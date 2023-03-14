УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10650 відвідувачів онлайн
Новини Війна
4 667 19

"Люті Пташки": БФ Dignitas та Uklon оголошують збір на 1 000+ ударних FPV-дронів від українських виробників

Збір "Люті Пташки": Попри велику кількість зборів, необхідність у дронах залишається великою – за даними експертів, у середньому Україна закриває лише до 10% потреб на фронті

Люті Пташки: БФ Dignitas та Uklon оголошують збір на 1 000+ ударних FPV-дронів від українських виробників 01

Сервіс виклику авто Uklon та БФ Dignitas запускають масштабну програму закупівлі ударних дронів для фронту – "Люті Пташки". Та запрошують долучитись до спільної закупівлі перших 1 000+ ударних FPV-дронів українського виробництва. Головна перевага таких дронів – вони настільки швидкі та маневрені, що здатні влучити і наздогнати практично будь-яку ціль на полі бою, тим самим зберігши життя українському бійцю. Необхідна сума — 30 мільйонів гривень.

Серед усіх учасників збору, хто зробить внесок понад 300 грн, Uklon та БФ Dignitas розіграють пам'ятні подарунки із автографом головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

Виробництвом дронів займатимуться українські компанії. Це дозволить швидко допомогти нашій армії – зараз і в майбутньому – побудувавши безперебійну систему виробництва молодими технологічними компаніями.

За словами Марії Берлінської, співзасновниці БФ Dignitas та керівниці Центру підтримки аеророзвідки, дрони стали ключовим елементом поля бою.

"Ми маємо на меті системне і професійне забезпечення армії ударними дронами. Адже саме ударні дрони ключ до перемоги у нашій війні. 10-го березня ми починаємо збір на перших 1000+ дронів для наших ударних підрозділів. Дрони, як і все на війні — снаряди, гармати, танки — розхідний матеріал. На практиці це означає, що там, де немає дронів, розхідним матеріалом стають люди. Немає десятків тисяч дронів – значить, десятки тисяч людей втрачають життя і здоров'я, – зазначила Марія Берлінська в одному з інтерв’ю. – Зараз українці постійно купують дрони, що дає колосальний ефект. Хоч вони і втрачаються, але наші люди залишаються живими. Тому дронів багато не буває – воюємо технологіями, розумом, а не людьми!".

FPV (First Person View) дрони здатні виконувати завдання, яке не можуть виконати інші комерційні коптери – переслідування і знищення. Встановлені камери та сучасні засоби зв’язку дозволяють оператору стежити за пересуванням супротивника у режимі "реального часу" і водночас залишатися в укритті та бути захищеним від обстрілу.

"Ми раді оголосити про наш великий збір на українські FPV дрони-камікадзе, які допомагатимуть ЗСУ нищити російського ворога. Ці "пташки" зможуть залетіти у бліндаж, знищити авто окупантів. Крім того, системна робота таких дронів захищає в середньому один-два взводи та рятує життя і здоров’я півсотні людей. Такі дрони — для одноразового використання і завжди є критично необхідними на фронті. Тож наш збір – це початок інвестування у серійне виробництво українських дронів. Нам важливо бути одним із тих, хто підтримує та розвиває галузь безпілотних технологій в Україні", – розповів Дмитро Дубровський, співзасновник та CEO Uklon.

Збір "Люті Пташки" триватиме з 10 березня. Переказати будь-яку суму можна буде через застосунок Uklon, натиснувши кнопку "Донат" та обравши "Збір на Люті Пташки", за реквізитами фонду Dignitas або за посиланням.

Зазначимо, Dignitas (лат. гідність) — благодійний фонд, міжнародна волонтерська група якого існує з 2013 року. Серед діяльності фонду: технологічна підтримка українських захисників, забезпечення та навчання захисників та рятувальників і реабілітація ветеранів. Фонд створений великою командою однодумців, серед яких Люба Шипович, Марія Берлінська, Діма Кавун, Лера Голощапова, Антоніна Кумка та вже понад сотня активістів і волонтерів.

Переказати будь-яку суму можна через застосунок Uklon, натиснувши "Донат" та обравши "Збір на Люті Пташки" або за посиланням

ПриватБанк Лютих Пташок : https://t.ly/dKFU

Монобанка Лютих Пташок : https://t.ly/xFWy

Сторінка Лютих Пташок https://dignitas.fund/drones/

Сторінка фонду https://www.facebook.com/dignitas.fund

Сторінка партнера Uklon https://www.facebook.com/uklon

__

Команда Dignitas

Виконавча директорка – Люба Шипович, співзасновниця та член ради директорів американсько-української організації "Разом для України", співзасновниця меморіальної стипендії імені Богдана Радченка (загиблого добровольця), яку надають ветеранам АТО/ООС для навчання; засновниця Veteranius, - проєкту IT-навчання для ветеранів.

Керівниця Victory Drones – Марія Берлінська, засновниця громадської організації "Центр підтримки аеророзвідки", що займається освітньою та матеріально- технічною допомогою здійснення українськими військовими, аеророзвідки під час російсько-Української війни.

Керівник IT – Дмитро Кавун. Ментор Veteranius, експерт у галузі кібербезпеки, якою займається понад чотирнадцять років із майже 20-річної кар'єри в IT сфері. Керує командою кібер професіоналів.

Координаторка Procurement & In-kind donations – Антоніна Кумка. Президентка Protez Hub (Проєкт Підтримки Протезування в Україні).

Фінансова директорка – Валерія Голощапова, фінансистка з десятирічним досвідом. керує проєктом великої української IT компанії; а ще вона відома волонтерка та колишній парамедик АТО.

