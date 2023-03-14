Усі податки, які платять громадяни та бізнес, підуть на оборону та безпеку, - Шмигаль

Кабінет Міністрів затвердив План пріоритетних дій Уряду на 2023 рік.

Як передає Цензор.НЕТ, про це під час засідання уряду повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За словами глави уряду, цей документ дозволить систематизувати роботу Кабміну та центральних органів виконавчої влади цього року.

"План дій Уряду складається з більш ніж 500 завдань. Це законопроєкти, постанови, програми та проєкти. Це позитивні зміни для громадян та бізнесу. Це нові реформи. Це трансформація України. Це все для нашої перемоги. Для відбудови. Для сильної та оновленої України", - зазначив він.

"Усі податки, які платять громадяни та бізнес, підуть саме на оборону та безпеку. На нову зброю, нову техніку, краще забезпечення для української армії", - додав Шмигаль.

