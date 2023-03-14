Росіяни збили у Брянській області український безпілотник, який нібито намагався атакували хімічний завод
Росіяни заявили, що український дрон атакував Брянський хімічний завод в районі міста Сельцо.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням російські Telegram-канали.
"Дрон ЗСУ атакував Брянський хімічний завод у районі міста Сільце. Безуспішно - БПЛА збила російська система "Панцир" за кілька кілометрів від місця передбачуваного удару", - стверджують росіяни.
РосЗМІ повідомляють, що нібито дрон запустили з території України біля кордону з Брянською областю РФ. За їх словами, безпілотник летів на малій висоті у напрямку хімічного заводу.
"Наразі місце падіння БПЛА оточене оперслужбами. Сапери вивчають уламки", - додають російські ЗМІ.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Hanka Panyanka
показати весь коментар14.03.2023 12:39 Відповісти Мені подобається 3 Посилання
Raccoonenko
показати весь коментар14.03.2023 12:39 Відповісти Мені подобається 15 Посилання
Nick Nemo
показати весь коментар14.03.2023 12:52 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Панас Стець #551129
показати весь коментар14.03.2023 13:17 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
ViktorXP
показати весь коментар14.03.2023 13:28 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
буков
показати весь коментар14.03.2023 13:56 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль