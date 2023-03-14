6 273 10
В окупованому Криму збільшуються темпи мобілізації та зростають панічні настрої, - Центр національного спротиву
Так звана часткова мобілізація Кремля в окупованому Криму збільшує свої темпи. У містах півострова все частіше роздають повістки.
Про це повідомляє Центр національного спротиву, інформує Цензор.НЕТ.
"Попри обіцянки, які отримав колаборант Аксьонов від уряду РФ, що в Криму не буде масової мобілізації, кількість повісток на вулицях кримських міст зростає. Разом з тим колаборантів та росіян, які переселилися до Криму, зростають панічні настрої", - йдеться в повідомленні.
Також до евакуації готується російський бізнес, який зайшов на півострів з 2014 року. Особливо це стосується готельно-ресторанного бізнесу, сезон якого провалився торік і, вочевидь не матиме попит і в цьому.
