Окупанти на Донецькому напрямку дещо видихнулися та зменшили кількість штурмових дій, - Сили оборони

Російські загарбники на Донецькому напрямку знизили активність, оскільки зазнали значних втрат та мають брак боєприпасів.

Про це в ефірі телемарафону заявив керівник об'єднаного пресцентру сил оборони Таврійського напрямку полковник Олексій Дмитрашківський, передає Цензор.НЕТ.

"Насправді ворог видихся. Якщо порівнювати минулий тиждень, то ворог значно зменшив кількість штурмових дій, кількість обстрілів. Якщо вона вимірювалась сотнями за день (штурмові дії) і близько 600 обстрілів, то на сьогоднішній день - дещо менше. За день - до 30 штурмових дій, і обстріли за день сягають 200-250, за ніч - 100-120 обстрілів. Штурмові дії коливаються від 2 до 7-9 штурмових дій. Це Авдіївка-Мар’їнка...", - зазначив він.

За словами Дмитрашківського, російські окупанти останнім часом зазнали значних втрат та відчувають "артилерійський голод".

"Дуже багато розмов про брак боєприпасів, "артилерійський голод", (окупантам) встановлено на сьогоднішній день ліміт, який вони не можуть перевищувати. Якщо перевищують, наступного дня вони залишаються без боєприпасів. І це проблема не лише Пригожина, який каже, що йому не дають боєприпасів, це загальна проблема в російській армії. Ворог, на мою думку, уже дещо видихся і не має тієї потужності, яку мав попередньо. Це Донецький напрямок", - додав він.

в Угледаре нашли документы пленного офицера орка, где зафиксировано : 1 марта на штурм города было отправлено 100 человек, вернулось 16, а 5 марта из неудачного штурма вернулось только 3
показати весь коментар
14.03.2023 13:35 Відповісти
Хорошая математика...
показати весь коментар
14.03.2023 14:41 Відповісти
показати весь коментар
14.03.2023 13:41 Відповісти
не тільки полоненими,а й відстріляними на полі бою!
показати весь коментар
14.03.2023 14:23 Відповісти
показати весь коментар
14.03.2023 15:39 Відповісти
Бахмут не належить до Донецького напрямку?
показати весь коментар
14.03.2023 13:41 Відповісти
А до якого?
показати весь коментар
14.03.2023 14:05 Відповісти
 
 