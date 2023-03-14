УКР
Концерн Rheinmetall може забезпечити Україну снарядами, але потрібно збільшити замовлення від ЄС

rheinmetall

Європейська оборонна промисловість не зможе задовольнити потреби України в артилерійських снарядах, якщо уряд не подвоїть витрати на виробничі потужності.

Про це в інтерв'ю Bloomberg заявив головний виконавчий директор найбільшого німецького виробника боєприпасів Rheinmetall Армін Паппергер, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на zn.ua.

"Мені потрібні замовлення. Без замовлень я не можу виробити щось", – сказав він, наголосивши, що брак боєприпасів не буде провиною оборонної промисловості, оскільки вона здатна закрити всі потреби.

Зараз концерн Rheinmetall працює на дві третини своїх потужностей в питанні виготовлення снарядів. Це попри неодноразові попередження українських та європейських офіційних осіб про те, що достатні запаси артилерійських боєприпасів стануть вирішальним фактором у війні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Виробник деталей для Leopard 2 та Leclerc нарощує виробництво

"Будь-яка нестача боєприпасів буде не з вини ОПК. Промисловість може забезпечити те, що потрібно", - додав він.

+6
Найвеличнійший готується до шашликів.Скоро великдень,та його улюблений 1 травня.У ньго ізвіліни більш ні на що не працюють
14.03.2023 13:53 Відповісти
+4
типу про яйця по 17 грн?

поділитися досвідом?
14.03.2023 13:52 Відповісти
+3
А яблука по 51.
14.03.2023 14:02 Відповісти
Тут якраз Резников має щось сказати.
14.03.2023 13:40 Відповісти
типу про яйця по 17 грн?

поділитися досвідом?
14.03.2023 13:52 Відповісти
Сьогодні брав по 6 грн.
14.03.2023 13:55 Відповісти
У Резнікова?)
14.03.2023 13:58 Відповісти
А яблука по 51.
14.03.2023 14:02 Відповісти
Те ж у резнікова
14.03.2023 15:48 Відповісти
Доллары ***** мешают збильшувати. Вторую неделю никак не рашать,как это ещё бодальше и побольше застопорить.
14.03.2023 13:40 Відповісти
Хай ще тиждень почекає. "Очікується, що країни Євросоюзу підпишуть спільний план закупівель *********** для України вже наступного тижня, https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-03-13/eu-struggles-to-find-way-to-deliver-ukraine-ammunition-rapidly повідомляє Bloomberg . За інформацією джерела видання, держави-члени ЄС ще не вказали, скільки грошей вони готові виділити цього року і як ці кошти будуть структуровані. 13 березня 2023
14.03.2023 13:40 Відповісти
А де "найвеличніший" з його половиною трильйона, не хоче трохи снарядів прикупити? Чи ще не надрукував?
14.03.2023 13:50 Відповісти
Найвеличнійший готується до шашликів.Скоро великдень,та його улюблений 1 травня.У ньго ізвіліни більш ні на що не працюють
14.03.2023 13:53 Відповісти
Це на картоплю, яблука, яйця і фляги!
14.03.2023 14:12 Відповісти
Говорячи по- простому, європейці тільки язиком балакають про допомогу, але контракти з виробниками зброї не заключають. Гроші не виділили на ********** для України.
14.03.2023 13:57 Відповісти
Треба казати Байдену, щоб напружував Шольца. І на Рамштайні виробників зброї запрошувати.
14.03.2023 14:16 Відповісти
Всім би політикам і бізнесменам Європи та світу такого відповідального ставлення до допомоги Україні під час війни, як в керівництва Rheinmetall.
14.03.2023 14:35 Відповісти
Насправді арти в них чимало, снарядів теж, луплять по наших тяжко
14.03.2023 17:41 Відповісти
Очевидно, що Німеччина, як найбагатша країна Євросоюзу, яка має найбільшу промисловість у Європі, могла б забезпечити постачання в Україну не лише ***********, а й нових танків, БМП, артилерії та ракетних систем. Але німці не зроблять цього для України. Чому? Тому що десятиліття тому вони обрали Росію як стратегічного союзника в Євразії.
14.03.2023 17:53 Відповісти
 
 