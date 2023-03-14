УКР
14 846 24

У Мелітополі підірвали автомобіль зрадника Ткача, який співпрацював з окупантами. Він загинув. ВIДЕО (оновлено)

мелітополь

Увечері 14 березня в центрі окупованого росіянами Мелітополя у районі вулиці Героїв України пролунав потужний вибух. Ймовірно, підірвали автомобіль із чиновником окупаційної влади.

Як інформує Цензор.НЕТ, мер міста Іван Федоров повідомив, що вибухнуло авто. При цьому він опублікував перші кадри з місця подій.

"У центрі Мелітополя горить авто", - підписав мер одне з відео.

РІА Мелітополь повідомляє, що, за попередньою інформацією, у Мелітополі підірвали автомобіль – за адресою Героїв України, 48. Вибух стався у дворі житлової дев'ятиповерхівки.

Тим часом зрадник Володимир Рогов заявив, що у результаті вибуху постраждали дві людини: чоловік і жінка, обидва госпіталізовані. За його словами, підрив здійснено за допомогою саморобного вибухового пристрою.

За словами Рогова, підрив здійснено за допомогою саморобного вибухового пристрою.

Ставленик РФ у Запорізькій області заявив, що "за попередніми даними, сила вибуху, що знищив автомобіль у районі ринку на вул. Кірова, становила близько 1 кг вибухової речовини в тротиловому еквіваленті".

Також читайте: Ввечері 10 лютого в Мелітополі пролунали потужні вибухи, - мер 

Згодом джерела "Української правди" в СБУ підтвердили смерть "чиновника" і повідомили, що йдеться про Івана Ткача, якого з початку вересня 2022 року окупанти призначили на посаду директора "Муниципального унитарного предприятия "Городской транспорт" военно-гражданской администрации г. Мелитополь".

В СБУ повідомили, що з початку березня 2022 року Ткач ініціативно зайнявся організацією міських пасажирських перевезень під керівництвом Золотарьова Сергія Борисовича (першого заступника т.зв. "главы военно-гражданской администрации г. Мелитополь").

Він налагодив транспортне сполучення з ТОТ АР Крим, Донецької та Луганської областей, про що відкрито повідомляв у пропагандистських відео.

Ткач займався організацією переміщення особового складу ЗС РФ з Донецької, Херсонської областей та ТОТ АР Крим до Запорізької області і назад.

Задіявши рухомий склад "МУП "Городской транспорт", він організовував перевезення найманців ПВК "Вагнер" до лінії бойового зіткнення у Запорізькій області.

Автор: 

авто (6376) вибух (4621) Мелітополь (779)
Топ коментарі
+12
Понаїдаються гороху, а потім побздюкують у машині)
показати весь коментар
14.03.2023 19:12 Відповісти
+11
Орків багато! А тих хто забезпечує їхню життєдіяльність може бути більш шкідливим
показати весь коментар
14.03.2023 22:51 Відповісти
+10
Кабзон в прєдвкушеніі...
показати весь коментар
14.03.2023 19:18 Відповісти
Понаїдаються гороху, а потім побздюкують у машині)
показати весь коментар
14.03.2023 19:12 Відповісти
краще було витратити вибухівку на орків
показати весь коментар
14.03.2023 19:17 Відповісти
а шо не так?
показати весь коментар
14.03.2023 20:10 Відповісти
Орків багато! А тих хто забезпечує їхню життєдіяльність може бути більш шкідливим
показати весь коментар
14.03.2023 22:51 Відповісти
Гниды хуже рашистских вшей ,выбухивки на всех хватит !
показати весь коментар
15.03.2023 00:00 Відповісти
Кабзон в прєдвкушеніі...
показати весь коментар
14.03.2023 19:18 Відповісти
яке чудове самогубство!
показати весь коментар
14.03.2023 19:20 Відповісти
росіяни збили американський дрон MQ REAPER в Чорному морі
показати весь коментар
14.03.2023 19:21 Відповісти
Навіщо ризикувати, підкладаючи вибухівку, аби підірвати порожнє авто? Ця мерзота просто "відіжме" собі інше.
показати весь коментар
14.03.2023 19:22 Відповісти
ти бачило, що порожнє?
показати весь коментар
14.03.2023 20:11 Відповісти
кароче этот первопечатник сдрыснул за новыми шрифтами...
показати весь коментар
14.03.2023 19:27 Відповісти
по CNN якісь експерти кажуть, що росія помилково збила американський дрон MQ REAPER В Чорному морі
показати весь коментар
14.03.2023 19:28 Відповісти
О, що зараз почнеться!!... Стурбованість на фоні крайнього ступеню занепокоєння, після чого буде висловлено рішучій протест...
показати весь коментар
14.03.2023 19:32 Відповісти
Уже. Викликали посла ерефії у США і таки висловили цілий протест.
показати весь коментар
15.03.2023 13:52 Відповісти
показати весь коментар
14.03.2023 19:29 Відповісти
Байден буде робити термінову заяву через збитий Росією дрон США в Чорному морі
показати весь коментар
14.03.2023 19:31 Відповісти
Або мовчки спакує новий пакет з якимись новими далекобійними "плюшками" і пришле в Україну...
показати весь коментар
14.03.2023 19:44 Відповісти
Наприклад ATACMS
показати весь коментар
14.03.2023 22:59 Відповісти
Здоров'я загиблому.
показати весь коментар
14.03.2023 23:57 Відповісти
Да не "погиб" этот выродок, погибают солдаты на фронте, а сдох. Следите за своей речью, пожалуйста.
показати весь коментар
14.03.2023 23:58 Відповісти
Выродок досрочно оказался в пламени ещё на этой земле, даже не успев попасть в адское пламя, где ему гореть вечно. Дикси !
показати весь коментар
15.03.2023 01:33 Відповісти
Здохла падаль продажна і це радує 😠
показати весь коментар
15.03.2023 00:05 Відповісти
Для іконописця московської терористичної церкви, яка порушила Божі заповіді є нова робота, написати іноку Ткача, як недавно написали ікону "святому" стремоусову.
показати весь коментар
15.03.2023 06:28 Відповісти
Ковид беспощаден. Я давно говорю - делайте прививки
показати весь коментар
15.03.2023 14:07 Відповісти
 
 