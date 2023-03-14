На литовському прикордонні Білорусі та Росії продовжили дію надзвичайного стану
Сейм Литви ухвалив постанову щодо продовження надзвичайного стану до 2 травня на прикордонних територіях, що межують з Росією та Білорусі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Delfi.
Литовський парламент ухвалив постанову щодо продовження надзвичайного стану на прикордонних ділянках та кордоні з Білоруссю та РФ до 2 травня.
Режим надзвичайного стану діє на ділянці поблизу державного кордону з Білоруссю та Калінінградською областю РФ, а також у контрольно-пропускних пунктах, розташованих за межами прикордонної ділянки.
Кордон і далі охоронятиметься у посиленому режимі. Також продовжено більш суворий візовий режим для громадян Росії та Білорусі.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Марина Нєчаєва #561577
показати весь коментар14.03.2023 15:09 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль