В окупованому Криму збільшуються темпи мобілізації та зростають панічні настрої, - Центр національного спротиву

Так звана часткова мобілізація Кремля в окупованому Криму збільшує свої темпи. У містах півострова все частіше роздають повістки.

Про це повідомляє Центр національного спротиву, інформує Цензор.НЕТ.

"Попри обіцянки, які отримав колаборант Аксьонов від уряду РФ, що в Криму не буде масової мобілізації, кількість повісток на вулицях кримських міст зростає. Разом з тим колаборантів та росіян, які переселилися до Криму, зростають панічні настрої", - йдеться в повідомленні.

Також до евакуації готується російський бізнес, який зайшов на півострів з 2014 року. Особливо це стосується готельно-ресторанного бізнесу, сезон якого провалився торік і, вочевидь не матиме попит і в цьому.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": В окупованому Криму почали роздавати землю поліцейським, щоб вони виконували накази про репресії, - Центр національного спротиву