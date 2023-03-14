Українські прокурори зібрали понад 600 досьє на російських військових командирів, включно з Путіним, яких підозрюють у воєнних злочинах, - The Guardian

Українські прокурори зібрали сотні даних на російських військових злочинців за їхню агресію в Україні та відзначають їх на спеціальній дошці.

Про це пише видання The Guardian, інформує Цензор.НЕТ.

Журналістам Guardian українські прокурори складену таблицю-схему розміром 4 метри завдовжки й 1,5 метра завширшки. На ній - імена та фотографії підозрюваних, на яких заведено кримінальні справи в Україні – від міністра оборони Росії Сергія Шойгу та президента Володимира Путіна до полковників та інших військових чинів.

"Ми почали збирати досьє на російських командирів та генералів минулого року і ми продовжуємо щотижня оновлювати їх", - головний прокурор Харківської області Олександр Фільчаков.

Серед підозрюваних – генерал-полковник Михайло Мізінцев, який керував тримісячною облогою Маріуполя, де, за оцінками української влади, було вбито 22 тисячі осіб. Руйнування Маріуполя порівнюють з облогою Алеппо в Сирії, який перетворився на руїни після російських бомбардувань.

Нальотами в Сирії командував саме Мізинців, і, за припущеннями військових експертів, у Маріуполі він частково використав цей свій досвід. У березні 2022 року британський уряд запровадив персональні санкції проти Мізінцева.

Ще один офіцер, досьє якого є в українських прокурорів, – це командир 64-ї окремої мотострілецької бригади Азатбек Омурбеков. Ця бригада діяла у Бучі, і її солдатів звинувачують у вбивствах, зґвалтуваннях та тортурах мирних жителів.

