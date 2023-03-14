УКР
8 428 39

Жителі Москви та області масово повідомляють про невідомі безпілотники у небі, - Baza

дрон,безпілотник

Жителі Москви та області почали масово повідомляти про безпілотники. Майже всі вони кружляли над будинками, а один літав біля нафтопереробного заводу.

Про це повідомляє Telegram-канал Baza, передає Цензор.НЕТ.

Так, перший дрон виявили 10 березня над селищем Рогово під Москвою. На місце відразу викликали поліцейських, яким не вдалося знайти ані безпілотника, ані його оператора. Проте вже за три дні над Рогово знову помітили невідомий дрон.

"Крім того, 10 березня чотири безпілотники кружляли над кількома селищами та селами неподалік від зоопарку "Планета обезьян" на Калузькому шосе. А 12 березня черговий дрон, що летів на низькій висоті, побачили у селищі Краснопахорське. БПЛА прямував до АЗС "Татнафта" на Калузькому шосе, після чого розвернувся і полетів назад - орієнтовно у бік селищ Михайлово-Ярцевське та Армійське", - пише Telegram-канал.

Два дрони виявили 13 березня. Один із них летів над поселенням Воронівське, а другий - через Борисівські ставки на півдні Москви у бік Капотні, де розташовано НПЗ "Газпромнефти". Кому належали безпілотники, також невідомо.

Останній дрон виявили близько третьої години ночі 14 березня біля станції метро "Каховська" в Зюзіно. Цього разу співробітникам Росгвардії вдалося вирахувати двох операторів БПЛА. Чоловіки пояснили, що знімали для себе нічні вулиці, але їх все одно затримали.

Автор: 

Топ коментарі
+8
Хотілось би щоб Панцирь почав їх збивати , посеред міста , мало б красиво виглядати
14.03.2023 13:52 Відповісти
14.03.2023 13:52 Відповісти
+6
Пообсиралися падлюки мокшанські.
14.03.2023 13:49 Відповісти
14.03.2023 13:49 Відповісти
+5
Атас!
14.03.2023 13:49 Відповісти
14.03.2023 13:49 Відповісти
Свинособаки свое быдло рабское пугают.
14.03.2023 13:48 Відповісти
14.03.2023 13:48 Відповісти
Атас!
14.03.2023 13:49 Відповісти
14.03.2023 13:49 Відповісти
Пообсиралися падлюки мокшанські.
14.03.2023 13:49 Відповісти
14.03.2023 13:49 Відповісти
вже треба звикати...., це тільки перевірка, хе-хе
14.03.2023 13:50 Відповісти
14.03.2023 13:50 Відповісти
так то ж карлсон---друг марксона
він любить срати з повітря
14.03.2023 13:50 Відповісти
14.03.2023 13:50 Відповісти
Скоро ещё и про массовые "хлопки "сообщать будут
14.03.2023 13:50 Відповісти
14.03.2023 13:50 Відповісти
Тоді вже йтиметься чи то про масову овацію, чи то про нечувану досі бавовну. Аж мови з хлєбальніків одічалим повипадають:
14.03.2023 18:35 Відповісти
14.03.2023 18:35 Відповісти
Шо кацапи , очко жим жим!!! Не сварщики ніфіга
14.03.2023 13:52 Відповісти
14.03.2023 13:52 Відповісти
НЛО
14.03.2023 13:52 Відповісти
14.03.2023 13:52 Відповісти
То бойові комарі.
14.03.2023 13:52 Відповісти
14.03.2023 13:52 Відповісти
Комарі, то в минулому. Мертві бджоли не гудуть, а якщо гудуть, то тихо, тихо.
показати весь коментар
14.03.2023 13:54 Відповісти
Хотілось би щоб Панцирь почав їх збивати , посеред міста , мало б красиво виглядати
14.03.2023 13:52 Відповісти
14.03.2023 13:52 Відповісти

А де хвалена московітська ППО?
показати весь коментар
14.03.2023 13:53 Відповісти
вона ще не вкорінилась у лісах та парках)))
показати весь коментар
14.03.2023 13:55 Відповісти
показати весь коментар
14.03.2023 13:53 Відповісти
https://nashe.com.ua/song/3937/album/348/ Мабуть НЛО .

показати весь коментар
14.03.2023 13:53 Відповісти
...скоро на масковії
показати весь коментар
14.03.2023 13:54 Відповісти
відтепер почнеться шиза та глюки... як китайці свого часу горобців, ці будуть кидати каміння у все, що бачать... навіть своє... це добре... будемо ставити ляки (замість лайків)...
показати весь коментар
14.03.2023 13:54 Відповісти
показати весь коментар
14.03.2023 13:57 Відповісти
Дебил хоть знает сколько работы надо вложить в собрании этого самолётика? Я знаю - помог малолетнему родственнику такой собирать.
показати весь коментар
14.03.2023 16:50 Відповісти
Нехай жах панує в тих краях. Настав час.
показати весь коментар
14.03.2023 13:58 Відповісти
"Планєта обезьян"😁😁 Так це по всій кацапії так.
показати весь коментар
14.03.2023 13:59 Відповісти
Москалі, терміново закупайте памперси у великих кількостях
показати весь коментар
14.03.2023 14:00 Відповісти
Пусть сразу баки от септиков закупает потому что содержание будет зашкаливать.
показати весь коментар
14.03.2023 16:52 Відповісти
показати весь коментар
14.03.2023 14:01 Відповісти
А кацапчики взбзднули....
показати весь коментар
14.03.2023 14:04 Відповісти
"неподалік від зоопарку "Планета обезьян" --- ПВО на крышах домов в мацкве не помогает, беспилотники уже до кремля добрались даже
показати весь коментар
14.03.2023 14:06 Відповісти
На жаль, наші північні сусіди, всі з цього зоопарку
показати весь коментар
14.03.2023 14:43 Відповісти
показати весь коментар
14.03.2023 14:18 Відповісти
лапти, это координаты собирают, шоб потом салют устроить
показати весь коментар
14.03.2023 14:27 Відповісти
Чому "жителі",а не "житлі"? А,Цензор...
Словник придбайте...
показати весь коментар
14.03.2023 14:42 Відповісти
Безпілотники кружляли неподалік зоопарку "планета обезьян" ))) Який тонкий натяк.
показати весь коментар
14.03.2023 14:42 Відповісти
Це поки що розвідка. Ударні дрони ще попереду.
показати весь коментар
14.03.2023 14:56 Відповісти
Касьянов, здається, писав, що не треба робити громоздкі безпілотники типу шахідів, які легко збити. А треба спамити роями маленьких безпілотників з вибухівкою, які в сумі нанесуть багато шкоди.
показати весь коментар
14.03.2023 15:14 Відповісти
Все це до заду, вже пора давно вражати цілі а не фігнею займатись.
показати весь коментар
14.03.2023 15:35 Відповісти
Астанавітєсь! Носії фекальних валіз за Пуйлом вже збились з ніг!
показати весь коментар
14.03.2023 15:55 Відповісти
Тех, кто в Мордоре по хобби занимается всякими управляемыми летучими девайсами теперь по доносам и просто так будет загребать в индустриальных количествах. Ещё Али разорится
показати весь коментар
14.03.2023 16:56 Відповісти
А не бухали б, то й не літали б їм всілякі невідомі літальні об'єкти.
Хоча... тверезий москаль страшніший за мавпу з гранатою.
показати весь коментар
14.03.2023 18:23 Відповісти
 
 