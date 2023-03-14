УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10862 відвідувача онлайн
Новини Допомога Україні Війна
15 559 162

Допомога Україні від агресії Росії не є життєво важливим інтересом США, - ймовірний конкурент Трампа Десантіс

десантіс

Сполучені Штати мають багато життєво важливих національних інтересів, однак "територіальна суперечка" Росії та України - не один з них.

Про це губернатор Флориди Рон Десантіс заявив в ефірі Fox News, передає Цензор.НЕТ.

"Хоча США мають багато життєво важливих національних інтересів… подальше заплутування в територіальній суперечці між Україною та Росією не є одним із них", - сказав політик, який вже заявив про намір балотуватися на пост президента США. Популярність Десантіса у США така, що він є реальним конкурентом 45-го президента Дональда Трампа.

Губернатор Флориди зараховує до інтересів Сполучених Штатів безпеку кордонів, готовність військових, енергетичну безпеку та незалежність, стримування економічної, культурної та військової могутності Комуністичної партії Китаю.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп вважає, що для уникнення війни можна було погодитись на окупацію частини України

Водночас Десантіс згоден, що в Україні має наступити мир, але надсилання військ або сучасної зброї, наприклад винищувачів F-16 і ракет великої дальності, "ризикує втягнути Сполучені Штати в конфлікт і наблизити нас до гарячої війни між двома найбільшими ядерними державами світу".

Зауваження Десантіса загалом збігаються із заявами Трампа. Той вважає, що захист України від Росії є життєво важливим інтересом Європи, але не США.

Автор: 

вибори (6747) Президент (818) США (24362) Трамп Дональд (7192) Десантіс Рон (14)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+40
Щось за останні роки кандидати від республіканців як у фільмі "Тупий - ще тупіший".
Україна - Ваш крайній шанс зберегти своє обличчя та реноме "наддержави". Після провалу воєнних кампаній у Іраку, Афганістані та Сирії - Вас перестали боятись. Зброя у Вас класна - без питань. Але сама вона не стрілятиме. Потрібні воля та рішучість, стратегічне бачення та тверезий розрахунок - а цього, я бачу у Вас кричущий дефіцит. У Вас лише вистачає розуму кудись вляпатись, а потім решту часу думати як з цього вилізти.
показати весь коментар
14.03.2023 17:04 Відповісти
+32
це холодний душ для тих недалеких, які вважають, що нас будуть підтримувати "вічно"
показати весь коментар
14.03.2023 16:57 Відповісти
+28
Накуй. Байден на 2-й термін.👍
показати весь коментар
14.03.2023 16:57 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Що перше в голову прийшло!
показати весь коментар
14.03.2023 18:17 Відповісти
то ниже спины пришло...
показати весь коментар
14.03.2023 18:18 Відповісти
Проверка микрофона.
показати весь коментар
14.03.2023 19:12 Відповісти
Кто верит политикам тот дурак однозначно . На кону у политиков власть и деньги ,а средство достижения этих целей обман ,ложь,враньё
показати весь коментар
14.03.2023 17:28 Відповісти
Дуже недалекоглядно.
Але це сигнал всім тим блаженним, шо розказують "Україні ужє пабєділа!".
показати весь коментар
14.03.2023 17:29 Відповісти
Два чобота пара .

"Зауваження Десантіса загалом збігаються із заявами Трампа.
Той вважає, що захист України від Росії є життєво важливим інтересом Європи, але не США."

Джерело:
показати весь коментар
14.03.2023 17:29 Відповісти
Плохо вы понимаете американскую политику. В США две партии (не 10 и не 20) . У двух этих кланов одни и те же интересы. У них специально риторика противоположная для контроля мнений населения . Посмотрите на выросшие цены на акции американских ,немецких,французских предприятий и всё очевидно
показати весь коментар
14.03.2023 17:37 Відповісти
І майже з усіх країн світу сунуть працювати та жити в США.
А не в паРашу чи Іран.
показати весь коментар
14.03.2023 17:42 Відповісти
Республиканцы уже не те - местечковые. К сожалению
показати весь коментар
14.03.2023 17:31 Відповісти
В такій країні як США дуже важливо як до цієї війни буде відноситись американський народ. Там, політики цілком залежні від цього.
показати весь коментар
14.03.2023 17:32 Відповісти
Это говорит та бездарь которая полностью провалила слив венесуэльского людоеда Мадуро и вообще, всей политики США по Южной Америке .... у этото кренделя с латинскими картелями какие-то мутники, а баблишко для помощи Европе походу мимо него проходит вот он и бздит ртом ... да уж ... республиканская партия стала посмешищем
показати весь коментар
14.03.2023 17:35 Відповісти
... ну, и следуя логике это кренделя ... в рамках которой он хочет с Китаем тягатся не только на словах ... так рашистам до Китая как до Луны раков в абсолютном большинстве военных, политических и экономических аспектов .... если республиканцы не могут Володьку ***** на место поставить, то куда им с китайскими коммунистами тягаться? ... все это просто попытка перенаправить кеш флоу с Европы на Латинскую Америку ... где у этого гандона с тамошними барыгами все на мази
показати весь коментар
14.03.2023 17:43 Відповісти
А наші дурники роти повідкривали, слухаючи Буданових, Черників і прочих Світанов. Вже Курську область ділити почали. Тому що усіх пабеділі.
показати весь коментар
14.03.2023 17:35 Відповісти
Вибори в конце 24-го года. Ті знаешь сколько всего может поменятся за єто время?
показати весь коментар
14.03.2023 17:47 Відповісти
столько же, сколько поменялось с 22-го года((
показати весь коментар
14.03.2023 22:30 Відповісти
Республіканець, за законом жанру, буде казати впіку демократу...
показати весь коментар
14.03.2023 17:36 Відповісти
1. Стоит всегда слушать / читать оригинал. Потому что часто искажают (как умышленно, так и по неграмотности).
2. Никогда столько не врут, как до выборов, во время войны и после охоты. Избирателям республиканцев эта тема не очень нравится, кандидаты говорят то, что хочет слышать избиратель, а не то, что они будут реально делать после избрания.
3. И всё равно, Рейган в гробу переворачивается . . . Не те сейчас республиканцы, не те.
показати весь коментар
14.03.2023 17:37 Відповісти
десантис со своим нарративом к президентским выборам окажется уже вчерашним. Несите нового.
показати весь коментар
14.03.2023 17:38 Відповісти
Отже, висновок простий! Поки при владі Байден, нам необхідно потроїти прохання та аргументи про надання нам зброї (авіації, ракет середньої дальності, танків)... Бо поприходять до влади там всіляки популісти/пацифісти, Україні буде дуже непросто...
показати весь коментар
14.03.2023 17:42 Відповісти
нема за кого голосувати в республіканській партії
і в демократичній теж
жодний з реальних кандидатів в Президенти США не підтримує Україну належним чином, навіть Байден, який продовжує політику обами

а казали ДеСантіс служив, він зрозуміє українських військових ...

