Пісторіус відправить у відставку голову Збройних Сил Німеччини Цорна, який сумнівався у потенціалі ЗСУ, - Bild

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус відправить у відставку генерального інспектора Бундесвера Ебергарда Цорна, який обіймає цю посаду з 2018 року.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише Bild із посиланням на джерела в урядових колах.

Генеральний інспектор є найвищою посадою у Збройних силах Німеччини.

За даними видання, посаду Цорна обійме генерал-майор Карстен Брейєр.

У вересні 2022 року в одному з інтерв'ю Цорн висловив стурбованість тим, що росіяни можуть відкрити другий фронт і атакувати інші країни.

"Калінінград, Балтійське море, фінський кордон, Грузія, Молдова... Є багато можливостей", - сказав він.

Він також сумнівався, що українські захисники зможуть ефективно протистояти окупантам і контратаками відкинути ворога назад на широкому фронті.

ЗМІ повідомили, що Цорна відправлять у відставку у четвер.

Також читайте: Ексглава Мюнхенської конференції Ішингер: Треба готуватися до мирних перемовин

Топ коментарі
+19
14.03.2023 15:55 Відповісти
+10
цорн не винуватий - йому ангєла наказала не вірити.
14.03.2023 15:57 Відповісти
+8
це на Пісторіуса так імʼя Борис діє
14.03.2023 15:55 Відповісти
це на Пісторіуса так імʼя Борис діє
14.03.2023 15:55 Відповісти
14.03.2023 15:55 Відповісти
Шоб знав...
14.03.2023 15:56 Відповісти
цорн не винуватий - йому ангєла наказала не вірити.
14.03.2023 15:57 Відповісти
Доп**вся! Ще б наших ''птахів-балакунів'' так гарно потурити!
14.03.2023 15:59 Відповісти
Гарного пісторіуса він йому вставив і вказав напрямок.
14.03.2023 16:03 Відповісти
Писториус :

- а если бы мы в казино с тобой пошли ? аналитик ****** !
14.03.2023 16:03 Відповісти
ці зміни начебто повільні, але вони корисні для України на перспективу, німецький політикум сміливішає і більше дослухається до громадської думки, за якою він не встигає
14.03.2023 16:04 Відповісти
ну німці тормознуті, вагаються всюди, рішення приймають лише коли взвісили всі за та проти... нажаль у ******** бюргерів нема того куража, як раніше у їхній історії
14.03.2023 16:06 Відповісти
Давайте краще без німецького «історичного» куражу
14.03.2023 16:35 Відповісти
14.03.2023 16:43 Відповісти
https://youtu.be/q_unDRch9NA ..

Кто такой Босс Боссов и начальник сегодняшней Венгрии Семён Могилевич...
Многие не знают что этот мафиози был правой рукой Йоси Кабздона...
14.03.2023 16:05 Відповісти
"Калінінград, Балтійське море, фінський кордон, Грузія, Молдова.... соледар,
14.03.2023 16:07 Відповісти
Тому і такий «🪆могутній🪆» стан БУНДЕСФЕРУ, як з цорса СРАТЬєх…
А колись це був, - 💪🪖БУНДЕСФЕР ФРН💪🪖!!!
14.03.2023 16:07 Відповісти
Ну тепер цорн ні в чому сумніватись не буде. А Бундесвер, який кінчав за вказівками меркель і рашен-рейху, оправиться від кризи.
14.03.2023 16:07 Відповісти
Так хто міністр оборони Пісторіус чи Ламбрехт?
14.03.2023 16:07 Відповісти
проспав заміну? заздрю)))
14.03.2023 17:48 Відповісти
І Міллі сумнівався. І цього через півроку на пенсію.
14.03.2023 16:42 Відповісти
Так в бундесвере половина старших чинов путинферштееры, что вы хотели😁
14.03.2023 16:47 Відповісти
Без зайвої балаканини, тихенько так,,, БАЦ! і зняли. А тут за яйця впіймали, є докази... і ні фуя...
14.03.2023 18:35 Відповісти
 
 