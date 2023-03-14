Судитимуть мешканця Чугуївщини, який забезпечував "добробут" окупантам та "зливав" їм інформацію про місцевих патріотів, - прокуратура

36-річний мешканець Чугуївського району добровільно погодився співпрацювати з окупантами

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

"Досудовим розслідуванням встановлено, що мешканець с. Мартове Чугуївського району у липні минулого року почав спілкуватись з представником так званої "Народної міліції ДНР", від якого отримав завдання вказати на можливі місця знаходження покинутої військової техніки держави-агресора у лютому-березні 2022 року.

Обвинувачений супроводжував "народних міліціонерів" та вказував їм місця розташування техніки, аби ті могли забрати її та відремонтувати", - йдеться в повідомленні.

Крім того, чоловік "злив" ворогу інформацію про двох місцевих мешканців з проукраїнською позицією, яких надалі представники країни-агресора незаконно затримали. Також він забезпечував військовослужбовців одягом, а на початку вересня, аби подбати про комфорт окупантів, чоловік привіз до їх місця дислокації "буржуйку".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Чергову поплічницю агресора, яка "зливала" ворогу дані про переміщення ЗСУ, затримали на Куп’янщині, - прокуратура. ФОТО

Наразі обвинувачений перебуває під вартою. Йому загрожує позбавлення волі на строк від десяти до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої.