16 608 137

Російська журналістка Альбац, яка непрямо підтримувала війська РФ, прибула до України за паспортом Ізраїлю, - ЗМІ

альбац

Російська журналістка Євгенія Альбац, яка раніше непрямо висловлювала підтримку російській армії у війні проти України, прибула до нашої держави за паспортом громадянки Ізраїлю.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Детектор медіа із посиланням на джерела.

За даними видання, Альбац перетнула український кордон не за російським паспортом, а за паспортом громадянки Ізраїлю. Крім того, жодної інформації щодо заборони в’їзду Альбац в Україну правоохоронці не отримували.

7 березня Альбац повідомила у Facebook, що прибула до Хмельницького. Після того вона побувала у Вінниці та Києві, а в неділю 12 березня вже робила дописи, публікуючи фото з Одеси, зазначає Детектор Медіа.

Російська журналістка Альбац, яка непрямо підтримувала війська РФ, прибула до України за паспортом Ізраїлю, - ЗМІ 01

Журналісти звернулися із запитом до СБУ, чи справді громадянка Росії Євгенія Альбац перетинала кордон України, який орган і на якій підставі видав їй дозвіл на в’їзд.

За даними видання, вже після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Альбац відзначилася неоднозначними висловлюваннями щодо війни, зокрема непрямо висловлюючи підтримку російським військовим у війні проти України. Зокрема, у вересні 2022 року вона обурювалася недостатній укомплектованості російської армії у війні проти Україні, називаючи зловживання російських чиновників у забезпеченні армії "за межею добра і зла".

У березні 2023 року під час обговорення війни Росії проти України вона прямо заявила, що "залишається, на жаль чи на щастя, лояльною своєму прапору", тож "не може бажати (розгрому російської армії)".

Журналістка Зоя Казанжи повідомила, що Альбац до лютого 2022 року підтримувала російський режим, товаришувала з прокремлівською пропагандисткою Маргаритою Сімоньян, а кілька років тому у своїх ефірах думала, скільки загине українців, коли Росія буде "прокладати коридор із Донбасу до Криму".

Альбац раніше була головною редакторкою російського політичного журналу The New Times. До закриття в лютому 2022 року радіостанції "Ехо Москви" вела авторську передачу "Повний Альбац". Зараз розвиває свій ютуб-канал. 29 липня 2022 року Мін'юст РФ вніс Альбац до реєстру "ЗМІ - іноземних агентів". У вересні 2022-го Альбац оголосила, що переїжджає з Росії до США, де планувала викладати у Нью-Йоркському університеті.

Також читайте: Пропагандист НТВ Княгницький, який знімав сюжети про "ополченцев", влаштувався на "Голос Америки"

