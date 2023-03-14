Тема надання Україні F-16 наразі на стадії обговорення за зачиненими дверима, - глава Міноборони Нідерландів Оллонгрен

Обговорення теми надання Україні основного бойового літака відбувається за зачиненими дверима, рішення має бути виваженим.

Про це заявила міністерка оборони Королівства Нідерланди Кайса Оллонгрен, інформує Цензор.НЕТ із посиалянням на Інтерфакс-Україна.

"Щодо F-16, ми говорили про це раніше, ми зараз проводимо дебати, щоб знайти найкращу платформу для ППО. Ми повинні думати про ППО і зараз, і в майбутньому. Це має бути зваженим рішенням і нас, і союзників", - сказала вона.

Міністерка зазначила, що дискусія "в процесі, як і багато інших питань".

"Ці дебати краще проводити за зачиненими дверима, і ми зараз саме на цій стадії", - сказала вона.

Нагадаємо, наразі у США перебувають офіцери Повітряних сил ЗСУ, щоб визначити, скільки часу знадобиться для опанування керування винищувачами F-16.