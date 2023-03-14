УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10856 відвідувачів онлайн
Новини Війна
2 378 37

Усі податки, які платять громадяни та бізнес, підуть на оборону та безпеку, - Шмигаль

гроші,зсу,виплати

Кабінет Міністрів затвердив План пріоритетних дій Уряду на 2023 рік.

Як передає Цензор.НЕТ, про це під час засідання уряду повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За словами глави уряду, цей документ дозволить систематизувати роботу Кабміну та центральних органів виконавчої влади цього року.

"План дій Уряду складається з більш ніж 500 завдань. Це законопроєкти, постанови, програми та проєкти. Це позитивні зміни для громадян та бізнесу. Це нові реформи. Це трансформація України. Це все для нашої перемоги. Для відбудови. Для сильної та оновленої України", - зазначив він.

"Усі податки, які платять громадяни та бізнес, підуть саме на оборону та безпеку. На нову зброю, нову техніку, краще забезпечення для української армії", - додав Шмигаль.

Також читайте: Кабмін планує провести податкову реформу після війни, - Шмигаль

Автор: 

податки (4013) оборона (4908) Шмигаль Денис (4819)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+21
ага, точно... Яйця - 17 грн, пластикова пляшка (з позолотою?) $8, яблука - 22 грн/кг... А все ж за податки і позичене, яке нам таки прийдеться віддавати...
показати весь коментар
14.03.2023 15:31 Відповісти
+18
Точно! То в них картопля по 22, а яблука по 51. Там, за що не візьмись, все з двох-трьох кратним "запасом"...
показати весь коментар
14.03.2023 15:38 Відповісти
+15
Вже смішно. Не кажучи про те, що Шмигаль нічого не вирішує. Він один з підлеглих Єрмака.
показати весь коментар
14.03.2023 15:38 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
... на оборону та безпеку ОПи президента...
показати весь коментар
14.03.2023 15:30 Відповісти
ага, точно... Яйця - 17 грн, пластикова пляшка (з позолотою?) $8, яблука - 22 грн/кг... А все ж за податки і позичене, яке нам таки прийдеться віддавати...
показати весь коментар
14.03.2023 15:31 Відповісти
Яблоко вы очень дёшево оценили. 51гр. Наверно вы просто с розничными ценами перепутали, а не с оптовыми по которым для солдат закупают😁
показати весь коментар
14.03.2023 15:35 Відповісти
Точно! То в них картопля по 22, а яблука по 51. Там, за що не візьмись, все з двох-трьох кратним "запасом"...
показати весь коментар
14.03.2023 15:38 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=PDM0GNgxPcM https://www.youtube.com/watch?v=PDM0GNgxPcM


Роман Карцев - яблука по пять
показати весь коментар
14.03.2023 21:33 Відповісти
та нашо вам та оборонка

в асфальт все, в асфальт!
показати весь коментар
14.03.2023 15:33 Відповісти
а шашлики?
показати весь коментар
14.03.2023 15:49 Відповісти
Нехай асфальт жеруть!
показати весь коментар
14.03.2023 15:53 Відповісти
Асфальт жерти будемо ми. А вони шашлики у Букавелі.
показати весь коментар
14.03.2023 16:07 Відповісти
От бы так с мая 2019 года было бы, тогда и 24 февраля 2022 года не было бы.
показати весь коментар
14.03.2023 15:38 Відповісти
Та ви шо - цеж пропонувало ЕС та Голос - цеж політичних шухер. Тварюки мають право на помилки - вон ж з такими гаслами бігали по раді.
показати весь коментар
14.03.2023 16:16 Відповісти
Вже смішно. Не кажучи про те, що Шмигаль нічого не вирішує. Він один з підлеглих Єрмака.
показати весь коментар
14.03.2023 15:38 Відповісти
оце так видав, па-пріколу навєрнає
показати весь коментар
14.03.2023 15:42 Відповісти
шмыгаль ты гнида тоже в доле по яблукам по 53?
показати весь коментар
14.03.2023 15:45 Відповісти
Навіщо ви завищуєте: яблука по 51грн.
показати весь коментар
14.03.2023 22:25 Відповісти
За виробництво "єдиного телемарафону", який безальтернативно транслюється в цифровому ефірі Т2, з наших податків ми всі разом заплатимо:

-Ренату Ахметову (Медіагрупа "Україна") - 48 498 034 грн.
-Віктору Пінчуку ("Старлайт Медіа") - 41 641 320 грн.
-Ігорю Коломойському (1+1 Продакшн) - 41 860 800 грн.
-Дмитру Фірташу (Телеканал Інтер) - 32 999 805 грн.