але це не означає що не треба шукати дипломатичні підходи до того хто переможе
показати весь коментар
14.03.2023 17:43 Відповісти
берні сандерсу прийшло "врем'я" йти за російським кораблем
показати весь коментар
14.03.2023 19:01 Відповісти
"треба шукати дипломатичні підходи до того хто переможе" - єдиний притомний коментар на всю гілку.
показати весь коментар
14.03.2023 19:21 Відповісти
найдите подход к шизанутому трампу. С удовольствием посмотрю....
показати весь коментар
14.03.2023 22:31 Відповісти
Дитя Рузвельта - старик Байден для якого ще мають якесь значення принципи - далі підуть "Обами". В України є два роки на бомбу - або вмерти.
показати весь коментар
14.03.2023 17:44 Відповісти
Немає у байдена принципів. Просто йому діватися нікуди. Він же не буде агресора виправдовувати. Комільфо вимагає засуджувати. І жертві агресора допомагати. Ось він і допомагає. Піпєточно. 31 АбрАмс через рік. Повний физдець. І це при тому, що в Штатах їх тисячі.
показати весь коментар
14.03.2023 19:24 Відповісти
Десантіс - це неосвічений, провінційний щур, який не розуміється на історії, геополітиці. Тому не можна його за це засуджувати. Просто не обирати республіканців, і все. Бо головні їх кандидати - це йолопи, які не покращать бещпекову ситуацію у світі.
показати весь коментар
14.03.2023 17:49 Відповісти
Ага, дурний, як пробка. Та ще й юридичну освіту має, гад. He graduated from https://en.wikipedia.org/wiki/Yale_University Yale University and https://en.wikipedia.org/wiki/Harvard_Law_School Harvard Law School . А ви, шановний добродію, мабуть вважаєте себе таким собі культуртрегером непровінційного штибу?
показати весь коментар
15.03.2023 05:12 Відповісти
Ви можете хоч 10 освіт мати, але вони не допоможуть вам йти шляхом правди і принципів, а навпаки стати ситуативним покидьком, який готовий робити все, що скажуть політтехнологи, щоб стати президентом. Це нічим особливо не відрізняється від проституції.
показати весь коментар
15.03.2023 08:24 Відповісти
Чергове підтвердження того, що ЗСУ треба добится максимально можливих результатів до президентських виборів в США. Якщо виграє республіканець (а це дуже ймовірно), то в унісон йому про те, що захист України не є життєво важливим інтересом, "заспівають" і в деяких країнах ЄС. Відтак, почнуть наполегливо схиляти Україну до "мирних угод" і т.п. з урахуванням кацапських "хотєлок".
показати весь коментар
14.03.2023 17:51 Відповісти
І що найогидніше : всі ці політики повторюють за такером карлсоном про "українську проблему"

