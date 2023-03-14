Підсанкційний в США нардеп Дубінський потрапив в ефір 1+1 як волонтер. ВIДЕО

Підсанкційного в США нардепа Дубінського в ефірі програми "Сніданок з 1+1" представили волонтером.

На це звернув увагу у фейбуці СЕО та засновник Lobby X, ліцензіат TEDxKyiv Владислав Грезєв, інформує Цензор.НЕТ.

"Неля Шовкопляс, Єгор Гордєєв, Людмила Барбір - ведучі Сніданок з 1+1. Думаю, маємо спитати зокрема цих людей, як до них в ефір потрапив новий "волонтер" Саша Дубінський (нагадую знаходиться під санкціями США за проросійську діяльність). Можна ще поцікавитись, яку реакцію суспільства очікує керівництво 1+1 на цей плювок в обличчя і чи дійсно на плюсах вважають, що в тилу зараз не знайдеться нікого, хто б міг влаштувати двіж в найкращих традиціях "довоєнного" часу", - запитав він.

Фотодоказ у своєму фейбуці оприлюднив волонтер Роман Балан (Сініцин).

В ефірі ведучий Руслан Сенічкін представляє гостя: засновник проєкту "Медіаоборона", народний депутат Олександр Дубінський. Тема розмови - відновлення розтрощених армією РФ будинків на Київщині. За допомоги проєкта Дубінського, за його словами, відновлено 6 будинків.

Нагадаємо, 11 січня 2021 року Міністерство фінансів США запровадило санкції проти 7 громадян і 4 організацій з України, які, за його інформацією, пов'язані з народним депутатом Андрієм Деркачем. Серед інших у списку тих, хто потрапив під санкції - депутат СН Олександр Дубінський.

Голова Офісу Президента Андрій Єрмак пообіцяв зробити все, щоб "притягнути відповідальних за втручання у вибори в США".

19 січня стало відомо, що Офіс Генпрокурора почав проти Дубінського два кримінальніпровадження - за підозрою в ухилянні від сплати податків і в легалізації майна, отриманого злочинним шляхом.

Президент Володимир Зеленський на засіданні фракції ввечері 25 січня двічі просив "слугу народу", який потрапив під санкції США, вийти з фракції, але той відмовився. Суперечка на підвищених тонах тривала пів години.

1 лютого його виключили з фракції. Разом із тим, Дубінський залишається членом партії "Слуга народу" і "СН" тільки збирається розглянути питання членства Дубінського.

14 березня Київська обласна організація партії "Слуга народу" скинула свого керівника Олександра Дубінського. Своєю чергою Дубінський назвав ініціаторів цього рішення аферистами і шахраями.

Крім цього, Дубінський оприлюднив відео такого собі засідання, на якому крім нього присутні ще три особи. Це зібрання він назвав позачерговою (екстреною) конференцією Київської обласної організації політичної партії "Слуга народу".

15 березня "Слуга народу" виключила з партії народного депутата Олександра Дубінського за порушення статуту і непокору керівним органам партії.

