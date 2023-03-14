У Білорусі протягом березня триватиме призов на військові збори, - Міноборони

Білоруське Міністерство оборони повідомило про плановий призов військовозобов’язаних на військові збори протягом березня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства оборони Республіки Білорусь.

"У Збройних Силах тривають планові заходи щодо підвищення рівня бойової готовності з'єднань і військових частин, у межах яких протягом березня здійснюватиметься плановий призов військовозобов'язаних на військові збори.

Під час зборових заходів військовозобов'язані підвищать свої професійні знання, ознайомляться з новими зразками озброєння, військової та спеціальної техніки, візьмуть участь у спланованих тренуваннях і навчаннях", - йдеться в повідомленні.

