УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10862 відвідувача онлайн
Новини Війна
1 520 5

Росіяни масовано обстрілюють окуповані території на Запоріжжі, щоб залякати населення, - Федоров

мелітополь

Російські війська масовано обстрілюють окуповані території Мелітопольського району, щоб залякати населення.

Про це повідомив мер Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Наприкінці минулого тижня ворог вперше масовано обстріляв тимчасово окуповані території. Було більше ніж 10 вилетів з північної частини Мелітополя, були влучання в південній частині міста, околицях і на узбережжі Молочного лиману. Ворог навмисно знищує цивільну інфраструктуру та залякує населення", - зазначив він.

Очільник міста додав, що обстріли були і раніше, але не такі масовані.

За його словами, загарбники готують евакуацію зрадників.

"Є передвісники того, що вони готують евакуацію, але масово не бачимо таких дій. Поки що це локально", - додав Федоров.

Також читайте: Понад 500 мешканців Запорізької області утримують у російському полоні, - мер Федоров

Автор: 

Мелітополь (779) обстріл (30991) окупація (6863) Запорізька область (4095) Федоров Іван (653)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Головне для кацапа - це щоб усі його боялися. Йому не треба гроші, жінки, слава і т.д.
Йому треба щоб усі його боялися.
показати весь коментар
14.03.2023 17:38 Відповісти
Хочуть вигнати все населення й заселити бурятами.
показати весь коментар
14.03.2023 21:27 Відповісти
обычное дело у кацапов с 2014.
показати весь коментар
15.03.2023 03:10 Відповісти
 
 