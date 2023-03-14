В окупованому Маріуполі вимагають від студентів вишів стати на військовий облік, - Андрющенко. ФОТО
До 27 березня студенти вишів в окупації мають встати на військовий облік.
Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ
"В Маріуполі студентам вишів в окупації розіслали вимогу терміново стати на військовий облік. Ніякої мобілізації та підготовки до неї. Але, це не точно", - йдеться в повідомленні.
Яр Холодний
Павло Бубенко
Євген Зайцев
Яр Холодний
Vika Lysenko
Яр Холодний
Наталия Гончар
