Допомога Україні від агресії Росії не є життєво важливим інтересом США, - ймовірний конкурент Трампа Десантіс
Сполучені Штати мають багато життєво важливих національних інтересів, однак "територіальна суперечка" Росії та України - не один з них.
Про це губернатор Флориди Рон Десантіс заявив в ефірі Fox News, передає Цензор.НЕТ.
"Хоча США мають багато життєво важливих національних інтересів… подальше заплутування в територіальній суперечці між Україною та Росією не є одним із них", - сказав політик, який вже заявив про намір балотуватися на пост президента США. Популярність Десантіса у США така, що він є реальним конкурентом 45-го президента Дональда Трампа.
Губернатор Флориди зараховує до інтересів Сполучених Штатів безпеку кордонів, готовність військових, енергетичну безпеку та незалежність, стримування економічної, культурної та військової могутності Комуністичної партії Китаю.
Водночас Десантіс згоден, що в Україні має наступити мир, але надсилання військ або сучасної зброї, наприклад винищувачів F-16 і ракет великої дальності, "ризикує втягнути Сполучені Штати в конфлікт і наблизити нас до гарячої війни між двома найбільшими ядерними державами світу".
Зауваження Десантіса загалом збігаються із заявами Трампа. Той вважає, що захист України від Росії є життєво важливим інтересом Європи, але не США.
Але це сигнал всім тим блаженним, шо розказують "Україні ужє пабєділа!".
А не в паРашу чи Іран.
2. Никогда столько не врут, как до выборов, во время войны и после охоты. Избирателям республиканцев эта тема не очень нравится, кандидаты говорят то, что хочет слышать избиратель, а не то, что они будут реально делать после избрания.
3. И всё равно, Рейган в гробу переворачивается . . . Не те сейчас республиканцы, не те.
і в демократичній теж
жодний з реальних кандидатів в Президенти США не підтримує Україну належним чином, навіть Байден, який продовжує політику обами
а казали ДеСантіс служив, він зрозуміє українських військових ...
але це не означає що не треба шукати дипломатичні підходи до того хто переможе
Але насправді вони мають "російську проблему", яку вони не хочуть вирішувати. Ну не нападе росія на США, в чому ці політики впевнені на 100% Але росія влаштує вам ще пару дюжин нікарагуа, сальвадорів та венесуел, і більше ніколи республіканський кандидат не переможе, бо латино-американських імігрантів побільшає, а вони голосують за демократів (крім кубинців яких небегато). А демократи їх заохочуватимуть з бюджета, як це робить каліфорнія, і дефіцит бюджета штата покриватиме емісія "надійних бондів", і так далі...
"Не знаю каким оружием будет вестись третья мировая война, но любая следующая палками и камнями"- А. Эйнштейн.
Інша річ, що просто це залишилося як моральне зобов'язання Заходу тому ,що гарантій безпеки Україна так і не отримала коли рух в НАТО було заблоковано.Крім того до 2014 року влада не проводила жодних консультацій по будапештському меморандуму, що б він перетворився на дійсні безпекові зобов'язання .
свою,т.е. на аудиторию своего прямого конкурента Трампа. А эта аудитория хочет слышать как Штаты займутся своими проблемами. Никто и никогда и ни при каких обстоятельствах не позволит на задворках сознания американского гражданина взрастить мысль, что США пасанули перед рашкой или совок их уделал. Вся американская мечта держится на том, что Америка - это ТОП 1 и за поддержание этой реальности нам дадут все, что нам будет нужно. Как только риск потери этой реальности станет выше - будут и ф16 и все остальное.