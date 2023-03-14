Нідерланди передадуть Україні у 2025 році два мінні тральщики для захисту морського простору

Україна до 2025 року отримає від королівства Нідерланди два тральщики типу Alkmaar для розмінування акваторії Чорного моря.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ, про це під час спільного брифінгу міністрів оборони України та Нідерландів в Медіацентрі Україна-Одеса розповіла міністерка оборони Нідердандів Кайса Оллонґрен.

"Ми розуміємо стратегічну та економічну важливість гаваней в Одесі для того, щоб експортувати їжу. Для захисту морського простору Нідерланди нададуть Україні два мінні тральщики типу Alkmaar. Питання розмінування Чорного моря не вирішиться разом із завершенням війни, саме тому ці тральщики – внесок в майбутнє ЗСУ України", – заявила пані Оллонґрен.

За словами міністерки, Україна отримає ці кораблі до 2025 року.

Міністр оборони України Олексій Резніков зазначив, що таку часову політику зумовлюють три фактори.

По-перше, потрібен час для підготовки екіпажу для служби на тральщиках. "Це складні системи, тож військові повинні вміти ними користуватися", – підкреслив Резніков. По-друге це те, що за конвенцією Монтре під час війни неможливий прохід військових кораблів через Босфор. По-третє – розмінування Чорного моря є небезпечним доти, поки в Україні триває війна і немає побудованої архітектури безпеки в Європі".

"Я впевнений, що наші військові швидко опанують цих "мисливців за мінами", тож, можливо, буде наближення цього терміну", – додав Резніков.

Оллонґрен також повідомила, що Нідерланди передадуть Україні мости та переправи М-3 та системи РЛС.

"Ми продовжимо нашу непохитну підтримку України, ми не дозволимо Росії "вийти сухою із води" з цієї жорстокої війни, і ми боротимемося за вільне демократичне майбутнє України та всієї Європи", – підсумувала міністерка.