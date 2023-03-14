Окупанти в Енергодарі звозять вкрадені у місцевих автівки на ЗАЕС, ніби, готуються до втечі, - "Енергоатом"

Окупанти перегоняють вкрадені у Енергодарі та сусідніх селищах автівки на ЗАЕС.

Про це у ефірі телемарафону заявив президент НАЕК "Енергоатом" Петро Котін, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Що стосується вивизення обладнання, то дійсно є такі ознаки. Вони зараз збирають на атомній станції автівки, які були вкрадені в мешканців Енергодару й інших селищ, які поруч знаходяться", - сказав він.Котін також зазначив, що росіяни крадуть переважно авто преміум-класу та нові машини з авто-салонів. На території станції накопичилося вже більше сорока автівок.

Як зауважив Котін, завезений на АЕС персонал з Росії та окупанти "кучкуються", і є враження, що вони готові у будь-який час лишити місто і саму ЗАЕС.

