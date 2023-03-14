В окупованому Маріуполі вимагають від студентів вишів стати на військовий облік, - Андрющенко. ФОТО

До 27 березня студенти вишів в окупації мають встати на військовий облік.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ

"В Маріуполі студентам вишів в окупації розіслали вимогу терміново стати на військовий облік. Ніякої мобілізації та підготовки до неї. Але, це не точно", - йдеться в повідомленні.

