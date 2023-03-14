УКР
Уряд погодив звільнення голів Луганської, Одеської і Хмельницької ОВА – Гайдая, Марченка та Гамалія

гайдай

Кабмін ухвалив звільнення Сергія Гайдая, Максима Марченка та Сергія Гамалія з посад голів ОДА.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив представник уряду в Раді Тарас Мельничук.

Кабінетом Міністрів України погоджено звільнення:

- Гайдая Сергія Володимировича з посади голови Луганської обласної державної адміністрації;

- Марченка Максима Михайловича з посади голови Одеської обласної державної адміністрації;

- Гамалія Сергія Вячеславовича з посади голови Хмельницької обласної державної адміністрації.

+15
Перестановка коек в зелёном квартальном бордели. На какой курорт назначат?
14.03.2023 19:37 Відповісти
+13
Гамалия,корого пьяного с бандитом и двумя телками в машине,ночью остановили полицейские? Послом теперь где-то будет?
14.03.2023 19:38 Відповісти
+7
Ню-ню, чекаємо нових призначень, але... завжди до нашого берега, як не гівно, то тріску приб'є 🤔🧐😁😝😝😝😝😜🤪
14.03.2023 19:39 Відповісти
14.03.2023 19:37 Відповісти
Пффф... Шановний, ви з якої планети?!! Невже не вкурсі що МЗС послів шукає?! Я ні на що не натякаю
показати весь коментар
14.03.2023 20:44 Відповісти
14.03.2023 19:38 Відповісти
Він ще відзначився у сумнівній справі, коли донецькі спробували "віджати" шматок землі в центрі для побудови паркінгу та торгових приміщень.
показати весь коментар
14.03.2023 20:23 Відповісти
14.03.2023 19:39 Відповісти
цирк уродов
14.03.2023 19:40 Відповісти
Кажуть всіх послами в Казахстан!
14.03.2023 19:44 Відповісти
спільнота,як вам таке?...
ДОВІРА УКРАЇНЦІВ ДО УРЯДУ СУТТЄВО ЗРОСЛА
52% українців довіряють уряду, це на 38% більше за попередній рік, тоді як Президенту Зеленському довіряє 84%.
https://socportal.info/ua/news/dovira-ukraintciv-do-uryadu-suttevo-zrosla/
14.03.2023 19:45 Відповісти
Хворі на голову . 95 квартал головного мозку .
14.03.2023 19:47 Відповісти
ІПСО проти народу України, маніпуляції з цифрами
На марафоні довіра до ЗеКа взагалі 100%
Нехай поспілкується з громадянами відкрито, даст відповіді про розмінування перешийку, вагенеровців, три річний злів оборони тощо.
Міркую його рейтинг насправді процентів 30%
14.03.2023 20:02 Відповісти
Так вони самі і складають ці рейтинги. Дивно, що не як в путлєра взагалі..
14.03.2023 20:15 Відповісти
Брехня і подтасовка Як це пепервірити⁉️🤢зеублюдкі брешуть , як дишать , копіюють путлера рашистський *********
14.03.2023 20:17 Відповісти
Ага як в тому анекдоті
-Ой , мамо нас люди хвалять
-А хто ж доню ?
- Мамо я вас а ви мене , хіба ж ми не люди!
14.03.2023 20:37 Відповісти
На їх місце - ескортниць !
14.03.2023 19:46 Відповісти
Ей, тільки не Гайдая! Бо звідкілля, як не від нього, я буду знати, як день за днем проходить деокупація Луганської області...
14.03.2023 19:48 Відповісти
Марченко в Одесі нацарював, грабувал та схематозил, продажне лайно, зрадів героїчну 28 Бригаду
14.03.2023 19:49 Відповісти
Наоборот ‼️Марченко держал в тонусе всю мразь подкацапную трухановскую ‼️Теперь назначит опять опзжопных гнид
14.03.2023 20:21 Відповісти
так хороший той Марченко чи таки поганий? не зрозумів...
14.03.2023 20:41 Відповісти
Якби схематозив то залишився при посаді а так заважав про що свідчать затримання чиновників ходять чутки що новопризначений генпрокурор свого протягує який підімяв під себе автостоянки Одеси
14.03.2023 21:37 Відповісти
Який народ,така і влада.
14.03.2023 20:11 Відповісти
рад за РПЦешного крота Гайдая.
14.03.2023 20:13 Відповісти
Одних уродів (зашкварених ) поміняють на інших. Які поки ще не такі зірки. Але зрозуміло які вимоги до цих тіпажів. Лише повна лояльність царю..
14.03.2023 20:18 Відповісти
Лучше не станет.
А в Одессе нужно было перевешать всех депутатишек. Там 100% вата и сепары. Слава генералу Дмитрию Марченко, что спас весь Юг Украины. Иначе мы увидели бы кучу предателей.
14.03.2023 20:46 Відповісти
а гайдай так классно руководил областью без области и еще бабло получал
14.03.2023 20:49 Відповісти
Марченко военный. По нему было видно, что вся эта политическая возня ему не нравится, думаю он с радостью вернётся в родную стихию.
14.03.2023 21:05 Відповісти
Це не той Марченко.
14.03.2023 21:42 Відповісти
Всмысле не тот. Глава ода одесской, полковник, уже генерал
14.03.2023 22:22 Відповісти
а вместо Марченко кто *****-гринивецкий
15.03.2023 02:28 Відповісти
 
 