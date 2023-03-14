Концерн Rheinmetall може забезпечити Україну снарядами, але потрібно збільшити замовлення від ЄС

Європейська оборонна промисловість не зможе задовольнити потреби України в артилерійських снарядах, якщо уряд не подвоїть витрати на виробничі потужності.

Про це в інтерв'ю Bloomberg заявив головний виконавчий директор найбільшого німецького виробника боєприпасів Rheinmetall Армін Паппергер, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на zn.ua.

"Мені потрібні замовлення. Без замовлень я не можу виробити щось", – сказав він, наголосивши, що брак боєприпасів не буде провиною оборонної промисловості, оскільки вона здатна закрити всі потреби.

Зараз концерн Rheinmetall працює на дві третини своїх потужностей в питанні виготовлення снарядів. Це попри неодноразові попередження українських та європейських офіційних осіб про те, що достатні запаси артилерійських боєприпасів стануть вирішальним фактором у війні.

"Будь-яка нестача боєприпасів буде не з вини ОПК. Промисловість може забезпечити те, що потрібно", - додав він.