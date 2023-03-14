УКР
На литовському прикордонні Білорусі та Росії продовжили дію надзвичайного стану

Сейм Литви ухвалив постанову щодо продовження надзвичайного стану до 2 травня на прикордонних територіях, що межують з Росією та Білорусі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Delfi.

Литовський парламент ухвалив постанову щодо продовження надзвичайного стану на прикордонних ділянках та кордоні з Білоруссю та РФ до 2 травня.

Режим надзвичайного стану діє на ділянці поблизу державного кордону з Білоруссю та Калінінградською областю РФ, а також у контрольно-пропускних пунктах, розташованих за межами прикордонної ділянки.

Кордон і далі охоронятиметься у посиленому режимі. Також продовжено більш суворий візовий режим для громадян Росії та Білорусі.

