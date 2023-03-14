Тема надання Україні F-16 наразі на стадії обговорення за зачиненими дверима, - глава Міноборони Нідерландів Оллонгрен
Обговорення теми надання Україні основного бойового літака відбувається за зачиненими дверима, рішення має бути виваженим.
Про це заявила міністерка оборони Королівства Нідерланди Кайса Оллонгрен, інформує Цензор.НЕТ із посиалянням на Інтерфакс-Україна.
"Щодо F-16, ми говорили про це раніше, ми зараз проводимо дебати, щоб знайти найкращу платформу для ППО. Ми повинні думати про ППО і зараз, і в майбутньому. Це має бути зваженим рішенням і нас, і союзників", - сказала вона.
Міністерка зазначила, що дискусія "в процесі, як і багато інших питань".
"Ці дебати краще проводити за зачиненими дверима, і ми зараз саме на цій стадії", - сказала вона.
Нагадаємо, наразі у США перебувають офіцери Повітряних сил ЗСУ, щоб визначити, скільки часу знадобиться для опанування керування винищувачами F-16.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
«Два российских самолета Су-27 совершили небезопасный и непрофессиональный перехват БПЛА MQ-9 ВВС США, выполнявшего разведывательную операцию, который находился сегодня в международном воздушном пространстве над Черным морем.
Примерно в 7:03 утра (CET) один из российских самолетов Су-27 задел винт MQ-9, в результате чего американским силам пришлось сбить MQ-9 в международных водах. Несколько раз перед столкновением Су-27 сбрасывали топливо и пролетали перед MQ-9 безрассудным, экологически небезопасным и непрофессиональным образом. Этот инцидент демонстрирует отсутствие компетентности в дополнение к тому, что он небезопасен и непрофессионален.
«Наш самолет MQ-9 выполнял обычные операции в международном воздушном пространстве, когда он был перехвачен и сбит российским самолетом, что привело к крушению и полной потере MQ-9», - сказал генерал ВВС США. Джеймс Б. Хекер, командующий Военно-воздушными силами США в Европе и военно-воздушными силами Африки. «Фактически, этот небезопасный и непрофессиональный поступок русских едва не привел к крушению обоих самолетов», добавил Хекер». https://t.me/Helgi_Ukraine/103487
Здесь кто-нибудь читать умеет? Не тему предоставления Украине ф16 обсуждали (кто выдумывает заголовки на Цензоре, вообще?), а тему ПВО. Или, другими словами, миг29. Их и передадут.