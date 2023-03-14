Путін має відмовитися від свого божевільного плану і вивести війська з України, - Шольц
Світ ніколи не визнає анексії Росією українських територій, тому президент РФ Володимир Путін має припинити війну та звільнити всі території України.
Як повідомдяє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ, з такою вимогою вкотре виступив канцлер ФРН Олаф Шольц на спільній пресконференції з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим у Берліні.
"Російська загарбницька війна є кричущим порушенням міжнародного права. І наша вимога є чіткою: Путін має відмовитися від свого божевільного плану та вивести свої війська з території України", - заявив Шольц.
Він наголосив, що світ ніколи не визнає спроби РФ окупувати частину України, не визнає фейкових референдумів у чотирьох українських областях.
Як зауважив канцлер, ці принципи територіальної недоторканності діють скрізь. Він нагадав, що Берлін і міжнародна спільнота також не визнають "незалежності" Нагорного Карабаху.
За словами глави уряду ФРН, сторони поділяють думку, що саме зараз надзвичайно важливим є активізувати зусилля для мирного завершення багаторічного конфлікту між Азербайджаном і Вірменією.
Німеччина, зазначив її лідер, стурбована нестабільністю на кордоні між цими країнами, яка загрожує подальшою ескалацією. Спільною метою, за словами канцлера, є завершення протистояння заради блага жителів Карабаху на засадах принципу територіальної цілісності як Азербайджану, так і Вірменії, з урахування інтересів народів обох держав і відповідно до міжнародних норм.
Шольц нагадав про участь його країни у цивільній місії ЄС EUMA у Нагорному Карабаху, до якої ФРН направляє поліцейських.
Алієв зі свого боку заявив, що 30 років 20% азербайджанської території були окуповані Вірменією, 1 млн азербайджанців стали біженцями.
"2,5 роки тому ми відновили нашу гідність і нашу територіальну цілісність… На полі бою. Вірменія змушена була вивести свої війська", - сказав Алієв. Він висловив сподівання, що на відміну від тодішньої влади в Єревані, яка оголосила Нагорний Карабах своєю територією і втратили свій шанс на мир, влада нинішня "не втратить свій шанс" і в регіоні запанує мир.
