Росіяни збили у Брянській області український безпілотник, який нібито намагався атакували хімічний завод

Росіяни заявили, що український дрон атакував Брянський хімічний завод в районі міста Сельцо.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням російські Telegram-канали.

"Дрон ЗСУ атакував Брянський хімічний завод у районі міста Сільце. Безуспішно - БПЛА збила російська система "Панцир" за кілька кілометрів від місця передбачуваного удару", - стверджують росіяни.

РосЗМІ повідомляють, що нібито дрон запустили з території України біля кордону з Брянською областю РФ. За їх словами, безпілотник летів на малій висоті у напрямку хімічного заводу.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На Бєлгородщині повідомляють про роботу ППО: Збито безпілотник, є руйнування

"Наразі місце падіння БПЛА оточене оперслужбами. Сапери вивчають уламки", - додають російські ЗМІ.

дуже шкода...
14.03.2023 12:39 Відповісти
Якщо кацап не бреше, то потицяй в нього палицею - напевно, здох
14.03.2023 12:39 Відповісти
Тю! Та то дети из авиамодельного кружка "Юный бандеровец" запустили самолетик, а он не туда полетел! Ну, как не туда... Не долетел просто...
14.03.2023 12:52 Відповісти
безпілотник ніс ще й 300 кг тротилу... чи просто так летів. для розвідки в тилах ворога?
14.03.2023 13:17 Відповісти
поки не побачу візитку Яроша чи шарфик Динамо Київ, не повірю...
14.03.2023 13:28 Відповісти
Це перший раз, коли той Панцир щось збив?
14.03.2023 13:56 Відповісти
 
 