Автор: 

безпілотник (4917) волонтери (1356) дрони (5660)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+7
показати весь коментар
14.03.2023 19:15 Відповісти
+5
А де ж робота дронів "помсти" на 300 млн від свояка хамутінніка і стєрнєнка? Про "міфічний супутник" казку придумали, навіть фото якісь недолугі показали, а про дрони чомусь соромляться казати. Напевно Маша манєкєн їх запускає,і нагороду вже отримала але поки рано все розказувати.
показати весь коментар
14.03.2023 19:18 Відповісти
+5
Дуже добра справа. Респект. Долучаюсь.
показати весь коментар
14.03.2023 19:23 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
14.03.2023 19:15 Відповісти
- Папа! А как называется человек, который идёт убивать людей, которые ему ничего плохого не сделали, в уверенности, что он попадёт в рай безгрешным?
- У арабов - "шахид" А у нас - "*******"!
показати весь коментар
14.03.2023 19:29 Відповісти
https://nv.ua/ukr/ukraine/events/dron-reaper-zmi-povidomili-pro-incident-nad-chornim-morem-50310676.html Оновлено о 19:05 . У Європейському командуванні ЗС США https://www.eucom.mil/pressrelease/42314/russian-aircraft-collides-into-us-unmanned-system-in-international-waters повідомили , що два російські літаки Су-27 здійснили небезпечне перехоплення безпілотного засобу розвідки, спостереження та рекогносцювання ВПС США MQ-9, що перебував у міжнародному повітряному просторі над Чорним морем.

Один Су-27 вдарив по гвинту MQ-9, внаслідок чого американським військовим довелося втопити дрон у міжнародних водах.

«Перед зіткненням Су-27 кілька разів скидали паливо й пролітали перед MQ-9 у безрозсудній, екологічно небезпечній та непрофесійній манері. Цей інцидент демонструє некомпетентність, а також небезпеку й непрофесіоналізм», - наголосили в Європейському командуванні ЗС США.

У ВПС США повідомили, що MQ-9 «виконував звичайні операції в міжнародному повітряному просторі», коли з ним зіткнувся російський літак, через що дрон було втрачено.
показати весь коментар
14.03.2023 19:18 Відповісти
А де ж робота дронів "помсти" на 300 млн від свояка хамутінніка і стєрнєнка? Про "міфічний супутник" казку придумали, навіть фото якісь недолугі показали, а про дрони чомусь соромляться казати. Напевно Маша манєкєн їх запускає,і нагороду вже отримала але поки рано все розказувати.
показати весь коментар
14.03.2023 19:18 Відповісти
Люті Пташки": БФ Dignitas та Uklon оголошують збір на 1 000+ ударних FPV-дронів від українських виробникіВ!!!!!!!!!! ЯК ДОБРЕ ЗВУЧИТЬ В НАЗВАНІЇ ГРОШОВОГО ЗБОРУ!!!!" ВІЙНА ВІЙНОЮ. аааа БАБКИ БАБКАМИ. щО ТАМ ПРИТУЛА ЗАВОД З ДРОНІВ СВІЙ ОТКРИВ))))))))))))))
показати весь коментар
14.03.2023 19:19 Відповісти
Власне виробництво (хай і збір з комплектуючих) це гарна справа.
показати весь коментар
14.03.2023 19:21 Відповісти
Uklon та БФ Dignitas. Резников казав, що закупить всі українські дрони, які вироблять. Навіть цифри в гривнях наводив, що є.

показати весь коментар
14.03.2023 19:22 Відповісти
Він вже закупив, і бабло з бюджету вже тримає в кишені, але поки не виробили нічого. Напевно доведеться покласти гроші на зберігання в якийсь офшор, де лежить "здача" з яєць та яблук.
показати весь коментар
14.03.2023 19:44 Відповісти
Відкатом за яблука і яйця заплатить
показати весь коментар
14.03.2023 20:47 Відповісти
Дуже добра справа. Респект. Долучаюсь.
показати весь коментар
14.03.2023 19:23 Відповісти
показати весь коментар
14.03.2023 19:23 Відповісти
Що, знову атас.
показати весь коментар
14.03.2023 19:24 Відповісти
у рашистських ботів підгорає, значить все йде добре.
показати весь коментар
14.03.2023 19:26 Відповісти
+
показати весь коментар
14.03.2023 19:28 Відповісти
Цікаво що не вказано на які саме дрони ідуть збори і хто їх буде виготовляти, насправді вперше таке бачу. Чи не на арахаміни кривольоти гроші підуть?
показати весь коментар
14.03.2023 19:32 Відповісти
Свіжеспечений пиріжок. Взяв на opendatabot.

БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД "ДІГНІТАС"

Дата заснування - 04.02.2023
Директор, Засновник, Бенефіціар - https://opendatabot.ua/p/6GTF074 Шипович Любов Олегівна

Основний вид діяльності - 88.99 Надання іншої соціальної допомоги без забезпечення проживання, н.в.і.у.
показати весь коментар
14.03.2023 21:40 Відповісти
+
показати весь коментар
14.03.2023 22:23 Відповісти
Купуйте українськи яблука по 12 гр. за кіло для ЗСУ - можна вже було купити міліон тих дронів. Але ставка на це ставку не робить - он хай безробітні українці збирають.
показати весь коментар
14.03.2023 22:48 Відповісти
Ні дійсно логічне питання назріває, резніков ж казав, що ми викупимо усі дрони українського виробництва.
Але напевно усі гроші пішли на яйця і яблука, буває 🙄
показати весь коментар
14.03.2023 23:26 Відповісти
 
 