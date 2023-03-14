Сейм Литви одноголосно ухвалив резолюцію про визнання ПВК "Вагнер" терористичною організацією
Сейм Литви ухвалив резолюцію про визнання російської приватної військової компанії "Вагнер" терористичною організацією.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це повідомляє агентство BNS.
В ухваленій у вівторок резолюції зазначено, що російська приватна військова компанія "Вагнер" є терористичною організацією, а її члени та найманці становлять загрозу безпеці держави та суспільства. Водночас парламент Литви рішуче засудив використання будь-яких груп найманців, таких як "Вагнер", створених за підтримки російської влади, для здійснення злочинів агресії в Україні.
За резолюцію Сейму проголосували одноголосно 117 членів Сейму.
"Від початку військового вторгнення Російської Федерації в Україну у 2022 році військовослужбовці Російської Федерації та найманці приватної військової компанії "Вагнер", яка бере активну участь у бойових діях на боці агресора, вчиняють систематичні тяжкі злочини агресії – вбивства та катування мирного населення України, бомбардування житлових будинків та інших цивільних об’єктів, – що прирівнюється до тероризму", – йдеться в ухваленому документі.
У резолюції Сейму наголошується, що приватна військова компанія "Вагнер", заснована Євгенієм Пригожиним, є тіньовим інструментом російської влади.
За словами Лауринса Кащюнаса, одного з ініціаторів резолюції, такі компанії дедалі частіше використовуються Росією у військових конфліктах. "Щойно представлена публічна оцінка загроз наших литовських розвідувальних служб стверджує, що такі приватні військові та охоронні компанії можуть мати можливість проводити обмежені операції проти Литви", - сказав політик.
Ухвалена резолюція закликала інші країни визнати російську приватну військову компанію "Вагнер" терористичною організацією. Сейм також наголошує на необхідності для Литви прийняти закон про запобігання тероризму, який передбачає конкретні критерії, на основі яких уряд або уповноважена ним установа затверджуватиме список терористичних організацій, а також санкції, визначені в чинних законах.
11 березня 2023 16:12
Регулярно просят прокомментировать эту тему. Но, без достаточно ёмкого введения сложно отвечать на этот вопрос, особенно когда у тебя меньше 10 минут эфирного времени. А в этом вопросе очень много важных переменных.
Да, в районе Бахмута сейчас происходит утилизация ЧВК «Вагнер», которая в ближайшее время станет не самой многочисленной и самой влиятельной в зоне БД в Украине, но в остальном, следует понимать несколько очень важных моментов. И обо всём по порядку.
Ресурс ЧВК «Вагнер» для ведения боевых действий на уровне Соледара, на сегодняшний день истощён и его, фактически, добивают в Бахмуте. Но при этом, следует понимать, что под Бахмутом добивают украинскую группу ЧВК «Вагнер», то есть ту, что оперирует в нашей зоне БД. А их, если кто не в курсе - минимум 4.
Первая группа, наиболее профессиональная, состоящая из наёмников с боевым опытом и при этом наиболее многочисленная по состоянию на сегодня. Но находится она сейчас не в Украине и даже не в россии, а в других странах, на которые распространяются виды кремля. ЦАР, Ливия, Мозамбик, Сирия...
Самая крупная группировка ЧВК Вагнера находится в Центральноафриканской Республике и Ливии. Хочу отметить, что африканская группа Вагнера практически не изменилась с начала войны в Украине в 2022 году, лишь в самом начале вторжения уменьшившись на 10%.
Это связано с двумя причинами. Во-первых, многие наемники просто не хотели ехать воевать в Украину. В Африке им намного безопаснее, нежели сейчас в Украине, а насильно их заставить покинуть немаловажный для Москвы плацдарм всё же не могут. И из этого частично следует «во-вторых».
Во-вторых, россии важно сохранить значительный боеспособный контингент в Африке.
В ЦАР находится более 2000 российских наемников, поддерживающих Фостена-Арканжа Туадеру. Это примерно три батальон-тактические группы, состоящие из куда более качественного ресурса, чем в Украине.
В Ливии примерно такая же группировка. Россияне компактно дислоцируются на авиабазе Аль-Джуфра в центральной части страны, а также на авиабазе Аль-Кардабия в Сирте и в портовом районе города. Представители ЧВК «Вагнер» так же обеспечивают воздушное прикрытие этих районов на МиГ-29.
