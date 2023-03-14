УКР
В окупованому Криму збільшуються темпи мобілізації та зростають панічні настрої, - Центр національного спротиву

крим

Так звана часткова мобілізація Кремля в окупованому Криму збільшує свої темпи. У містах півострова все частіше роздають повістки.

Про це повідомляє Центр національного спротиву, інформує Цензор.НЕТ.

"Попри обіцянки, які отримав колаборант Аксьонов від уряду РФ, що в Криму не буде масової мобілізації, кількість повісток на вулицях кримських міст зростає. Разом з тим колаборантів та росіян, які переселилися до Криму, зростають панічні настрої", - йдеться в повідомленні.

Також до евакуації готується російський бізнес, який зайшов на півострів з 2014 року. Особливо це стосується готельно-ресторанного бізнесу, сезон якого провалився торік і, вочевидь не матиме попит і в цьому.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": В окупованому Криму почали роздавати землю поліцейським, щоб вони виконували накази про репресії, - Центр національного спротиву

+15
ой, а что же произошло ? камни с неба невкусные ?
14.03.2023 16:04 Відповісти
+13
так и надо любителям руцькой говени. Раньше их сыночки - внуки служили в солнечном украинском Крыму. После 14 года место службы - Мурманск, Владивосток и прочие руцькие *****. А теперь перспектива у них одна - сдохнуть за сказки старперов-совкодрочеров .
14.03.2023 16:23 Відповісти
+10
вони ж не думали, що ті "камні" їм запихатимуть через дупу)
14.03.2023 16:06 Відповісти
