди, яку наносить російська воєнна машина. Відтак заклади освіти на ТОТ перетворились на осередки пропаганди, яка не має нічого спільного з навчанням", - додали в Центрі нацспротиву.