Але насправді вони мають "російську проблему", яку вони не хочуть вирішувати. Ну не нападе росія на США, в чому ці політики впевнені на 100% Але росія влаштує вам ще пару дюжин нікарагуа, сальвадорів та венесуел, і більше ніколи республіканський кандидат не переможе, бо латино-американських імігрантів побільшає, а вони голосують за демократів (крім кубинців яких небегато). А демократи їх заохочуватимуть з бюджета, як це робить каліфорнія, і дефіцит бюджета штата покриватиме емісія "надійних бондів", і так далі...
показати весь коментар
14.03.2023 17:53 Відповісти
тукер карлсон, якого я колись поважав, виявився продажною гнидою. Особливу огиду викликали його слова "Ukraine is not a democracy. It has never been a democracy". Ну, і далі по тексту. Трагедія західних консерваторів полягає в тім, що дехто з них щиро (а дехто - за гроші) вважають шизонутого пуйла таким собі борцуном з глобалізмом за традиційні цінності.
показати весь коментар
14.03.2023 19:28 Відповісти
Ком . Китай і феодально - олігархічна росія це якраз та пара яка хоче нагнути США Це не ХІХ століття за океаном не сховаєшся , достануть
показати весь коментар
14.03.2023 17:55 Відповісти
Нужно срочно уже вовсю пиарить другого кандидата от демократов. Это всё может плохо кончится. Очевидно же, что Байден не выиграет след. выборы. Во-первых, второй срок подряд вообще сложно выиграть т.к. аргументированно критиковать другого всегда легче, чем управлять самому. Ведь ошибки в управлении неизбежны- не ошибается только тот, кто ничего не делает. А во-вторых, таки да, чорт побери- возраст. Те, которые толком не определись, при прочих равных, учтут старость Байдена (не в его пользу естественно). А таких "какая разница" будут млн. людей.
показати весь коментар
14.03.2023 18:00 Відповісти
Чесно кажучи мені здаєтся, що ми або переможемо до того як новий президент вступить у свої права у США, а це буде у 2025 році або почнется світова війна
показати весь коментар
14.03.2023 18:03 Відповісти
Вполне вероятно. Единственная причина почему она ещё не началась, это наличие ЯО. Но также вероятно, что она из-за этого наличия так и не начнётся.
"Не знаю каким оружием будет вестись третья мировая война, но любая следующая палками и камнями"- А. Эйнштейн.
показати весь коментар
14.03.2023 18:08 Відповісти
Навколо одні трампи і підараси, це мені дуже не подобається
показати весь коментар
14.03.2023 18:09 Відповісти
Я все розумію,але я пам'ятаю який шалений тиск чинив Вашингтон на Україну, що б наша влада чим швидше знищила свій ядерний потенціал ,сотні підземних ракетних шахт були підірвані зсередини вартість однієї такої до мільярда доларів,також стратегічні бомбардувальники були розібрані або передані росії.
Інша річ, що просто це залишилося як моральне зобов'язання Заходу тому ,що гарантій безпеки Україна так і не отримала коли рух в НАТО було заблоковано.Крім того до 2014 року влада не проводила жодних консультацій по будапештському меморандуму, що б він перетворився на дійсні безпекові зобов'язання .
показати весь коментар
14.03.2023 18:19 Відповісти
Розумаха, нічого не скажеш. Грає на полі Трампа. Нічого зайвого. Такаж сама позиція була і у Обами, у Клінтонихи, вони обоє навіть підігравали товаришу Пу.
показати весь коментар
14.03.2023 18:25 Відповісти
Коли наступ і звільнення великих територій тоді вони говорять по-іншому, а бахмутське тупцювання і приводить до таких заяв. Скільки буде підтримка один Бог знає, але не вічно.
показати весь коментар
14.03.2023 18:30 Відповісти
Так езжай в Бахмут и начни наступление, герой херов
показати весь коментар
14.03.2023 21:13 Відповісти
стає очевидним, що без ядерної зброї ми на роки, а скоріше за все на десятки років, приречені бути між молотом і ковадлом
показати весь коментар
14.03.2023 18:33 Відповісти
Історія нічого не вчить деяких людей
показати весь коментар
14.03.2023 18:36 Відповісти
Історія взагалі вчить, що вона нікого нічому не вчить. Така людська природа. На жаль.
показати весь коментар
15.03.2023 05:14 Відповісти
Трамповский принцип "America First" - это то, что нужно *****. Америка занимается внутренними делами, никуда не вмешивается, а Украина отдается на съедение пyтлораше. Вот только умственно-ограниченные трамписты-республиканцы не понимают - ***** на этом не остановится. А за ****** стоит Китай, готовый проглотить Тайвань. Это глобальная война Добра со Злом. Демократии и Цивилизации против Диктатуры и Варварства.
показати весь коментар
14.03.2023 18:45 Відповісти