Топ коментарі
+41
Усе тому, що зелені таємно симпатизують усякому непотребу типа діячі культури, журналісти, бізнесмени з рашки, бо по світогляду самі такі.
14.03.2023 14:57 Відповісти
+39
Проходной двор для русни или Вова пригласил?
14.03.2023 14:51 Відповісти
+29
Хто цю вуликоруську свиню впустив і для чого? Цинічна і продажна влада...
14.03.2023 14:53 Відповісти
Ми що обговорюємо - обвинуачення щодо кокретної людини за кокретні діяння. Є докази тим обвинваченням? Я їх не бачу. А займатися поголовними звинуваченнями так само, як і всіх в Україні зараз зараховувати за прихільників свободи - це точно не справа вільної людини. То виходить з Вашої логіки, що в в Херсоні, Мелітополі, Бердянську вийшло недостатньо щоб вплинути на ситуацію.
14.03.2023 16:56 Відповісти
Послухайте. Маєте бажання розбиратися в сортах лайна - лопата в подарунок. Все, що я хочу сказати - російські журналісти не впоралися з головною задачею. А саме - не змогли сформувати хоча б натяк на громадянське суспільство у РФ. Все, чим вони успішно займалися - збирали інформацію про "неблагонадійних". Україні вони не помогли і на копійку, а тільки копирсалися в наших справах. Вам подобається? Отже, вони не даремно їли з рук Газпрома.
14.03.2023 17:07 Відповісти
Я маю бажання щоб ми якнайшвидше перемогли за мінімальних втрат з нашого боку. Якщо для цього треба мати у союзниках Навального, Альбац, Каца чи ще когось, хто напряму засуджує війну та виступає за територіальну цілістність України, - не бачу жодних проблем, нехай навіть наші погляди на майбутнє росії розходяться. Хто, що, десь, колись казав - це якась дурнувата забава інфантилів. Може нагадати про великого українського патріота, що приватизував патріотизм, який був засновником пр та міністром в уряді Азарова. Тут більша частина тих, хто поливає брудом Альбац, - його прихильники. Просто якесь свято подвійних стандартів!
15.03.2023 01:09 Відповісти
Але ЯК??? вони нам поможуть? Зараз говорять гармати. А весь цей колективний альбац тільки скіглить і нудить про хароших рускіх. Ні одної ініціативи серйозного масштабу ніхто навіть не запропонував. В найкращому випадку вони просто сподіваються, що українці своєю кров'ю доб'ють путінську шоблу. Тоді вони вистрибнуть з кущів і... Україців віками використовувала вся ця кацапська шнобла у своїх інтересах. Треба покласти край цьому рабству. Накєр весь цей альбац.
15.03.2023 10:38 Відповісти


