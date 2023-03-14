Усі податки, які платять громадяни та бізнес, підуть на оборону та безпеку, - Шмигаль
Кабінет Міністрів затвердив План пріоритетних дій Уряду на 2023 рік.
Як передає Цензор.НЕТ, про це під час засідання уряду повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
За словами глави уряду, цей документ дозволить систематизувати роботу Кабміну та центральних органів виконавчої влади цього року.
"План дій Уряду складається з більш ніж 500 завдань. Це законопроєкти, постанови, програми та проєкти. Це позитивні зміни для громадян та бізнесу. Це нові реформи. Це трансформація України. Це все для нашої перемоги. Для відбудови. Для сильної та оновленої України", - зазначив він.
"Усі податки, які платять громадяни та бізнес, підуть саме на оборону та безпеку. На нову зброю, нову техніку, краще забезпечення для української армії", - додав Шмигаль.
Роман Карцев - яблука по пять
в асфальт все, в асфальт!
-Ренату Ахметову (Медіагрупа "Україна") - 48 498 034 грн.
-Віктору Пінчуку ("Старлайт Медіа") - 41 641 320 грн.
-Ігорю Коломойському (1+1 Продакшн) - 41 860 800 грн.
-Дмитру Фірташу (Телеканал Інтер) - 32 999 805 грн.
Разом - 165 млн грн.
Таке рішення Державного підприємства «Мультимедійна платформа іномовлення України».
Для військових ми купляємо яйця по 170грн. та яблуки по 51грн.
100500 завдань, и деревья будут зеленее, и асфальт будет ровнее, и харя зели будет круглее, и шашлычки будут смачнее...
Кожен зелений - повінен висіти, як зараз - так і після війни!!!
Яка турбота про громадян?
Жалюгідний стан з корупцією та зрадою
серед влади, він реформи навішав на вуха громадянам.
Бандюки по телефону обсуждають захвати министерств для збагачення та хабарей, у нього "реформи"...