Шкода, якщо він війну в Україні називає територіальною суперечкою, то це говорить про те що він взагалі не розуміє ситуації, Україна це ключ до безпеки в европейському регіоні, і урівноваження сил в евро-азійському регіоні.
показати весь коментар
14.03.2023 18:46 Відповісти
***** буде тягти до січня 25 року, коли на посаду заступить новий президент США і ймовірніше за все це буде саме дональд трамп. а без допомоги США дуже швидко припиниться і європейська допомога. тобто хрєновий сценарій намічається.
показати весь коментар
14.03.2023 18:54 Відповісти
Напрасно Вы так хорошо думаете о ДеСантисе. Он обычный тупой бывший военный (без обид), который не разбирается ни в чём, а просто тупо повторят трамповские лозунги, так как они принесли победу Трампу. Ничего не видит дальше своего носа и да, к сожалению имеет все шансы на победу. Все, даже те, кто поддерживает демократов, говорят о возрасте Байдена и всем вообще надоели старики у власти. Точно как у нас после Брежнева. ДеСантис если и будет помогать нам, то только немного и будет очень сильно склонять нас к миру. Да и Байден в демпартии практически один из небольшой группы центристов. Так что у Украины есть два года для победы, а фактически один. Там перед выборами Америке будет не до кого. Но, к сожалению, в Украине большие проблемы с зелёной пророссийской шоблой у власти. Их наезды на условный Запад - это совершенно недопустимо с точки зрения западных манер поведения. Оружие он может просить, но не требовать и обязан быть благодарен за помощь. Так принято на Западе и по-другому себя вести, значит быть хамом и не заслуживающим помощи человеком. Запад едва-едва, с огромным трудом сдерживает раздражение. Но терпение небезгранично и такие тупицы как ДеСантис используют это раздражение для продвижения в политике.
показати весь коментар
14.03.2023 19:46 Відповісти
Десантис Рон - С 2017 г. резко нападал на https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B0_%D0%9C%D1%8E%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B0 расследование специального прокурора https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8E%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80,_%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82_(%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%A4%D0%91%D0%A0) Р. Мюллера о вмешательстве России в выборы 2016 годаhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%81,_%D0%A0%D0%BE%D0%BD#cite_note-13 [13] . Предлагал прекратить финансирование этого расследования спецпрокурора Мюллера через шесть месяцев, в 2017 г. Кроме того, это положение запрещало Мюллеру расследовать дела, имевшие место до июня 2015 г., когда Трамп начал свою президентскую кампаниюhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%81,_%D0%A0%D0%BE%D0%BD#cite_note-14 [14] . В декабре 2017 г. утверждал, что если бы существовали доказательства сговора между членами предвыборного штаба Трампа и российскими официальными лицами, они бы уже просочилисьhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%81,_%D0%A0%D0%BE%D0%BD#cite_note-15 [15] . Поддержал публикацию секретной записки, написанной республиканцами, показывавшей, что https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%91%D0%A0 ФБР злоупотребляло своими полномочиями по наблюдению в ходе расследования в отношении России. В апреле 2018 г. призвал директора ФБР https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8D%D0%B9,_%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%80 К. Рэя провести уголовное расследование в отношении ряда должностных лиц, причастных к расследованию подозрения во вмешательстве России в выборы 2016 года, включая бывшего директора ФБР https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B8,_%D0%94%D0%B6%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D1%81 Джеймса Коми , бывшего исполняющего обязанности директора ФБР https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%BA%D0%B5%D0%B9%D0%B1,_%D0%AD%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%8E Э. Маккейба , агента ФБР https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA,_%D0%9F%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80 П. Стржока https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%81,_%D0%A0%D0%BE%D0%BD#cite_note-16 [16] и ряда бывших чиновников администрации Обамы, в том числе бывшего генпрокурора https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D1%87,_%D0%9B%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%82%D0%B0 Л. Линч и бывшего госсекретаря и кандидата в президенты https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD,_%D0%A5%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B8 Х. Клинтон https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%81,_%D0%A0%D0%BE%D0%BD#cite_note-17 [17]