Вибачте, але у Вас дуже спрощене уявлення про війну. Війна - це в першу чергу політика, як реалізація певних ідей, а гармати це просто один з засобів поруч з іншими. Ви хіба не розумієте що якби не було серед населення рф підтримки цієї війни, то її не було б. І вплив на мізки росіян не менш, якщо не більш, важливий, ніж ефект від гармат (ще і в ситуації "снарядного голоду", якщо вже згадали про гармати)? Більш того, Україна не має на сьогодні підтримки у "країнах третього світу", і голос притомних росіян важливий чинник боротьби за таку підтримку. А Ви і Вам подібні з лупою шукаєте ворогів, чим, абсолютно точно, не полегшуєте наші задачі на фронті.
15.03.2023 15:33 Відповісти
Ви наївний як дитина. Чого ви вчіпилися в цю бабу? Я вам вже пояснив, що я не вірю цій людині. Знаючи її анамнез - як родинний так і професійний. Їх там як тарганів - Шендерович, Латиніна ітп. Ви повинні розуміти - всі, хто не працював на ФСБ - всі вже вбиті. І ще раз - мені зараз начхати, що пищать такі персонажі. Вони нічого не вирішують і НІ НА ЩО вже не впливають. І нічого їм плутатися в ногах поміж українців під час війни. Є Ютуб - будь-ласка. До речі - там вже згаданий Шендерович почав вчити українців, що не треба водитися з диверсантами... Теж корисний тип. І досить.
15.03.2023 16:38 Відповісти
Україна б'ється сьогодні і тут. І гармати - це єдине, чим можна порятувати Україну. Вся ця "ліберальна" московська шушера - просто тріпачі язиками. Що за мрії? На які мізки росіян вони впливають?!! Приклад в студію! ))) І до сраки "країни третього світу". Україна сьогодні реанімує демократію і справедливість на планеті. Вам конче потрібен "голос притомних росіян"? То уважно слухайте російських політиків. Вони не ідіоти і абсолютно притомно і свідомо роблять те що роблять. Видавати їх за непритомних - злочин. Вони це робили століттями. Досить валяти дурачка ))
15.03.2023 17:06 Відповісти
Такі самі "тріпачі" і ми з Вами, та решта хто щось тут коментує) Я "вчіпився" чи може ті, кому муляє її приїзд до України та які видають такі "розслідування" її діяльності, вириваючи шматки з реплік та контексту взагалі? З чого взагалі ця дискусія почалася, жодного аргументу щодо якості матеріалу під яким ми дискутуємо я так і не побачив. Щодо прикладів - так їх доволі багато, ще недостаньо щоб зруйнувати режим, але хочу нагадати, що акція "Україна без Кучми" теж ні до чого не призвела і сдулася врешті-решт, я вже мовчу про велику частку українців, які зберігали позитивне ставлення до рф та росіян після 2014 року, після 2008 року тощо. Скільки українців протестувало проти вводу військ до Угорщини, Чехословаччини, Афганістану? А скільки брало в цьому участь? Так виходить що радянські дисиденти - це "тріпачі"? Час робить свою справу. Ті самі втікачі від мобілізації хіба не приклад чи краще щоб вони зараз були десь під Бахмутом або Кремінною? Менше пафоса та більше тверезості, і пам'ятайте що світ не україноцентричний, на жаль або на щастя) На все добре!
15.03.2023 18:29 Відповісти
еТО РУЗЬКОговорящие друзі президента
14.03.2023 16:07 Відповісти
ЗЕЛЕНА ВЛАДА ПРОМАЦЮЄ РЕАКЦІЮ УКРАЇНЦІВ НА "ХАРОШІХ" РУСЬКИХ.
А ХТО ЇЇ ЗАПРОСИВ ТА ПРИЙНЯВ?
А ХТО ЇЇ ЗАПРОСИВ ТА ПРИЙНЯВ?
14.03.2023 16:23 Відповісти
Из обсуждения в Дэвис клубе Гарвардский университет: "Это худший год в жизни многих из нас, - сказала Евгения Альбац. - Я убеждена, что мы все, граждане России, ставшие взрослыми, когда Путин пришел к власти, ответственны за страдания миллионов украинских граждан, за 8 миллионов, лишившихся своего жилья, за десятки тысяч убитых, за тысячу убитых детей, за стариков, умерших из-за того, что никого не было рядом, чтобы им помочь. Это страшная, немыслимая трагедия. Предыдущая такая трагедия произошла в Югославии, - я имею в виду ужасную гражданскую войну. Но война России против Украины стала первым вторжением одной европейской страны на территорию другой европейской страны в период после Второй мировой войны. Вторжением без какой-либо причины. Империалистическая, колониальная война. Смысл ее в захвате чужих земель, в подавлении воли к свободе другого народа. Для меня лично это особенно больно, потому что Украина - земля моих предков... Как и многие, я вынуждена была уехать из России, и я не знаю, когда смогу вернуться в свой дом, к своему привычному быту, к своим любимым книгам».

Евгения Альбац коснулась вопроса индивидуальной и коллективной вины россиян.

