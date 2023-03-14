У Білорусі протягом березня триватиме призов на військові збори, - Міноборони
Білоруське Міністерство оборони повідомило про плановий призов військовозобов’язаних на військові збори протягом березня.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства оборони Республіки Білорусь.
"У Збройних Силах тривають планові заходи щодо підвищення рівня бойової готовності з'єднань і військових частин, у межах яких протягом березня здійснюватиметься плановий призов військовозобов'язаних на військові збори.
Під час зборових заходів військовозобов'язані підвищать свої професійні знання, ознайомляться з новими зразками озброєння, військової та спеціальної техніки, візьмуть участь у спланованих тренуваннях і навчаннях", - йдеться в повідомленні.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ПАРАБЕЛЛУМ 777
показати весь коментар14.03.2023 13:17 Відповісти Мені подобається 5 Посилання
KosAn30 JT26
показати весь коментар14.03.2023 13:22 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
Yurka Gagarin
показати весь коментар14.03.2023 13:31 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Waslen Lem
показати весь коментар14.03.2023 13:19 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Yurka Gagarin
показати весь коментар14.03.2023 13:29 Відповісти Мені подобається 5 Посилання
Pavlik Morozov #432325
показати весь коментар14.03.2023 13:22 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Алекс Корвин
показати весь коментар14.03.2023 13:53 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль