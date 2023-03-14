Auchan пояснив свою присутність на російському ринку тим, що в Україні він теж не закривається

Французький ритейлер Auchan пояснив свою присутність на ринку РФ тим, що в Україні також діють їхні магазини. Свою діяльність вони називають "місією".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на нещодавно оприлюднену заяву компанії.

"Auchan Retail залишається вірним своєму зобов’язанню залишатися відкритим в Україні та Росії, дозволяючи цивільному населенню цих країн і надалі мати доступ до якісного харчування за найкращою ціною. Ця місія триває", - йдеться в повідомленні.

Заява присвячена спростуванню інформації про те, що Auchan розширяє свою мережу в Росії. Як випливає з заяви Auchan, ця помилка сталася через те, що насправді компанія просто провела ребрендинг вже існуючої в Росії мережі - "Мой Ашан". Внаслідок чого виникло враження, що кількість магазинів в РФ подвоїлася.

Auchan запевнили, що припинили усі інвестиції у свою російську "дочку" і дотримуються умов поточного ембарго та санкцій, діючи виключно в рамках закону. Необхідність ребрендингу торгової мережі в Росії в умовах припинення інвестицій в компанії не пояснили.

Нагадаємо також, що французький Auchan продовжує працювати у Росії, тоді як абсолютна більшість великих західних компаній залишили російський ринок після початку повномасштабної війни.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": НАЗК внесло французький Auchan до переліку спонсорів війни