ЄС має розпочати переговори з Україною щодо вступу вже цьогоріч, - президент Литви Науседа

Президент Литви Гітанас Науседа закликав допомогти Україні провести всі необхідні реформи для членства в ЄС.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він заявив під час пресконференції з президенткою Єврокомісії Робертою Мецолою.

За його словами, українці вже багато разів довели, що належать до ЄС.

"І наше завдання – допомогти їм досягти цієї мети, провести всі необхідні реформи для того, щоб приєднатися до Європейського Союзу. Я вітаю заяву, яку ви, мадам президент, зробили щодо переговорів про вступ – ми маємо націлюватися, щоб розпочати переговори про вступ уже цього року", - наголосив він.

Науседа переконаний, що європейська перспектива – це те, що "дає надію та силу українському народу, який бореться на полі бою за свою свободу".

"Також важливо продовжувати чинити тиск на Росію та продовжувати застосовувати послідовну політику санкцій. Ці санкції мають бути болючими, і не повинно бути місця для їхнього обходу", - продовжив він.

Крім того, президент Литви наполягає на тому, що необхідно шукати можливості притягнути до відповідальності Росію за вчинення в Україні злочинів агресії.

"Я схвалюю резолюцію Європейського парламенту щодо створення спеціального трибуналу", - зазначив він.

Науседа також наголосив на важливості об'єднання зусиль у боротьбі з російською дезінформацією та переглядом історії.

