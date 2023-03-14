Російська журналістка Альбац, яка непрямо підтримувала війська РФ, прибула до України за паспортом Ізраїлю, - ЗМІ

Російська журналістка Євгенія Альбац, яка раніше непрямо висловлювала підтримку російській армії у війні проти України, прибула до нашої держави за паспортом громадянки Ізраїлю.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Детектор медіа із посиланням на джерела.

За даними видання, Альбац перетнула український кордон не за російським паспортом, а за паспортом громадянки Ізраїлю. Крім того, жодної інформації щодо заборони в’їзду Альбац в Україну правоохоронці не отримували.

7 березня Альбац повідомила у Facebook, що прибула до Хмельницького. Після того вона побувала у Вінниці та Києві, а в неділю 12 березня вже робила дописи, публікуючи фото з Одеси, зазначає Детектор Медіа.

Журналісти звернулися із запитом до СБУ, чи справді громадянка Росії Євгенія Альбац перетинала кордон України, який орган і на якій підставі видав їй дозвіл на в’їзд.

За даними видання, вже після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Альбац відзначилася неоднозначними висловлюваннями щодо війни, зокрема непрямо висловлюючи підтримку російським військовим у війні проти України. Зокрема, у вересні 2022 року вона обурювалася недостатній укомплектованості російської армії у війні проти Україні, називаючи зловживання російських чиновників у забезпеченні армії "за межею добра і зла".

У березні 2023 року під час обговорення війни Росії проти України вона прямо заявила, що "залишається, на жаль чи на щастя, лояльною своєму прапору", тож "не може бажати (розгрому російської армії)".

Журналістка Зоя Казанжи повідомила, що Альбац до лютого 2022 року підтримувала російський режим, товаришувала з прокремлівською пропагандисткою Маргаритою Сімоньян, а кілька років тому у своїх ефірах думала, скільки загине українців, коли Росія буде "прокладати коридор із Донбасу до Криму".

Альбац раніше була головною редакторкою російського політичного журналу The New Times. До закриття в лютому 2022 року радіостанції "Ехо Москви" вела авторську передачу "Повний Альбац". Зараз розвиває свій ютуб-канал. 29 липня 2022 року Мін'юст РФ вніс Альбац до реєстру "ЗМІ - іноземних агентів". У вересні 2022-го Альбац оголосила, що переїжджає з Росії до США, де планувала викладати у Нью-Йоркському університеті.

