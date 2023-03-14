УКР
Новини
2 020 23

Зеленський зустрівся з прем’єркою Ісландії Якобсдоттір: обговорили відбудову України та інвестиції

зеленський

Президент Володимир Зеленський у вівторок, 14 березня, зустрівся з прем’єр-міністеркою Ісландії Катрін Якобсдоттір. Вони обговорили підтримку України та боротьбу нашої країни проти Росії.

Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на телеграм-канал президента Володимира Зеленського.

Як зазначив Зеленський, під час зустрічі було обговорено роботу з притягнення Росії до відповідальності за воєнні злочини, скоєні в Україні.

"Розглянули імплементацію української формули миру. Також обговорили хід та перспективи відбудови України. Акцентував на перспективах використання досвіду Ісландії у сфері "зеленої" енергетики та запросив ісландський бізнес уже зараз інвестувати у відповідні проекти в нашій державі", - написав президент.

Зеленський подякував Якобсдоттір та її народу за політичну, фінансову та гуманітарну допомогу Україні.

+10
14.03.2023 17:40 Відповісти
+6
До речи, Исландия с мизерным населением и почти полным отсутствием армии и ВМС ТРИЖДЫ!!!!! утерла нос ведущим странам НАТО, обладающим ЯО.
https://site.ua/yuriy.gudimenko/treskovye-voiny-18-i0w5qk0 Тресковые войны (18+)
14.03.2023 17:48 Відповісти
+4
Прем'єрка Ісландії бачила ЗЄ в латексі?

Може для розмови з ЗЄ треба було взяти батоги, кляп та кайданки...
14.03.2023 18:04 Відповісти
Донька Якобса гарна жінка а фото немає
14.03.2023 17:35 Відповісти
14.03.2023 17:40 Відповісти
Дякую Махім
14.03.2023 17:47 Відповісти
Будь ласка.
14.03.2023 17:54 Відповісти
провокаторша.... підеш з нами або будеш на дивані в засаді?
14.03.2023 19:21 Відповісти


14.03.2023 19:22 Відповісти
14.03.2023 20:03 Відповісти
Сміяться в якому місці? Основа "зеленої енергетики" Ісландії - використання термальних джерел від вулканічної активності Хто-небудь може підказать придурку, що в Україні існують лише "грязьові" вулкани! Та й ті - наокупованих територіях та ще й "холодні"! І термальні джерела мініатюрні та їх "на пальцях порахувать" можна
14.03.2023 17:43 Відповісти
До речи, Исландия с мизерным населением и почти полным отсутствием армии и ВМС ТРИЖДЫ!!!!! утерла нос ведущим странам НАТО, обладающим ЯО.
https://site.ua/yuriy.gudimenko/treskovye-voiny-18-i0w5qk0 Тресковые войны (18+)
14.03.2023 17:48 Відповісти
От тільки ми - не в НАТО І військові бази США у нас не стоять Але все одно - "уїбали"! УЖЕ
14.03.2023 17:54 Відповісти
вони десятиріччами вдосконавлюють профіти від термальної єнергетики. Але в парасії є такі ж віджаті від Японії можливості на Сахаліні та Камчатці але вони настількі тупі та упороті дауни, шо все херять. нащо щось робити коли дотують роками блазнів з центру щоб мовчали
14.03.2023 19:26 Відповісти
Він Віслюк! Хоча придурок теж годиться.
14.03.2023 18:23 Відповісти
А пенсіонерам смартфони будуть?
14.03.2023 18:00 Відповісти
Прем'єрка Ісландії бачила ЗЄ в латексі?

Може для розмови з ЗЄ треба було взяти батоги, кляп та кайданки...
14.03.2023 18:04 Відповісти
Одни кровь проливают на фронте, а другие будущее бабло от инвесторов заранее делят
14.03.2023 18:11 Відповісти
У Зєліка з єрмаками і татаровими слина тече - гроші на відновлення і поповнення оманських офшорів вже скоро!
14.03.2023 18:12 Відповісти
**** зелена країна в крові .. а воно ******* ганяє .. мрію щоб після війни ,військові взяли цю мразь за горло ... Але гадаю що зеленій мерзоті війна на благо карману
14.03.2023 18:19 Відповісти
Якщо Зеля ще буде у 2025 році, то в крану ніхто з інвесторів не прийде незважаючи на такі заяви !
14.03.2023 18:32 Відповісти
А де ж вагон інвестицій які ти привіз з Оману та інших Еміратів?
14.03.2023 18:33 Відповісти
яблука по 51 грн хотів втюхати
14.03.2023 18:42 Відповісти
 
 