У Мелітополі підірвали автомобіль зрадника Ткача, який співпрацював з окупантами. Він загинув. ВIДЕО (оновлено)

Увечері 14 березня в центрі окупованого росіянами Мелітополя у районі вулиці Героїв України пролунав потужний вибух. Ймовірно, підірвали автомобіль із чиновником окупаційної влади.

Як інформує Цензор.НЕТ, мер міста Іван Федоров повідомив, що вибухнуло авто. При цьому він опублікував перші кадри з місця подій.

"У центрі Мелітополя горить авто", - підписав мер одне з відео.

РІА Мелітополь повідомляє, що, за попередньою інформацією, у Мелітополі підірвали автомобіль – за адресою Героїв України, 48. Вибух стався у дворі житлової дев'ятиповерхівки.

Тим часом зрадник Володимир Рогов заявив, що у результаті вибуху постраждали дві людини: чоловік і жінка, обидва госпіталізовані. За його словами, підрив здійснено за допомогою саморобного вибухового пристрою.

За словами Рогова, підрив здійснено за допомогою саморобного вибухового пристрою.

Ставленик РФ у Запорізькій області заявив, що "за попередніми даними, сила вибуху, що знищив автомобіль у районі ринку на вул. Кірова, становила близько 1 кг вибухової речовини в тротиловому еквіваленті".

Згодом джерела "Української правди" в СБУ підтвердили смерть "чиновника" і повідомили, що йдеться про Івана Ткача, якого з початку вересня 2022 року окупанти призначили на посаду директора "Муниципального унитарного предприятия "Городской транспорт" военно-гражданской администрации г. Мелитополь".

В СБУ повідомили, що з початку березня 2022 року Ткач ініціативно зайнявся організацією міських пасажирських перевезень під керівництвом Золотарьова Сергія Борисовича (першого заступника т.зв. "главы военно-гражданской администрации г. Мелитополь").

Він налагодив транспортне сполучення з ТОТ АР Крим, Донецької та Луганської областей, про що відкрито повідомляв у пропагандистських відео.

Ткач займався організацією переміщення особового складу ЗС РФ з Донецької, Херсонської областей та ТОТ АР Крим до Запорізької області і назад.

Задіявши рухомий склад "МУП "Городской транспорт", він організовував перевезення найманців ПВК "Вагнер" до лінії бойового зіткнення у Запорізькій області.