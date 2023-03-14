Україна нарощуватиме потужності для імпорту-експорту електроенергії з країнами ЄС, - Шмигаль
Україна в енергетичній сфері планує впроваджувати європейські стандарти та збільшувати пропускну спроможність для імпорту та експорту електроенергії з країнами ЄС.
Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомляє у Телеграмі, інформує Цензор.НЕТ.
"Будемо збільшувати пропускну спроможність для імпорту-експорту електроенергії з країнами ЄС. Будемо впроваджувати в Україні принципи Європейського зеленого курсу. Особлива увага буде приділятися розвитку "зеленої" енергетики. Плануємо затвердити довгострокову стратегію розвитку водневої енергетики", - сказав прем’єр.
За його словами, Україна успішно завершує цей опалювальний сезон, тож ключове завдання зараз - це почати відновлення енергетики за новими стандартами.
"Будемо будувати нові об’єкти та посилювати захист уже наявних. Підготовка до опалювального сезону 2023/2024 років починається так само вже зараз", - додав Шмигаль.