«Я никогда не голосовала за Путина, - сказала она. - Никогда не поддерживала «Единую Россию». С первого дня (президентства Путина) я утверждала в своих статьях и выступлениях, что он представляет собой опасность для всего мира. И в то же время я считаю, что все мы в России разделяем ответственность за то, то делает президент страны. Мы не смогли помешать приходу преступников во власть, не смогли им противостоять».
14.03.2023 16:23 Відповісти
на рефии могут иметь несколько г
14.03.2023 16:26 Відповісти
Не знаю,які там дані у того Детектора,але прибула ця ефесбешна пропагандистка за кацапським паспортом.
І той детектор не знає,за яким паспортом в Україну приперся знімати фільмєц про дітей Бахмута режисер-кацап Молочніков ?
14.03.2023 16:32 Відповісти
Убірайся проч альбац!
Убірайся к чьорту!
14.03.2023 16:39 Відповісти
Ми тепер всіх пропагандистських потвор будемо пускати? Що це за лайно під час війни, гуляє воно Одесою...
14.03.2023 16:54 Відповісти
Возникает дебильный вопрос : а зачем ее пустили ?
14.03.2023 16:57 Відповісти
ФСБшники раскидали по миру так называемых "либералов" чтобы они делали нужные кремлю говновбросы и у них это получается, Илларионов помню на всех каналах рассказывал что не нужно злить путлера, а то он применит ядерное оружие и это даже действовало по началу на западных союзников....
14.03.2023 17:00 Відповісти
С классическим либерализмом они не имеет никакой связи. Это всё открытие или скрытие леваки, которые или используется российскими спецслужбами прямо или топит за Мордор из за личных убеждений и/или собственной недалёкости.
14.03.2023 17:12 Відповісти
Поэтому я и написал "либералы" в кавычках, и так их любят представлять наши "независимые журналисты"😁
14.03.2023 20:00 Відповісти
В альбац её.
14.03.2023 17:06 Відповісти
Дописувачам / щодо цієї оказії/ цінна порада : тримайтесь від срулят. як найдальше... А то Микитка Потурайка /керманич зі " Свободи слова " ВР України / забане Вас на довічне !!!
14.03.2023 17:07 Відповісти
Усе що треба знати про два громадянства !! (і більше).
14.03.2023 17:08 Відповісти
Альбац разом з "патлатим херувімом" самі просили статус агентів Мавританії, бо некомфортно. Патлатий (Венедиктов) завжди хвастається ним. Вона подруга Ритки Боброїдки, а Нечесаний - собутильник самого Громова ( головний дяк по пропагандонському Приказу, Ритка теж з цього Приказу). І Яшка Кедмі теж там пасеться. А Альбац побувала на малой Родінє і відбуває у Велике Яблуко, там буде червоточити по Україні. А заодно повезе свіжі прохання для тамтешньої преси від Дерьмака.
14.03.2023 17:42 Відповісти
Паранойя - отличительный признак совка любой национальности.
14.03.2023 18:21 Відповісти
Глянув її фейсбук - не дивно що їй ізраїльський знадобився.
Дивно, що досі її терпіли там...
https://m.facebook.com/yevgenia.albats?eav=AfYAF9S-9K8YvldkjafIYFqtwqHkgVU47bBHLxWan6cxl8GBTgwte0GR-e5fVz539OA&fref=nf&*****=0
14.03.2023 18:39 Відповісти
А шо... по тихому її не можна?
14.03.2023 18:46 Відповісти
Нє, вона стара і страшна. Чи ви про що?
14.03.2023 18:58 Відповісти
Неужели в Украине не осталось ни одной ссаной тряпки, которой не можно депортировать эту курву путинскую?
14.03.2023 18:54 Відповісти
Тю блін, пʼять грамів канабіса їй в кишеню, потім в СІЗО, а потім поміняєте на полонених.
14.03.2023 19:00 Відповісти
кроме слова пздц, ничего на ум не приходит
14.03.2023 19:06 Відповісти
я такі пробачаюсь , а що не так ? ви так часто читали що вона писала чи так часто дивитись її передачі ?я тут по рекомендації павла кота зайшов на її сторінку в ф.б. . що там кримінал ?розкажіть чи ви лиш би поп здіти ?
14.03.2023 19:24 Відповісти
Вот так работает СБУ и погранцы времён зеленского!!...В Украину заезжает всякая жидовская пророссийская сволочь. Катается по всей Украине , спокойно фотографирует все военные объекты на территории Украины .. а наши СБу и в хрен не дуют...не удивительно , что через территорию Украины в Молдавию пересекают сотни ВАГНЕРОВЦЕВ,. Не страна . а проходной двор... особенно для жидов-предателей..
14.03.2023 19:24 Відповісти
псевдозрада и брехня про дружбу с симонян и поддержку войны.
Альбац уже лет 12 в оппозиции властям рф.
она иноагент её отовсюду в рф выперли, работы лишили и она уехала.
я следил регулярно за её эфирами.
15.03.2023 02:49 Відповісти
