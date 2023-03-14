Допомога Україні від агресії Росії не є життєво важливим інтересом США, - ймовірний конкурент Трампа Десантіс

Сполучені Штати мають багато життєво важливих національних інтересів, однак "територіальна суперечка" Росії та України - не один з них.

Про це губернатор Флориди Рон Десантіс заявив в ефірі Fox News, передає Цензор.НЕТ.

"Хоча США мають багато життєво важливих національних інтересів… подальше заплутування в територіальній суперечці між Україною та Росією не є одним із них", - сказав політик, який вже заявив про намір балотуватися на пост президента США. Популярність Десантіса у США така, що він є реальним конкурентом 45-го президента Дональда Трампа.

Губернатор Флориди зараховує до інтересів Сполучених Штатів безпеку кордонів, готовність військових, енергетичну безпеку та незалежність, стримування економічної, культурної та військової могутності Комуністичної партії Китаю.

Водночас Десантіс згоден, що в Україні має наступити мир, але надсилання військ або сучасної зброї, наприклад винищувачів F-16 і ракет великої дальності, "ризикує втягнути Сполучені Штати в конфлікт і наблизити нас до гарячої війни між двома найбільшими ядерними державами світу".

Зауваження Десантіса загалом збігаються із заявами Трампа. Той вважає, що захист України від Росії є життєво важливим інтересом Європи, але не США.