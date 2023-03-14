Жителі Москви та області масово повідомляють про невідомі безпілотники у небі, - Baza

Жителі Москви та області почали масово повідомляти про безпілотники. Майже всі вони кружляли над будинками, а один літав біля нафтопереробного заводу.

Про це повідомляє Telegram-канал Baza, передає Цензор.НЕТ.

Так, перший дрон виявили 10 березня над селищем Рогово під Москвою. На місце відразу викликали поліцейських, яким не вдалося знайти ані безпілотника, ані його оператора. Проте вже за три дні над Рогово знову помітили невідомий дрон.

"Крім того, 10 березня чотири безпілотники кружляли над кількома селищами та селами неподалік від зоопарку "Планета обезьян" на Калузькому шосе. А 12 березня черговий дрон, що летів на низькій висоті, побачили у селищі Краснопахорське. БПЛА прямував до АЗС "Татнафта" на Калузькому шосе, після чого розвернувся і полетів назад - орієнтовно у бік селищ Михайлово-Ярцевське та Армійське", - пише Telegram-канал.

Два дрони виявили 13 березня. Один із них летів над поселенням Воронівське, а другий - через Борисівські ставки на півдні Москви у бік Капотні, де розташовано НПЗ "Газпромнефти". Кому належали безпілотники, також невідомо.

Останній дрон виявили близько третьої години ночі 14 березня біля станції метро "Каховська" в Зюзіно. Цього разу співробітникам Росгвардії вдалося вирахувати двох операторів БПЛА. Чоловіки пояснили, що знімали для себе нічні вулиці, але їх все одно затримали.

