Перші броньовані швидкі, які замовила влада Києва, вже в столиці і поїдуть на передову, - Кличко

швидкі

Сьогодні Київ отримав першу партію броньованих автомобілів швидкої допомоги від британської фабрики "O&H Venari", які замовляла столична влада. Ці швидкі буде передано Збройним Силам України.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

"Влітку минулого року під час зустрічі з представниками британської фабрики "O&H Venari" ми домовилися про виготовлення 14 таких спеціальних транспортних засобів. І сьогодні керівник фабрики пан Олівер Нортон приїхав до столиці України, щоб передати першу партію – вісім броньованих швидких. Дві з них вже прибули до Києва, ще шість – в дорозі. Автівки ми передамо нашим захисникам – Збройним Силам України на передову, де вони сьогодні так потрібні. Адже кожне таке авто врятує життя не одного українського захисника", - заявив Кличко.

Мер Києва також зазначив, що спонсором виробництва та передачі швидких є Міністерство оборони Люксембургу. Він подякував за дуже цінну допомогу керівництву "O&H Venari", Міністерству оборони Люксембургу та представникам люксембурзької неприбуткової організації LUkraine, яка об’єднує українську громаду та допомагає Україні.

Також дивіться: У Київському метро з’явилися стільці для зручності людей під час тривог та патріотичний арт-потяг, - Кличко. ВIДЕО

Британська фабрика "O&H Venari" належить до концерну "Venari Group", який має два основних спеціалізованих підрозділи, визнаних на світовому рівні. Виробляють вони автомобілі швидкої допомоги та пожежні авто. Підрозділ з виробництва швидких, розташований у Східному Йоркширі, є найстарішим і найбільшим заводом у Великій Британії.

Київ (20191) Кличко Віталій (3560) швидка (269)
+11
не дав Віталя якомусь дерьмаку попіаритись
14.03.2023 18:28 Відповісти
+1
по нормальному спонсора згадують у першому реченні...
14.03.2023 18:32 Відповісти
+1
Одну прикарманить собі ОПа.
14.03.2023 18:36 Відповісти
14.03.2023 18:28 Відповісти
14.03.2023 18:32 Відповісти
Так і є реклама Кличко, дякуючи його розмові з потрібними донорами.
14.03.2023 18:37 Відповісти
не думаю,що це стимулює владу Люксенбурга...
14.03.2023 18:44 Відповісти
Вони і не знають про цей анонс. Передали від чистого серця для допомоги. Лаври залиште оп.
14.03.2023 18:46 Відповісти
14.03.2023 18:36 Відповісти
вони там опе знані клептомани але це наврядчи вийде з правим хуком Віталі
14.03.2023 19:04 Відповісти
Кличко молодець. Але швидкість, миттєва.
"Влітку минулого року під час зустрічі з представниками британської фабрики "O&H Venari" ми домовилися про виготовлення 14 таких спеціальних транспортних засобів. І сьогодні......". Джерело:
14.03.2023 18:37 Відповісти
А ви, певно, з віруючих у "две-три недели"?
15.03.2023 00:52 Відповісти
Страшненькие,какие то😄.Может ТТХ на уровне..
14.03.2023 18:39 Відповісти
Зараз зрадойоби почнуть вити, що ціни були завищені, а солодкодупий гетьман купує дешевше.
14.03.2023 19:25 Відповісти
Щось писати треба, а фактажу немає. От ви й завили.
15.03.2023 00:55 Відповісти
 
 