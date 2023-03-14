Пісторіус відправить у відставку голову Збройних Сил Німеччини Цорна, який сумнівався у потенціалі ЗСУ, - Bild

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус відправить у відставку генерального інспектора Бундесвера Ебергарда Цорна, який обіймає цю посаду з 2018 року.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише Bild із посиланням на джерела в урядових колах.

Генеральний інспектор є найвищою посадою у Збройних силах Німеччини.

За даними видання, посаду Цорна обійме генерал-майор Карстен Брейєр.

У вересні 2022 року в одному з інтерв'ю Цорн висловив стурбованість тим, що росіяни можуть відкрити другий фронт і атакувати інші країни.

"Калінінград, Балтійське море, фінський кордон, Грузія, Молдова... Є багато можливостей", - сказав він.

Він також сумнівався, що українські захисники зможуть ефективно протистояти окупантам і контратаками відкинути ворога назад на широкому фронті.

ЗМІ повідомили, що Цорна відправлять у відставку у четвер.

