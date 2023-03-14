УКР
Новини Агресія Росії проти України
Понад 500 мешканців Запорізької області утримують у російському полоні, - мер Федоров

Російські окупанти утримують у полоні понад 500 мешканців Запорізької області. Серед них посадовці та представники органів місцевого самоврядування.

Про це під час брифінгу повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні у полоні з тимчасово окупованої (території) Запорізької області перебуває більш ніж 500 людей... З них не більше 50 службовців, працівників органів місцевого самоврядування", - сказав він.

Федоров зазначив, що окупанти почали перевозити полонених з одного місця на інше. Раніше бранців утримували поблизу Василівці, а зараз їх везуть до Мелітополя й окупованого Криму. 

