Науседа: "Я рішуче підтримую використання заморожених активів РФ для відбудови України"

Воєнні злочинці мають бути покарані на міжнародному трибуналі, а заморожені активи - передані Україні для відбудови.

Про це заявив президент Литви Ґітанас Науседа на пленарному засіданні Європейського парламенту у Страсбурзі, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Неймовірний та жорстокий терор минулого знову повернувся в Європу. У цьому зв'язку ще важливіше, щоб російські злочини не залишилися безкарними… Тривале уникнення теми минулих злочинів радянської диктатури та їх замовчування не лише становлять загрозу для європейських цінностей, а й не дозволяють народу Росії протистояти власному минулому", - зазначив президент Литви.

Він зазначив, що йдеться не лише про Україну, мова про безпеку всієї Європи. Щоб домогтися цього, злочинців треба питягнути до відповідальності.

"Я рішуче підтримую створення Спеціального міжнародного трибуналу для розслідування злочину агресії, а також використання заморожених російських активів для відбудови України. Переконаний, що резолюція щодо створення спеціального трибуналу, ухвалена Європарламентом у січні, допоможе досягти того, що здавалося важкодосяжним", - заявив Науседа.

Також він висловив підтримку курсу України на членство в ЄС: "Демократичний рух, Євромайдан та європейські прагнення українців мають досягти кінцевого пункту в об’єднаній Європі. Це не лише Україна потребує Європи. Європі також необхідна Україна з її енергією та рішучістю, із здатністю робити неможливе можливим. Саме тому я мрію про день, коли члени Європейського парламенту, що будуть обрані в Україні, увійдуть у цю залу, і український прапор буде майоріти поряд із національними прапорами інших країн-членів напроти цієї будівлі. Той прапор, який став символом героїчної боротьби за гідність та свободу".

Науседа також наголосив на тому, що запорука стійкості демократії - це перемога України і розширення ЄС.

Нагадаємо, що низка країн, серед яких Канада, Фінляндія, Естонія, Швеція, Польща тощо висловилися за передачу заморожених російських активів Україні. Зараз іде робота над механізмом передачі.

