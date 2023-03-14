УКР
Новини
Нідерланди передадуть Україні у 2025 році два мінні тральщики для захисту морського простору

Україна до 2025 року отримає від королівства Нідерланди два тральщики типу Alkmaar для розмінування акваторії Чорного моря.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ, про це під час спільного брифінгу міністрів оборони України та Нідерландів в Медіацентрі Україна-Одеса розповіла міністерка оборони Нідердандів Кайса Оллонґрен.

"Ми розуміємо стратегічну та економічну важливість гаваней в Одесі для того, щоб експортувати їжу. Для захисту морського простору Нідерланди нададуть Україні два мінні тральщики типу Alkmaar. Питання розмінування Чорного моря не вирішиться разом із завершенням війни, саме тому ці тральщики – внесок в майбутнє ЗСУ України", – заявила пані Оллонґрен.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Канада виділить Україні додаткові 3 млн доларів на розмінування

За словами міністерки, Україна отримає ці кораблі до 2025 року.

Міністр оборони України Олексій Резніков зазначив, що таку часову політику зумовлюють три фактори.

По-перше, потрібен час для підготовки екіпажу для служби на тральщиках. "Це складні системи, тож військові повинні вміти ними користуватися", – підкреслив Резніков. По-друге це те, що за конвенцією Монтре під час війни неможливий прохід військових кораблів через Босфор. По-третє – розмінування Чорного моря є небезпечним доти, поки в Україні триває війна і немає побудованої архітектури безпеки в Європі".

"Я впевнений, що наші військові швидко опанують цих "мисливців за мінами", тож, можливо, буде наближення цього терміну", – додав Резніков.

Читайте: Для розмінування України потрібна важка техніка, - Клименко

Оллонґрен також повідомила, що Нідерланди передадуть Україні мости та переправи М-3 та системи РЛС.

"Ми продовжимо нашу непохитну підтримку України, ми не дозволимо Росії "вийти сухою із води" з цієї жорстокої війни, і ми боротимемося за вільне демократичне майбутнє України та всієї Європи", – підсумувала міністерка.

Топ коментарі
+5
Мінні, а не міні.
14.03.2023 17:45 Відповісти
+3
От чого Ви цькуєте рускоязичних?
Фошист!!!
14.03.2023 17:48 Відповісти
+2
Міні... Таке?
14.03.2023 17:43 Відповісти
Міні... Таке?
14.03.2023 17:43 Відповісти
Мінні, а не міні.
14.03.2023 17:45 Відповісти
От чого Ви цькуєте рускоязичних?
Фошист!!!
14.03.2023 17:48 Відповісти

Нідерланди розраховують, що війна закінчиться до 2025 року? І до (поняття образне) 2025 року. А не після.
14.03.2023 17:44 Відповісти
Війна закінчитьс через рік після зміни Зелі. Це може бути і 2025 і 2026 рік.
14.03.2023 18:10 Відповісти
в 2024 году, а может и в 2025 мы юридически еще можем пребывать в состоянии войны с кацапией, поэтому эти тральщики могут и вообще к нам не попасть. Что бы обмануть Монтрё, есть только один вариант - заказать "модернизацию" тральщиков на турецкой верфи.
14.03.2023 17:46 Відповісти
Із системами дальньої ППО.
14.03.2023 17:58 Відповісти
Есть и другой вариант, гораздо проще - завести их по каналу из Рейна на Дунай.
Другое дело, что пока идет война и кацап имеет флот, делать этим тральщикам на Черном море нечего.
15.03.2023 00:14 Відповісти
Точно. Как-то не подумал )
А работа для них найдётся: на рейдах и в прибрежной зоне оторванных от якорей кацапских МЯМов будет всё больще и больше.
15.03.2023 01:23 Відповісти
Можуть починати з Херсону !
показати весь коментар
До того часу або ішак, або падишах...
показати весь коментар
добре.
показати весь коментар