Также «вагнеровцы» присутствуют в Мали, Судане, Мозамбике, Анголе, Зимбабве, Гвинее-Бисау, Гвинее и на Мадагаскаре, но в количестве до одной батальон-тактической группы. Имеются также сведения о появлении «вагнеровцев» в Эритрее. Всего в Африке находится до 10 тысяч российских наемников.
Вторая группировка ЧВК «Вагнер» представляет собой сохранившийся в россии профессиональный костяк. Их не использовали как живое мясо, а сохраняли в пределах второй линии в зоне БД, либо применяли как инструкторов в тренировочных лагерях россии, а так же Беларуси.
Но, в настоящее время именно их сейчас перемалывают в Бахмуте ВСУ🇺🇦, а основной профит от этого имеет уже не пригожин, а российские регуляры, 106-й ВДД, 57 ОМСБр, 217-го ВДП и прочая шушера, пускающие «вагнеровцев» в качестве живого щита... мяса, в первой линии.
Третья группа - это зэки. То самое мясо которое применяли в Украине в режиме «на убой». Это даже не «вагнеровцы» в полном смысле слова, поскольку у этих боевых единиц только одна задача - сдохнуть и своим трупом занять позиции, забить координаты на карте. Не больше, не меньше.
Сейчас зэки закончились. Ну, закончились они в большинстве своём ещё под Соледаром, а на данный момент - совсем. Компенсировать эти потери Пригожин не может, ведь найм в исправительных колониях для него уже закрыт, а желающих идти в ЧВК не так много, чтобы проходила компенсация.
При этом, на Бахмутском плацдарме сейчас командует уже не Пригожин, а регуляры и они в том же формате, что и раньше, гонят «вагнеровцев» первой линией как живое мясо. А кого гнать если зэки закончились? Конечно же тех, кто все эти месяцы сидел на второй линии - остатки костяка.
Очевидно, что сейчас в Бахмуте происходит добивание боевого потенциала ЧВК «Вагнер», её российской группы. Фактически, после Бахмута, ЧВК «Вагнер» уже никогда не будет таким как раньше и мо рф прикладывает максимум усилий, чтобы именно так и было.
Четвёртая группа... Ещё до вторжения в Украину 2022 и до 2014 ЧВК «Вагнер» формировалась как военный филиал для гибридных операций за пределами россии под эгидой ФСБ. Тогда ФСБ попыталась откусить от Минобороны часть бюджета, выделенного на военные гибридные операции в других странах.
Одним из лагерей подготовки «вагнеровцев» был «Партизан» Санкт-Петербургом. Этот лагерь курировало «Русское имперское движение» - националистическая группировка, мечтающая о возрождении Российской империи. В 2020 было признано в США террористической организацией.
Самое интересное, что в этом лагере изначально проходили подготовку представители российских неонацистских группировок. И не только российских. Через партизан прошли представители различных радикальных, правых и неонацистских группировок из Европы.
Например, неонацисты из Германии («Третий путь" (Der Dritte Weg) и "Молодые националисты"), Швеции, Франции, Сербии - все они проходили боевую подготовку в этому лагере. Потом многие из них оказались в ЧВК Вагнера и даже принимали участие в боях на Донбассе против ВСУ.
В июле 2017 окружной суд Гётеборга признал троих граждан Швеции - Виктора Мелина, Джимми Йонассона и Антона Тулина - виновными в организации серии взрывов в офисах левых активистов. По версии следствия, они также проходили курсы подготовки в "Партизане".
В рамках расследования Служба государственной безопасности Швеции (СГБ) подготовила конфиденциальный доклад, в котором, как выяснилось на судебном заседании, утверждалось, что подсудимые проходили военную подготовку в тренировочном лагере "Партизан" в августе 2016.
ЧВК "Вагнер" опасна еще и тем, что поддерживает контакты со многими радикальными группировками по всему миру. Некоторые члены этих группировок имели опыт боевых действий на Донбассе, после чего вернулись в свои страны, не разрывая связи с ЧВК "Вагнер".
Опасность этих контактов в том, что они могут быть использованы россией для дестабилизации других стран изнутри. Например, как это было во Франции во время протестов "Желтых жилетов" или в Швеции. Напомню, что во время протестов "ЖЖ" были замечены наёмники, воевавшие на стороне "ДНР".
Таким образом, говоря о ЧВК "Вагнер" следует разделять именно эти группы и подразумевать, что аннигиляция в Украине в настоящее время проводится только лишь двух из них. Другие две остаются не только в полной комплектации, но и полной боеготовности к действиям.
https://site.ua/alexander.kovalenko Александр Коваленко
