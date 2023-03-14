УКР
Новини Агресія Росії проти України
В окупованому Маріуполі вимагають від студентів вишів стати на військовий облік, - Андрющенко. ФОТО

До 27 березня студенти вишів в окупації мають встати на військовий облік.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ

"В Маріуполі студентам вишів в окупації розіслали вимогу терміново стати на військовий облік. Ніякої мобілізації та підготовки до неї. Але, це не точно", - йдеться в повідомленні. 

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Маріуполі знесли багатоповерхівки, де під завалами загинуло понад 200 людей, - Андрющенко. ВIДЕО

В окупованому Маріуполі вимагають від студентів вишів стати на військовий облік, - Андрющенко 01

Автор: 

Маріуполь (3267) студенти (464) Андрющенко Петро (709)
Краще хай "ватномислячий студент" здохне в окопі під нашими снарядами, ніж потім "ватномислячий учитель" буде вчить "любви к Рассии" дітей України!
14.03.2023 12:09 Відповісти
А які там студенти, якщо Марік повністю зруйнований?
14.03.2023 12:11 Відповісти
Мені теж цікаво, як таке можливо! Ще там страйкують водії маршруток, на черзі страйк робітників аквапарку?!
14.03.2023 13:29 Відповісти
"Ждуни"!!!
14.03.2023 17:04 Відповісти
Какой , здравомыслящий студент ,мог остаться ТАМ после адских бомбежек фашистов кацапских и массовых убийств ?
14.03.2023 12:22 Відповісти
Який? Дурний "ждун"
14.03.2023 17:05 Відповісти
А де ці студенти в Маріуполі навчаються, хто їхні викладачі?
14.03.2023 12:49 Відповісти
 
 