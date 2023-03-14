"Люті Пташки": БФ Dignitas та Uklon оголошують збір на 1 000+ ударних FPV-дронів від українських виробників

Збір "Люті Пташки": Попри велику кількість зборів, необхідність у дронах залишається великою – за даними експертів, у середньому Україна закриває лише до 10% потреб на фронті

Сервіс виклику авто Uklon та БФ Dignitas запускають масштабну програму закупівлі ударних дронів для фронту – "Люті Пташки". Та запрошують долучитись до спільної закупівлі перших 1 000+ ударних FPV-дронів українського виробництва. Головна перевага таких дронів – вони настільки швидкі та маневрені, що здатні влучити і наздогнати практично будь-яку ціль на полі бою, тим самим зберігши життя українському бійцю. Необхідна сума — 30 мільйонів гривень.

Серед усіх учасників збору, хто зробить внесок понад 300 грн, Uklon та БФ Dignitas розіграють пам'ятні подарунки із автографом головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

Виробництвом дронів займатимуться українські компанії. Це дозволить швидко допомогти нашій армії – зараз і в майбутньому – побудувавши безперебійну систему виробництва молодими технологічними компаніями.

За словами Марії Берлінської, співзасновниці БФ Dignitas та керівниці Центру підтримки аеророзвідки, дрони стали ключовим елементом поля бою.

"Ми маємо на меті системне і професійне забезпечення армії ударними дронами. Адже саме ударні дрони ключ до перемоги у нашій війні. 10-го березня ми починаємо збір на перших 1000+ дронів для наших ударних підрозділів. Дрони, як і все на війні — снаряди, гармати, танки — розхідний матеріал. На практиці це означає, що там, де немає дронів, розхідним матеріалом стають люди. Немає десятків тисяч дронів – значить, десятки тисяч людей втрачають життя і здоров'я, – зазначила Марія Берлінська в одному з інтерв’ю. – Зараз українці постійно купують дрони, що дає колосальний ефект. Хоч вони і втрачаються, але наші люди залишаються живими. Тому дронів багато не буває – воюємо технологіями, розумом, а не людьми!".

FPV (First Person View) дрони здатні виконувати завдання, яке не можуть виконати інші комерційні коптери – переслідування і знищення. Встановлені камери та сучасні засоби зв’язку дозволяють оператору стежити за пересуванням супротивника у режимі "реального часу" і водночас залишатися в укритті та бути захищеним від обстрілу.

"Ми раді оголосити про наш великий збір на українські FPV дрони-камікадзе, які допомагатимуть ЗСУ нищити російського ворога. Ці "пташки" зможуть залетіти у бліндаж, знищити авто окупантів. Крім того, системна робота таких дронів захищає в середньому один-два взводи та рятує життя і здоров’я півсотні людей. Такі дрони — для одноразового використання і завжди є критично необхідними на фронті. Тож наш збір – це початок інвестування у серійне виробництво українських дронів. Нам важливо бути одним із тих, хто підтримує та розвиває галузь безпілотних технологій в Україні", – розповів Дмитро Дубровський, співзасновник та CEO Uklon.

Збір "Люті Пташки" триватиме з 10 березня. Переказати будь-яку суму можна буде через застосунок Uklon, натиснувши кнопку "Донат" та обравши "Збір на Люті Пташки", за реквізитами фонду Dignitas або за посиланням.

Зазначимо, Dignitas (лат. гідність) — благодійний фонд, міжнародна волонтерська група якого існує з 2013 року. Серед діяльності фонду: технологічна підтримка українських захисників, забезпечення та навчання захисників та рятувальників і реабілітація ветеранів. Фонд створений великою командою однодумців, серед яких Люба Шипович, Марія Берлінська, Діма Кавун, Лера Голощапова, Антоніна Кумка та вже понад сотня активістів і волонтерів.

Переказати будь-яку суму можна через застосунок Uklon, натиснувши "Донат" та обравши "Збір на Люті Пташки" або за посиланням

ПриватБанк Лютих Пташок : https://t.ly/dKFU

Монобанка Лютих Пташок : https://t.ly/xFWy

Сторінка Лютих Пташок https://dignitas.fund/drones/

Сторінка фонду https://www.facebook.com/dignitas.fund

Сторінка партнера Uklon https://www.facebook.com/uklon

Команда Dignitas

Виконавча директорка – Люба Шипович, співзасновниця та член ради директорів американсько-української організації "Разом для України", співзасновниця меморіальної стипендії імені Богдана Радченка (загиблого добровольця), яку надають ветеранам АТО/ООС для навчання; засновниця Veteranius, - проєкту IT-навчання для ветеранів.

Керівниця Victory Drones – Марія Берлінська, засновниця громадської організації "Центр підтримки аеророзвідки", що займається освітньою та матеріально- технічною допомогою здійснення українськими військовими, аеророзвідки під час російсько-Української війни.

Керівник IT – Дмитро Кавун. Ментор Veteranius, експерт у галузі кібербезпеки, якою займається понад чотирнадцять років із майже 20-річної кар'єри в IT сфері. Керує командою кібер професіоналів.

Координаторка Procurement & In-kind donations – Антоніна Кумка. Президентка Protez Hub (Проєкт Підтримки Протезування в Україні).

Фінансова директорка – Валерія Голощапова, фінансистка з десятирічним досвідом. керує проєктом великої української IT компанії; а ще вона відома волонтерка та колишній парамедик АТО.