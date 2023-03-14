УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10641 відвідувач онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
2 270 3

Окупанти в Енергодарі звозять вкрадені у місцевих автівки на ЗАЕС, ніби, готуються до втечі, - "Енергоатом"

заес,аес,запорізька

Окупанти перегоняють вкрадені у Енергодарі та сусідніх селищах автівки на ЗАЕС.

Про це у ефірі телемарафону заявив президент НАЕК "Енергоатом" Петро Котін, повідомляє Цензор.НЕТ. 

"Що стосується вивизення обладнання, то дійсно є такі ознаки. Вони зараз збирають на атомній станції автівки, які були вкрадені в мешканців Енергодару й інших селищ, які поруч знаходяться", - сказав він.Котін також зазначив, що росіяни крадуть переважно авто преміум-класу та нові машини з авто-салонів. На території станції накопичилося вже більше сорока автівок. 

Як зауважив Котін, завезений на АЕС персонал з Росії та окупанти "кучкуються", і є враження, що вони готові у будь-який час лишити місто і саму ЗАЕС.

Читайте: Окупанти готуються до можливого відходу із ЗАЕС та позначають обладнання, яке можна вкрасти, - "Енергоатом". ФОТОрепортаж

окупація (6863) Енергоатом (1657) Котін Петро (113) Енергодар (265) атака на ЗАЕС (174)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Свозят ****** украденное,знаю что ЗСУ туда не ударят....
показати весь коментар
14.03.2023 13:50 Відповісти
Готовят жест доброй воли? Чует жопа, что скоро будут в котле
показати весь коментар
14.03.2023 15:24 Відповісти
Да уж.
показати весь коментар
04.05.2023 09:12 Відповісти
 
 