показати весь коментар
14.03.2023 19:15 Відповісти
Ну, і шо тєпєрь?
показати весь коментар
15.03.2023 05:15 Відповісти
Нічого цей муд... тобто Десантіс не зробить, навіть якщо його виберуть. В США така система противаг президенту, що він буде як Трамп - однією рукою путіна славити, а іншою, витираючи сльози, санкції підписувати. А під кінець, ще й на лаву підсудних загримить... Так що хай кацапи "думкою багатіють". Трам-пам-пам.
показати весь коментар
14.03.2023 19:25 Відповісти
ещё один фактор в пользу решающей атаки в этом году
показати весь коментар
14.03.2023 19:26 Відповісти
Ну може американці самі хочуть повоювать, он орки й ріпера вже над Чорним морем приводнили.
показати весь коментар
14.03.2023 19:31 Відповісти
Тип работает на свою, т.е. на аудиторию своего прямого конкурента Трампа. А эта аудитория хочет слышать как Штаты займутся своими проблемами. Никто и никогда и ни при каких обстоятельствах не позволит на задворках сознания американского гражданина взрастить мысль, что США пасанули перед рашкой или совок их уделал. Вся американская мечта держится на том, что Америка - это ТОП 1 и за поддержание этой реальности нам дадут все, что нам будет нужно. Как только риск потери этой реальности станет выше - будут и ф16 и все остальное.
показати весь коментар
14.03.2023 19:44 Відповісти
Напрасно Вы так думаете. Американцы оболванены лозунгами Трампа о том, что американцы должны подумать о себе и т.д. Из Афгана ушли вроде и по закону (по Трамповскому указу кстати), но осадок у многих остался и ничего - живут не тужат. Так же было и со Вьетнамом. Потому что здесь все понимают, что войну на чужой территории можно и не выиграть, а вот экономика - это очень важно. А у нас уже сделали вброс, что для того, чтобы и дальше помогать Украине, Байден залезет в пенсионные фонды. Это совершенно недопустимо, конечно. Но по-моему это просто вброс, чтобы взбудоражить население перед выборами. Никто туда не полезет ни ради какой войны. Разве что на Америку нападут, да и то вряд ли туда полезут. Так что вполне может новый президент начать давить на Украину по вопросам мира и просто остановить помощь. И всё - без западного оружия ЗСУ просто героически погибнут. Вот сейчас почему не уходят из Бахмута? Это личный приказ зели: стоять до конца. Это пророссиская шобла таки нашла путь как уделать Украину. Уже Запад и так и эдак говорит вежливо: сдайте, не важная вещь сейчас, подготовьтесь к контрнаступлению. Нет, зеля сказал стоять до конца. Лучшие из лучших гибнут сейчас там с нашей стороны...слов нет. А от рашки - всякая нечисть. И рашка пусть и очень медленно, и с огромными потерями, но движется к полному захвату Бахмута. Залужному просто закрыли рот. Так что или Украина будет и дальше расшаркиваться перед зелёной плесенью или нужно вести себя прилично с Западом и победить до конца года. Если нет - Буча будет по всей территории Украины, увы!
показати весь коментар
14.03.2023 20:04 Відповісти
"Маю чудовий бізнес план для трьох країн Франції Німеччина і Італії - так як урядам цих країн не йметься зберегти обличчя путлеру і подібне розпочніть спільне виробництво газових камер для українців - німці будуть виробляти самі камери італійці дизайн камер французи освіжувач" - здається вже можна в вище наведеному тексті дещо поміняти на таке "Маю чудовий бізнес план для трьох країн Франції Німеччина і Італії - так як урядам цих країн не йметься зберегти обличчя путлеру і подібне розпочніть спільне виробництво газових камер для українців ( і не тільки українців) - німці будуть займуться розробкою конструкцій самих камер італійці дизайн камер французи освіжувач + американці займуться випуском камер( на території Китаю ) і займуться фінансовою стороною справи".
показати весь коментар
14.03.2023 19:51 Відповісти
Десантіс готовий воювати за Аляску ?
показати весь коментар
14.03.2023 20:44 Відповісти
Очередной республиканский промосковский пидарок. Достойная смена рыжего идиота.
показати весь коментар
14.03.2023 21:30 Відповісти
Ну що ж, Байден так Байден.
показати весь коментар
14.03.2023 21:55 Відповісти
Хабад нового поца знайшов на заміну рудому додіку та буде його просувати на користь *****.
показати весь коментар
15.03.2023 10:27 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 