Судитимуть мешканця Чугуївщини, який забезпечував "добробут" окупантам та "зливав" їм інформацію про місцевих патріотів, - прокуратура
36-річний мешканець Чугуївського району добровільно погодився співпрацювати з окупантами
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
"Досудовим розслідуванням встановлено, що мешканець с. Мартове Чугуївського району у липні минулого року почав спілкуватись з представником так званої "Народної міліції ДНР", від якого отримав завдання вказати на можливі місця знаходження покинутої військової техніки держави-агресора у лютому-березні 2022 року.
Обвинувачений супроводжував "народних міліціонерів" та вказував їм місця розташування техніки, аби ті могли забрати її та відремонтувати", - йдеться в повідомленні.
Крім того, чоловік "злив" ворогу інформацію про двох місцевих мешканців з проукраїнською позицією, яких надалі представники країни-агресора незаконно затримали. Також він забезпечував військовослужбовців одягом, а на початку вересня, аби подбати про комфорт окупантів, чоловік привіз до їх місця дислокації "буржуйку".
Наразі обвинувачений перебуває під вартою. Йому загрожує позбавлення волі на строк від десяти до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої.
Навіщо захіщати покидьків?