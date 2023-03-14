Сейм Литви одноголосно ухвалив резолюцію про визнання ПВК "Вагнер" терористичною організацією

Сейм Литви ухвалив резолюцію про визнання російської приватної військової компанії "Вагнер" терористичною організацією.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це повідомляє агентство BNS.

В ухваленій у вівторок резолюції зазначено, що російська приватна військова компанія "Вагнер" є терористичною організацією, а її члени та найманці становлять загрозу безпеці держави та суспільства. Водночас парламент Литви рішуче засудив використання будь-яких груп найманців, таких як "Вагнер", створених за підтримки російської влади, для здійснення злочинів агресії в Україні.

За резолюцію Сейму проголосували одноголосно 117 членів Сейму.

"Від початку військового вторгнення Російської Федерації в Україну у 2022 році військовослужбовці Російської Федерації та найманці приватної військової компанії "Вагнер", яка бере активну участь у бойових діях на боці агресора, вчиняють систематичні тяжкі злочини агресії – вбивства та катування мирного населення України, бомбардування житлових будинків та інших цивільних об’єктів, – що прирівнюється до тероризму", – йдеться в ухваленому документі.

У резолюції Сейму наголошується, що приватна військова компанія "Вагнер", заснована Євгенієм Пригожиним, є тіньовим інструментом російської влади.

За словами Лауринса Кащюнаса, одного з ініціаторів резолюції, такі компанії дедалі частіше використовуються Росією у військових конфліктах. "Щойно представлена публічна оцінка загроз наших литовських розвідувальних служб стверджує, що такі приватні військові та охоронні компанії можуть мати можливість проводити обмежені операції проти Литви", - сказав політик.

Ухвалена резолюція закликала інші країни визнати російську приватну військову компанію "Вагнер" терористичною організацією. Сейм також наголошує на необхідності для Литви прийняти закон про запобігання тероризму, який передбачає конкретні критерії, на основі яких уряд або уповноважена ним установа затверджуватиме список терористичних організацій, а також санкції, визначені в чинних законах.

