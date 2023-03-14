УКР
Новини
Україна нарощуватиме потужності для імпорту-експорту електроенергії з країнами ЄС, - Шмигаль

енергетика,електроенергія,енергосектор

Україна в енергетичній сфері планує впроваджувати європейські стандарти та збільшувати пропускну спроможність для імпорту та експорту електроенергії з країнами ЄС.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомляє у Телеграмі, інформує Цензор.НЕТ.

"Будемо збільшувати пропускну спроможність для імпорту-експорту електроенергії з країнами ЄС. Будемо впроваджувати в Україні принципи Європейського зеленого курсу. Особлива увага буде приділятися розвитку "зеленої" енергетики. Плануємо затвердити довгострокову стратегію розвитку водневої енергетики", - сказав прем’єр.

За його словами, Україна успішно завершує цей опалювальний сезон, тож ключове завдання зараз - це почати відновлення енергетики за новими стандартами.

"Будемо будувати нові об’єкти та посилювати захист уже наявних. Підготовка до опалювального сезону 2023/2024 років починається так само вже зараз", - додав Шмигаль.

енергетика (2696) електроенергія (6363) опалювальний сезон (1781) Шмигаль Денис (4819)
+4
тоесть опять пока будет "экспорт" - мы будем сидеть с генераторами и на бесперебойниках ?
показати весь коментар
14.03.2023 16:16 Відповісти
+2
цитата министра, еще вопросы ? или министр *******, или ты перднул в лужу со своим развенчанием мифов :

"Будемо збільшувати пропускну спроможність для імпорту-експорту електроенергії з країнами ЄС. Будемо впроваджувати в Україні принципи Європейського зеленого курсу. Особлива увага буде приділятися розвитку "зеленої" енергетики. Плануємо затвердити довгострокову стратегію розвитку водневої енергетики", - сказав прем'єр. Джерело:
показати весь коментар
14.03.2023 16:26 Відповісти
+2
Це правильно. Нарощувати потужності для імпорту-експорту електроенергії з країнами ЄС. В Нас немає, нам дадуть. При наявності надлишків, можна відправляти в ЄС.
показати весь коментар
14.03.2023 16:31 Відповісти
https://bahmut.in.ua/62-korysnee/4169-ukraina-prodaie-***************-rozbyraiemosia-z-cherhovym-hore-feikom-rosii Україна продає електроенергію?: розбираємося з черговим горе-фейком росії
показати весь коментар
14.03.2023 16:22 Відповісти
слово "экспорт", значение :

э́кспорт

Мужской род

Вывоз за границу.

Антонимы:

импорт
показати весь коментар
14.03.2023 16:24 Відповісти
Людською мовою - підвищемо ціни на елкктрику ще на 200%
показати весь коментар
14.03.2023 16:45 Відповісти
Не злися. Ну не пройшла зрада. Буває. Знайдеш її в інших темах...
показати весь коментар
14.03.2023 16:47 Відповісти
мне ***** вобщето. у меня и генератор и бесперебойник размером со стиральную машину. а ты непонимаеш значение слова "экспорт", которое напрямую указывает именно на то, что я сказал.
показати весь коментар
14.03.2023 16:51 Відповісти
По ходу АХМЕТОВ РЕШИЛ ЕЩЕ ОДИН ЗАМОК КУПИТЬ
показати весь коментар
14.03.2023 16:21 Відповісти
і корупція лише глибина.. Усі ці "байки із склєпа" чуємо цілолодобово. І зелену звісно ви розвивати маєте ( але не відомо чи енергетику))).
показати весь коментар
14.03.2023 16:31 Відповісти
Цікаво вони придумали грабувати народ. Правда Зе?
показати весь коментар
14.03.2023 16:35 Відповісти
 
 