Перші броньовані швидкі, які замовила влада Києва, вже в столиці і поїдуть на передову, - Кличко

Сьогодні Київ отримав першу партію броньованих автомобілів швидкої допомоги від британської фабрики "O&H Venari", які замовляла столична влада. Ці швидкі буде передано Збройним Силам України.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

"Влітку минулого року під час зустрічі з представниками британської фабрики "O&H Venari" ми домовилися про виготовлення 14 таких спеціальних транспортних засобів. І сьогодні керівник фабрики пан Олівер Нортон приїхав до столиці України, щоб передати першу партію – вісім броньованих швидких. Дві з них вже прибули до Києва, ще шість – в дорозі. Автівки ми передамо нашим захисникам – Збройним Силам України на передову, де вони сьогодні так потрібні. Адже кожне таке авто врятує життя не одного українського захисника", - заявив Кличко.

Мер Києва також зазначив, що спонсором виробництва та передачі швидких є Міністерство оборони Люксембургу. Він подякував за дуже цінну допомогу керівництву "O&H Venari", Міністерству оборони Люксембургу та представникам люксембурзької неприбуткової організації LUkraine, яка об’єднує українську громаду та допомагає Україні.

Британська фабрика "O&H Venari" належить до концерну "Venari Group", який має два основних спеціалізованих підрозділи, визнаних на світовому рівні. Виробляють вони автомобілі швидкої допомоги та пожежні авто. Підрозділ з виробництва швидких, розташований у Східному Йоркширі, є найстарішим і найбільшим заводом у Великій Британії.