Пісторіус відправить у відставку голову Збройних Сил Німеччини Цорна, який сумнівався у потенціалі ЗСУ, - Bild
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус відправить у відставку генерального інспектора Бундесвера Ебергарда Цорна, який обіймає цю посаду з 2018 року.
Як передає Цензор.НЕТ, про це пише Bild із посиланням на джерела в урядових колах.
Генеральний інспектор є найвищою посадою у Збройних силах Німеччини.
За даними видання, посаду Цорна обійме генерал-майор Карстен Брейєр.
У вересні 2022 року в одному з інтерв'ю Цорн висловив стурбованість тим, що росіяни можуть відкрити другий фронт і атакувати інші країни.
"Калінінград, Балтійське море, фінський кордон, Грузія, Молдова... Є багато можливостей", - сказав він.
Він також сумнівався, що українські захисники зможуть ефективно протистояти окупантам і контратаками відкинути ворога назад на широкому фронті.
ЗМІ повідомили, що Цорна відправлять у відставку у четвер.
