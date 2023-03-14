Уряд погодив звільнення голів Луганської, Одеської і Хмельницької ОВА – Гайдая, Марченка та Гамалія
Кабмін ухвалив звільнення Сергія Гайдая, Максима Марченка та Сергія Гамалія з посад голів ОДА.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив представник уряду в Раді Тарас Мельничук.
Кабінетом Міністрів України погоджено звільнення:
- Гайдая Сергія Володимировича з посади голови Луганської обласної державної адміністрації;
- Марченка Максима Михайловича з посади голови Одеської обласної державної адміністрації;
- Гамалія Сергія Вячеславовича з посади голови Хмельницької обласної державної адміністрації.
Топ коментарі
+15 Алекс Корвин
показати весь коментар14.03.2023 19:37 Відповісти Посилання
+13 Перехватчик
показати весь коментар14.03.2023 19:38 Відповісти Посилання
+7 Pavlik Morozov #432325
показати весь коментар14.03.2023 19:39 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
ДОВІРА УКРАЇНЦІВ ДО УРЯДУ СУТТЄВО ЗРОСЛА
52% українців довіряють уряду, це на 38% більше за попередній рік, тоді як Президенту Зеленському довіряє 84%.
https://socportal.info/ua/news/dovira-ukraintciv-do-uryadu-suttevo-zrosla/
На марафоні довіра до ЗеКа взагалі 100%
Нехай поспілкується з громадянами відкрито, даст відповіді про розмінування перешийку, вагенеровців, три річний злів оборони тощо.
Міркую його рейтинг насправді процентів 30%
-Ой , мамо нас люди хвалять
-А хто ж доню ?
- Мамо я вас а ви мене , хіба ж ми не люди!
А в Одессе нужно было перевешать всех депутатишек. Там 100% вата и сепары. Слава генералу Дмитрию Марченко, что спас весь Юг Украины. Иначе мы увидели бы кучу предателей.