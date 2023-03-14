Зеленський зустрівся з прем’єркою Ісландії Якобсдоттір: обговорили відбудову України та інвестиції

Президент Володимир Зеленський у вівторок, 14 березня, зустрівся з прем’єр-міністеркою Ісландії Катрін Якобсдоттір. Вони обговорили підтримку України та боротьбу нашої країни проти Росії.

Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на телеграм-канал президента Володимира Зеленського.

Як зазначив Зеленський, під час зустрічі було обговорено роботу з притягнення Росії до відповідальності за воєнні злочини, скоєні в Україні.

"Розглянули імплементацію української формули миру. Також обговорили хід та перспективи відбудови України. Акцентував на перспективах використання досвіду Ісландії у сфері "зеленої" енергетики та запросив ісландський бізнес уже зараз інвестувати у відповідні проекти в нашій державі", - написав президент.

Зеленський подякував Якобсдоттір та її народу за політичну, фінансову та гуманітарну допомогу Україні.