Разом - 165 млн грн.

Таке рішення Державного підприємства «Мультимедійна платформа іномовлення України».

Для військових ми купляємо яйця по 170грн. та яблуки по 51грн.
показати весь коментар
14.03.2023 15:51 Відповісти
Так ще той марафон можуть тільки пОцієнти психлікарень дивитись..крім відмивки бабла ще й психику людям портять. Доречі, марахфон можна було й без бюджетних грошей робити, за рахунок комерційної реклами..а ні..зелені чупакабри мають там подвійний профіт - і бюджет і реклама від бізнесу - пункт призначення офшори..а ще коли соціальна реклама..і та вся хня ще й не оподатковується...пора повертата смертну кару.
показати весь коментар
14.03.2023 16:25 Відповісти
500 завдань на рік? А який штат Уряду?
показати весь коментар
14.03.2023 15:51 Відповісти
Тут мне один шлимазел расказывал, что из налогов которые я уплатил, на оборону ничего не тратится, и что бы я заткнулся со своими возмущениями.
показати весь коментар
14.03.2023 15:51 Відповісти
Смальнув певно амфітаміну...
показати весь коментар
14.03.2023 15:52 Відповісти
А скільки до ''зелений лапок'' прилипне???
показати весь коментар
14.03.2023 15:54 Відповісти
Так у кажного зеленого ж не по 2 лапки..а як у тарганів..
показати весь коментар
14.03.2023 16:26 Відповісти
Красти перестаньте, коли вже ваш дерьмак нажереться зі своїм кодлом
показати весь коментар
14.03.2023 16:03 Відповісти
шмигаль-- ВИ ВБИЛИ ВЕСЬ БІЗНЕС ..ХОРОНЕТЕ СЕЛО ... Потрусіть ахметова та йому подібну пі-добратію а то я ні разу не чув щоб ця падлюка шось дала на армію...Все тільки допомагає переселенцям та возить гуманітарку
показати весь коментар
14.03.2023 16:03 Відповісти
"План дій Уряду складається з більш ніж 500 завдань."
100500 завдань, и деревья будут зеленее, и асфальт будет ровнее, и харя зели будет круглее, и шашлычки будут смачнее...
показати весь коментар
14.03.2023 16:04 Відповісти
10000% піддержую. де ж зеленим харчуватись.
показати весь коментар
14.03.2023 16:09 Відповісти
Цікаво, а скіки податків заплатив у 22 році беня гой до бюджету.
показати весь коментар
14.03.2023 16:17 Відповісти
А ще не забудують підвищити податки на все - підараси зелені...

Кожен зелений - повінен висіти, як зараз - так і після війни!!!
показати весь коментар
14.03.2023 16:20 Відповісти
Ні-ні-ні, просто так списати на війну весь бюджет не вийде. Після закінчення війни Шмигалятник покаже всі чеки і декларації хто як прибарахлився за час війни.
показати весь коментар
14.03.2023 16:39 Відповісти
Які реформи Зін? Що в*но базікає?
Яка турбота про громадян?
Жалюгідний стан з корупцією та зрадою
серед влади, він реформи навішав на вуха громадянам.
Бандюки по телефону обсуждають захвати министерств для збагачення та хабарей, у нього "реформи"...
показати весь коментар
14.03.2023 16:48 Відповісти
Але 50% від цієї суми підуть в кішеню слуг народа, морадерів та посадовцям податкової інспекції.
показати весь коментар
14.03.2023 17:29 Відповісти
Ну ещё немного на дороги, на содержание полка чинушь, на тупой телеморафон и ещё пару каналов
показати весь коментар
14.03.2023 17:29 Відповісти
Ще на барабани, пательні, шоу кравець, розробку сайтів...
показати весь коментар
06.07.2023 17:14 Відповісти
А премии замечательным наглядовым радам кто выплатит?
показати весь коментар
14.03.2023 19:25 Відповісти
на яблука по 51 грн? ****, коли вас почнуть ******* та стріляти в умовах бойових дій?
показати весь коментар
14.03.2023 20:29 Відповісти
А щоб кошти на оборону і безпеку краще збереглися, їх треба сховати по диванах
показати весь коментар
06.07.2023 17:13 Відповісти
 
 