Auchan пояснив свою присутність на російському ринку тим, що в Україні він теж не закривається

Французький ритейлер Auchan пояснив свою присутність на ринку РФ тим, що в Україні також діють їхні магазини. Свою діяльність вони називають "місією".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на нещодавно оприлюднену заяву компанії. 

"Auchan Retail залишається вірним своєму зобов’язанню залишатися відкритим в Україні та Росії, дозволяючи цивільному населенню цих країн і надалі мати доступ до якісного харчування за найкращою ціною. Ця місія триває", - йдеться в повідомленні.

Заява присвячена спростуванню інформації про те, що Auchan розширяє свою мережу в Росії. Як випливає з заяви Auchan, ця помилка сталася через те, що насправді компанія просто провела ребрендинг вже існуючої в Росії мережі - "Мой Ашан". Внаслідок чого виникло враження, що кількість магазинів в РФ подвоїлася.

Auchan запевнили, що припинили усі інвестиції у свою російську "дочку" і дотримуються умов поточного ембарго та санкцій, діючи виключно в рамках закону. Необхідність ребрендингу торгової мережі в Росії в умовах припинення інвестицій в компанії не пояснили.

Нагадаємо також, що французький Auchan продовжує працювати у Росії, тоді як абсолютна більшість великих західних компаній залишили російський ринок після початку повномасштабної війни.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": НАЗК внесло французький Auchan до переліку спонсорів війни

санкції (12756) Auchan (42)
+36
В Україні, адекватні люди повинні ігнорувати це лайно.
Адекватні, а не какаяразніца!
14.03.2023 12:41 Відповісти
+22
Давно ця помийка у чорному списку.
14.03.2023 12:39 Відповісти
+18
ни разу там не был и никогда не буду ..............
14.03.2023 12:46 Відповісти
Ашан там еще и расширяется ... у нас даже некому людей организовать чтобы этот Ашан спалить с беспилоьника или хотя входы заблокировать
14.03.2023 12:40 Відповісти
треба було закрити тут цей ошан
14.03.2023 12:42 Відповісти
Треба скласи список всіх компаній, які спонсорували війну в Московії та окупованих нею територій, і накласти додаткові податки на відновлення України
14.03.2023 12:42 Відповісти
Ага, "спор славян между собою" (с) Пушкин
Вы там разбирайтесь сами, а мы тут ни при чём
14.03.2023 12:43 Відповісти


аналі Fox News.

Заява була відповіддю Десантоса на опитування, яке Карлсон надіслав минулого тижня всім основним потенційним кандидатам у президенти від Республіканської партії.

Десантіс рішучо розкритикував республіканців, які говорять, що проблема політики чинного президента США Джо Байдена щодо України полягає в тому, що він робить недостатньо. Десантіс чітко дав зрозуміти: вважає, що Байден робить занадто багато, «ризикують спровокувати війну між США та Росією».

Цікаво, що ведучий програми Такер Карлсон є одним із противників втручання США в Україну. Раніше він назвав президента України Володимира Зеленського корумпованим «антигероєм» і висміяв його за те, що він одягається «як менеджер стриптиз-клубу».

«Фінансування цього конфлікту адміністрацією Байдена за «бланковим чеком» протягом «стільки, скільки потрібно» без будь-яких визначених цілей або підзвітності відволікає увагу від найнагальніших викликів нашої країни», - продовжив Десантос.

«Хоча США мають багато життєво важливих національних інтересів - зокрема безпека наших кордонів, вирішення фінансової кризи готовності за допомогою нашої армії, досягнення енергетичної безпеки та незалежності, а також стримування економічної, культурної та військової могутності Комуністичної партії Китаю, втягуватися у територіальну суперечку між Україною та Росією не є одним із них», - зазначив Десантіс.
14.03.2023 12:43 Відповісти
О, поперли.
14.03.2023 13:11 Відповісти
як швидко завзяті республіканці виродились в гівно...
14.03.2023 13:19 Відповісти
З якою повагою цей десантіс промовляє "комп. парт. китаю",а кацапщіну одним словом згадує,..чі примруженим запродався?
14.03.2023 13:34 Відповісти
это ужас для нас.
14.03.2023 13:55 Відповісти
Треба добивати москалів доки Байден при владі.
14.03.2023 14:00 Відповісти
Підараси забули розповісти, як вони постачають "гуманітарну допомогу" кацапським терористам
14.03.2023 12:44 Відповісти
Йдіть нахнір з України і місію свою заберіть.
14.03.2023 12:49 Відповісти
У нас татарови працюють, наповну!, а ви- ашан, ашан...
14.03.2023 12:58 Відповісти
альбац відпочиває в Одесі...
14.03.2023 13:00 Відповісти
Цілком логічно!
14.03.2023 13:02 Відповісти
Що саме логічно? Прирівнювати морально і жертву і маньяка? То це ви з тих "акакаяразніца"?
14.03.2023 13:22 Відповісти
Якщо працює цілком какцапсьий Альфа-Банк, просто змінивши табличку, то які є питання?
14.03.2023 16:25 Відповісти
Гандоны ****** забыли как кацапским свиньям с автоматами продукты в окупированные города возили?в жизни больше ничего не буду там покупать
14.03.2023 13:20 Відповісти
Ой що це робиться... А просто деньги зарабатывают и насрать на остальное... а что кто то другое ожидал?
14.03.2023 13:26 Відповісти
Мерзенна гидота!
14.03.2023 13:29 Відповісти
За такою логікою закривайтесь в Україні, а тоді і на пітьмі.
14.03.2023 13:30 Відповісти
я свою ашанівську дисконтну картку зламала ще рік тому
14.03.2023 13:45 Відповісти
РНБО взяло на лапу, і все норм, ніхто той ашан не закриє
14.03.2023 13:47 Відповісти
На уровне закона, для компаний работающих на роззсии и в Украине, на входе вывесить плакат "компания спонсор терроизма" и налог на поддержку ВСУ.
14.03.2023 13:47 Відповісти
Шкода що у нас при владі не патріоти, а гниди. Я б закрив на хір цей гидюшник моментально.
14.03.2023 13:49 Відповісти
было бы интересно, если бы они закрыли магазины в Украине, а на россии - оставили. Тон именно такой, типа скажите спасибо, что мы у вас не закрыли....гондоны...
14.03.2023 13:57 Відповісти
Сто років мак не родив і голоду не було! Та хай звалить на москальські болота той ашан!
За день його місце займе хтось більш адекватний!
14.03.2023 14:40 Відповісти
давно пора заборонити ашан який спонсорує рашу
14.03.2023 15:14 Відповісти
То закрийтесь вже нарешті в Україні, і зваліть за напрямком Російського військового корабля.
14.03.2023 15:52 Відповісти
Shto takoje aushan?
14.03.2023 17:43 Відповісти
 
 