Путін має відмовитися від свого божевільного плану і вивести війська з України, - Шольц

шольц

Світ ніколи не визнає анексії Росією українських територій, тому президент РФ Володимир Путін має припинити війну та звільнити всі території України.

Як повідомдяє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ, з такою вимогою вкотре виступив канцлер ФРН Олаф Шольц на спільній пресконференції з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим у Берліні.

"Російська загарбницька війна є кричущим порушенням міжнародного права. І наша вимога є чіткою: Путін має відмовитися від свого божевільного плану та вивести свої війська з території України", - заявив Шольц.

Він наголосив, що світ ніколи не визнає спроби РФ окупувати частину України, не визнає фейкових референдумів у чотирьох українських областях.

Як зауважив канцлер, ці принципи територіальної недоторканності діють скрізь. Він нагадав, що Берлін і міжнародна спільнота також не визнають "незалежності" Нагорного Карабаху.

Читайте: Для України важливо, щоб зброя вироблялася в Європі та йшла на фронт, - лідер партії Шольца Клінгбейл

За словами глави уряду ФРН, сторони поділяють думку, що саме зараз надзвичайно важливим є активізувати зусилля для мирного завершення багаторічного конфлікту між Азербайджаном і Вірменією.

Німеччина, зазначив її лідер, стурбована нестабільністю на кордоні між цими країнами, яка загрожує подальшою ескалацією. Спільною метою, за словами канцлера, є завершення протистояння заради блага жителів Карабаху на засадах принципу територіальної цілісності як Азербайджану, так і Вірменії, з урахування інтересів народів обох держав і відповідно до міжнародних норм.

Шольц нагадав про участь його країни у цивільній місії ЄС EUMA у Нагорному Карабаху, до якої ФРН направляє поліцейських.

Алієв зі свого боку заявив, що 30 років 20% азербайджанської території були окуповані Вірменією, 1 млн азербайджанців стали біженцями.

Також читайте: Залізниця окупованої Донеччини на межі припинення роботи, - Центр національного спротиву

"2,5 роки тому ми відновили нашу гідність і нашу територіальну цілісність… На полі бою. Вірменія змушена була вивести свої війська", - сказав Алієв. Він висловив сподівання, що на відміну від тодішньої влади в Єревані, яка оголосила Нагорний Карабах своєю територією і втратили свій шанс на мир, влада нинішня "не втратить свій шанс" і в регіоні запанує мир.

окупація (6863) путін володимир (24838) Шольц Олаф (1142)
Топ коментарі
+12
Шольц сказав?
Молодець.👍
показати весь коментар
14.03.2023 17:10
+10
Шольц: "***** має припинити війну та звільнити всі території України" - включно з Кримом! І втолкуй цю істину китайцям!
показати весь коментар
14.03.2023 17:24
+10
ще більше **************, IRIS-T та Leopard2 навіть Leopard4 - надіслати в Україну!
показати весь коментар
14.03.2023 17:27
В ЗСУ, а не ЗСУ.
показати весь коментар
14.03.2023 17:18
Вірно, грабують захисників України
показати весь коментар
14.03.2023 17:20
А якщо не відмовиться?!
показати весь коментар
14.03.2023 17:12
Угу ... тут недавно как раз вышло расследование про мутки Шредера и его партии с рашистами и Володей Хйулом ... там корупция нех уже зеленой шоблы .... заметил, как только начинают поднимать вопрос связей немецких политиков с орками, сразу же вылазит Шольц чтобы что-то бесполезное вскукарекнуть
показати весь коментар
14.03.2023 17:38
https://www.youtube.com/watch?v=u_fbxl_wtIM
показати весь коментар
14.03.2023 17:39
Шольц не розуміє, шо ********* - кацап.
Тобто, найбридкіше, що є у Всесвіті.
показати весь коментар
14.03.2023 17:40
Не валяй шольца. Давай зброю.
показати весь коментар
14.03.2023 17:42
показати весь коментар
14.03.2023 17:58
Кремлівський ублюдок цього не зробить , бо воно ху@ ло
показати весь коментар
14.03.2023 17:46
А чому, пане Шольце, ти згадуєш лише про фейкові "референдуми" у чотирьох областіх, і абсолютно не згадуєш про такий же фейковий "референдум" стосовно Криму? Чому, пане Шольце???
показати весь коментар
14.03.2023 17:47
показати весь коментар
14.03.2023 17:57
Легше вмовити скаженого шакала не кусатися ніж домовитися з кацапами.
показати весь коментар
14.03.2023 18:00
Я был убежден, что стоило бы Модесту Матвеевичу появиться здесь и заорать на упыря: «Вы это прекратите, товарищ Выбегалло!» - как упырь немедленно бы прекратил.

(А. и Б. Стругацкие, "Понедельник начинается в субботу")

(А. и Б. Стругацкие, "Понедельник начинается в субботу")
показати весь коментар
14.03.2023 18:04
Шольц розбурхався не на жарт....
показати весь коментар
14.03.2023 18:19
Господин Шольц время разговоров и требований прошло Украине нужна реальная военная помощь ещё вчера, не будет помощи сегодня все плохо закончится. Уже понятно что реально вам Украина как то до лампочки но подумайте как это все потом будет написано в истории
показати весь коментар
14.03.2023 19:00
 
 