УКР
Новини
У Білорусі протягом березня триватиме призов на військові збори, - Міноборони

білорусь

Білоруське Міністерство оборони повідомило про плановий призов військовозобов’язаних на військові збори протягом березня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства оборони Республіки Білорусь.

"У Збройних Силах тривають планові заходи щодо підвищення рівня бойової готовності з'єднань і військових частин, у межах яких протягом березня здійснюватиметься плановий призов військовозобов'язаних на військові збори.

Під час зборових заходів військовозобов'язані підвищать свої професійні знання, ознайомляться з новими зразками озброєння, військової та спеціальної техніки, візьмуть участь у спланованих тренуваннях і навчаннях", - йдеться в повідомленні.

Наразі у Білорусі перебуває 9-10 тисяч російських військових, ситуація контрольована, - Держприкордонслужба

Білорусь (8077) призов (435)
Коментувати
Валєріків готують
14.03.2023 13:17 Відповісти
**** уже год єтих додиков готують никак не приготують)))
14.03.2023 13:22 Відповісти
у них цель держать украинские войска на границе ,,,повезло вам с соседями...
14.03.2023 13:31 Відповісти
Хто розумніший, той втече. Після військових зборів можуть і не відпустити. В кращих традиціях московії.
14.03.2023 13:19 Відповісти
у меня по соседству живёт беларус-айтишник...продвинутый такой весь такой....полностью за лукашенко и войну,,,гнида
14.03.2023 13:29 Відповісти
Удачі, пожирачі бульби...і щоб не обстріляли 😝😝😝😝😝😜🤪
14.03.2023 13:22 Відповісти
Вот если бы ЗСУ дали зегниды ****** пару раз по дерунам,этого бы вообще не было. Мало того ,что обстрелы постоянные с белопараши,так они ещё и квартального обзывают,а то и обтекло молча....
14.03.2023 13:53 Відповісти
 
 