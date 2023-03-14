УКР
ЄС має розпочати переговори з Україною щодо вступу вже цьогоріч, - президент Литви Науседа

Президент Литви Гітанас Науседа закликав допомогти Україні провести всі необхідні реформи для членства в ЄС.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він заявив під час пресконференції з президенткою Єврокомісії Робертою Мецолою.

За його словами, українці вже багато разів довели, що належать до ЄС.

"І наше завдання – допомогти їм досягти цієї мети, провести всі необхідні реформи для того, щоб приєднатися до Європейського Союзу. Я вітаю заяву, яку ви, мадам президент, зробили щодо переговорів про вступ – ми маємо націлюватися, щоб розпочати переговори про вступ уже цього року", - наголосив він.

Науседа переконаний, що європейська перспектива – це те, що "дає надію та силу українському народу, який бореться на полі бою за свою свободу".

"Також важливо продовжувати чинити тиск на Росію та продовжувати застосовувати послідовну політику санкцій. Ці санкції мають бути болючими, і не повинно бути місця для їхнього обходу", - продовжив він.

Крім того, президент Литви наполягає на тому, що необхідно шукати можливості притягнути до відповідальності Росію за вчинення в Україні злочинів агресії.

"Я схвалюю резолюцію Європейського парламенту щодо створення спеціального трибуналу", - зазначив він.

Науседа також наголосив на важливості об'єднання зусиль у боротьбі з російською дезінформацією та переглядом історії.

Литва (2557) членство в ЄС (1391) Євросоюз (14174) Науседа Гітанас (371)
В ЄС з Зеліними кротами?
показати весь коментар
14.03.2023 12:21 Відповісти
Переговори про вступ до ЄС країн Східної Європи та Балтії тривали десь п'ять років з моменту, коли ці країни, як нещодавно Україна, офіційно набули статусу "країна-кандидат до вступу у ЄС. Навіть не беручи до уваги великий скептицизм багатьох країн щодо можливості входження України до цього європейського "клубу",- мінімальний строк розгляду нашої заявки на вступ буде коливатися на позначці 5-7 років! І це - за оптимістичним сценарієм!
показати весь коментар
14.03.2023 12:27 Відповісти
Переговори заради переговорів?
З шулерами, що грають міченими картами?
Там справді вірять в незалежність антикорупційних та інших органів від всіляких єрмаків-татарових?
показати весь коментар
14.03.2023 12:27 Відповісти
После выборов. Хотя начать можно и до. Но все остальное после, поскольку не факт, что выборы не попытаются подделать. Уж чересчур крепко зеленые впихнули свои грязные рыла и лапы в бюджет и другие финансовые достопримечательности. Чтобы не сесть, им нужно остаться при власти. Любой ценой. А потому, весна придет - посадим зелень, а потом можно и завершать переговоры с дальнейшим вступлением в ЕС.
показати весь коментар
14.03.2023 12:29 Відповісти
Подивіться на Грецію,Болгарію,Румунію і т.д.Вступ в ЕС,де керують Німеччина,Франція?Щоби що?Втратити виробництво?Стати додатком?Мати квоти на виробництво продукціі?І з нашою корупцією і судами нас ніхто не чекає
показати весь коментар
14.03.2023 12:51 Відповісти
показати весь коментар
14.03.2023 14:52 Відповісти
 
 