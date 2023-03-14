Росіяни масовано обстрілюють окуповані території на Запоріжжі, щоб залякати населення, - Федоров

Російські війська масовано обстрілюють окуповані території Мелітопольського району, щоб залякати населення.

Про це повідомив мер Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Наприкінці минулого тижня ворог вперше масовано обстріляв тимчасово окуповані території. Було більше ніж 10 вилетів з північної частини Мелітополя, були влучання в південній частині міста, околицях і на узбережжі Молочного лиману. Ворог навмисно знищує цивільну інфраструктуру та залякує населення", - зазначив він.

Очільник міста додав, що обстріли були і раніше, але не такі масовані.

За його словами, загарбники готують евакуацію зрадників.

"Є передвісники того, що вони готують евакуацію, але масово не бачимо таких дій. Поки що це локально", - додав Федоров.

Також читайте: Понад 500 мешканців Запорізької області утримують у російському полоні, - мер Федоров