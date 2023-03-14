УКР
Тема надання Україні F-16 наразі на стадії обговорення за зачиненими дверима, - глава Міноборони Нідерландів Оллонгрен

Обговорення теми надання Україні основного бойового літака відбувається за зачиненими дверима, рішення має бути виваженим.

Про це заявила міністерка оборони Королівства Нідерланди Кайса Оллонгрен, інформує Цензор.НЕТ із посиалянням на Інтерфакс-Україна.

"Щодо F-16, ми говорили про це раніше, ми зараз проводимо дебати, щоб знайти найкращу платформу для ППО. Ми повинні думати про ППО і зараз, і в майбутньому. Це має бути зваженим рішенням і нас, і союзників", - сказала вона.

Міністерка зазначила, що дискусія "в процесі, як і багато інших питань".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Прем’єр Фінляндії Марін допустила обговорення передачі Україні винищувачів Hornet

"Ці дебати краще проводити за зачиненими дверима, і ми зараз саме на цій стадії", - сказала вона.

Нагадаємо, наразі у США перебувають офіцери Повітряних сил ЗСУ, щоб визначити, скільки часу знадобиться для опанування керування винищувачами F-16.

+5
За 4 роки Незалежності з України вивезли 176 міжконтинентальних балістичних ракет і 4200 тактичних ядерних ракет + ТУ95МС та ТУ160 43 шт. Обіцявши територіальну цілісність. А як результат рік війни, а вони ходять як здояні і думають давати ті срані літаки чи не давати
14.03.2023 19:04 Відповісти
+3
Головне шоб Єрмак не прибіг.
14.03.2023 18:56 Відповісти
+1
работает только вытяжка
14.03.2023 19:03 Відповісти
шоб кацапи передчасно не почали гадити під себе..
14.03.2023 18:52 Відповісти
А вікна зачинені?
14.03.2023 18:54 Відповісти
за це повинен сісти єдиний лишившийся в живих дід-кучма. кравчуку звезло - вже скопитився....поверните його з Сицілії
14.03.2023 19:16 Відповісти
И Юля. А то нам полтавчанам очень "приятно" когда над нами летают бывшие наши ракеты от которая она загнала за газ оркам.
14.03.2023 19:30 Відповісти
вона окопалася в дубаях у жулі_ і вона стара та огидна бабця клептоманка
14.03.2023 19:47 Відповісти
A это они вывезли? Или может все-таки сделаешь усилие и вспомнишь, что вывозили сами, на сраисю, между прочим. С которой потом еще двадцать лет в десны жахались, совместные учения проводили и вообще мышебратьями были аж до 14года.
14.03.2023 23:51 Відповісти
Самолеты будут и будет их около 200 - 300 это фактически решено
14.03.2023 19:10 Відповісти
❗️Заявление Европейского командования ВС США по поводу инцидента в Черном море.

«Два российских самолета Су-27 совершили небезопасный и непрофессиональный перехват БПЛА MQ-9 ВВС США, выполнявшего разведывательную операцию, который находился сегодня в международном воздушном пространстве над Черным морем.

Примерно в 7:03 утра (CET) один из российских самолетов Су-27 задел винт MQ-9, в результате чего американским силам пришлось сбить MQ-9 в международных водах. Несколько раз перед столкновением Су-27 сбрасывали топливо и пролетали перед MQ-9 безрассудным, экологически небезопасным и непрофессиональным образом. Этот инцидент демонстрирует отсутствие компетентности в дополнение к тому, что он небезопасен и непрофессионален.

«Наш самолет MQ-9 выполнял обычные операции в международном воздушном пространстве, когда он был перехвачен и сбит российским самолетом, что привело к крушению и полной потере MQ-9», - сказал генерал ВВС США. Джеймс Б. Хекер, командующий Военно-воздушными силами США в Европе и военно-воздушными силами Африки. «Фактически, этот небезопасный и непрофессиональный поступок русских едва не привел к крушению обоих самолетов», добавил Хекер». https://t.me/Helgi_Ukraine/103487
14.03.2023 19:33 Відповісти
не надо придумывать..минус кремлин...Этого вполне хватает.. .
14.03.2023 20:10 Відповісти
Головне нічого не повідомляти даніловим-рєзніковим, бо ці пустобріхи своїми помелами здатні зірвати будь що!
14.03.2023 19:35 Відповісти
не так надо задавать вопрос...Будет ли эффект от F-16... Кто будет их заправлять в воздухе???
14.03.2023 20:07 Відповісти
Двери закрыли чтоб самолёты не вылетели в нашу сторону?
14.03.2023 22:24 Відповісти
"По F-16, мы говорили об этом раньше, мы сейчас проводим дебаты, чтобы найти лучшую платформу для ПВО"

Здесь кто-нибудь читать умеет? Не тему предоставления Украине ф16 обсуждали (кто выдумывает заголовки на Цензоре, вообще?), а тему ПВО. Или, другими словами, миг29. Их и передадут.
14.03.2023 23:55 Відповісти
 
 