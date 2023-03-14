УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10650 відвідувачів онлайн
Новини
47 823 380

Російський винищувач Су-27 врізався в американський безпілотник MQ-9 над Чорним морем, - ВПС США

reaper

Сьогодні, 14 березня, російський винищувач Су-27 врізався в американський безпілотник MQ-9 Reaper над Чорним морем.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За інформацією Європейського командування Збройних сил США, сьогодні над Чорним морем два російських винищувачі Су-27 спробували перехопити безпілотник MQ-9 ВПС США, який виконував розвідку в міжнародному повітряному просторі. 

"Приблизно о 7:03 ранку (CET) один із російських літаків Су-27 зачепив гвинт MQ-9, через що американським силам довелося збити MQ-9 у міжнародних водах", - йдеться у повідомленні.

"Наш безпілотник MQ-9 виконував звичайні операції в міжнародному повітряному просторі, коли його перехопив і збив російський літак, що призвело до аварії та повної втрати MQ-9. Насправді цей небезпечний і непрофесійний вчинок росіян ледь не призвів до краху обох літаків", - заявив генерал ВПС США Джеймс Хекер, командувач ВПС США в Європі та Африці.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ядерний бомбардувальник США пролетів уздовж кордону РФ недалеко від Санкт-Петербурга. КАРТА

Він також наголосив, що авіація США та союзників продовжить проводити операції у міжнародному повітряному просторі, незважаючи на такий інцидент. В американському командуванні додали, що такі агресивні дії росіян небезпечні і можуть призвести до прорахунків і ненавмисної ескалації.

Автор: 

безпілотник (4917) росія (67900) США (24362)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+58
Ні, зараз встановлять, шо то була українська ракета ППО.
показати весь коментар
14.03.2023 19:47 Відповісти
+56
Глибока стурбованість! 😜
показати весь коментар
14.03.2023 19:45 Відповісти
+32
Stepan , та нічого не буде , як звичайно будуть в сторонці обтікать .Дійсно , таке враження , що саме ми українці і є яйця Західного світу .
показати весь коментар
14.03.2023 19:49 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 4 з 4
пілять, українці єдині на цій планеті, хто піздрячить москлєй і не гуде
показати весь коментар
14.03.2023 20:35 Відповісти
це точно.
показати весь коментар
14.03.2023 21:02 Відповісти
********* продолжает мощно пабеждать Америку потеряв армию в Украине.
показати весь коментар
14.03.2023 20:37 Відповісти
Завтра выяснится шо это на самом деле были украинцы....кста шо там по расследованию ракеты в Польше....шо за тишина? Где результаты экспертиз и доказы шо это мы....
показати весь коментар
14.03.2023 20:38 Відповісти
Не бачу трагедії,скільки американських Хаймерсів,Джавелінів ,снарядів,патронів і ін. Відправило в Ад ребятішков козломордих? І техніку АналоГовнаНет? А тут Жнец ,яких ,якщо не помиляюсь сотні в налічії
показати весь коментар
14.03.2023 20:40 Відповісти
Этот беспилотник наверно стоит как 5 российских су 27...
показати весь коментар
14.03.2023 20:41 Відповісти
Ага ,10 Жнеців ....не більше ніж Су-27 а його вартість 40-50 млн.бакінскіх рублєй
показати весь коментар
14.03.2023 20:47 Відповісти
Байдена треба послухати, що сьогодні скаже.
показати весь коментар
14.03.2023 20:43 Відповісти
ЕХЕХЕХЕ.ХЕ.
показати весь коментар
14.03.2023 21:03 Відповісти
А булиб в України **Петріот**,дивись ми і захерачилиб той СУ!!!
показати весь коментар
14.03.2023 20:43 Відповісти
...а флагман Масква ...знайшли лейбу -- Нептун маде ін Юкрейн? Ні...може то і Гарпун був? Смішні ви коZломорді ,унітаз вам в поміч
показати весь коментар
14.03.2023 20:44 Відповісти
пара надзвукових бойових літаків збивають один тихоходний гвинтовий літальний апарат розвідник це що велике досягнення.
показати весь коментар
14.03.2023 20:48 Відповісти
Нічого не буде. Розходимось
показати весь коментар
14.03.2023 20:50 Відповісти
да все просто. Кацапы схитрили, завалили беспилотник без прямого контакта с ним. Понятно, что ракетой они бы его сбили запросто. Но тут надо отдать им должное.
Что теперь? Да тоже все просто. Вместе с MQ-9 будут вылетать два Ф-35. С полноценной АФАР и ракетами AIM-120 AMRAAM. Да к такому самолету кацапы чтобы подлететь, будут бояться с баз вылетать
показати весь коментар
14.03.2023 20:50 Відповісти
Куда они полетят?
Разные вещи совершенно

Беспилотник этот может сутки летать и скорость у него небольшая

Весь его смысл в этом
показати весь коментар
14.03.2023 20:56 Відповісти
круги будут нарезать рядом с разведовательным БПЛА. Зная боевые возможности американских самолетов по обнаружению целей и их поражению, кацапы и на аэродромах будут в памперсах сидеть
показати весь коментар
14.03.2023 22:01 Відповісти
скоріш за все американці тепер взагалі не будуть там літати, бо якщо вони будуть літати з Ф-35 - то буде ще більша ескалація! бо раптом, Ф-35 доведеться стріляти? це ж неможна робити, бо страшно
показати весь коментар
14.03.2023 21:14 Відповісти
F-35 Lightning II благодаря радару с АФАР заметит любой кацапский самолет на несколько минут раньше того, как тот его заметит, даже на встречных курсах, что дает возможность выпустить ракету средней дальности AIM-120 AMRAAM (выстрелил и забыл), уйти на вираж, снизиться и "нас там нет". Причем если будет несколько самолетов кацапов, компьютер выпустит столько же ракет.
Это я пишу без учета малозаметности (радиопоглощающее покрытие + геометрия корпуса F-35), и еще немаловажный фактор - постоянное наличие в воздухе самолетов ДРЛО США, которые "видят" намного дальше, чем F-35 и имеют с ними постоянную связь
показати весь коментар
14.03.2023 21:34 Відповісти
О, гуманитарии начали подтягиваться. Вот эти вот f35, которые соправождают бпла, даааа.
показати весь коментар
14.03.2023 21:23 Відповісти
показати весь коментар
14.03.2023 21:35 Відповісти
https://t.me/voinasordoy/1050 Сергей Ауслендер :

...упавший в Черное море беспилотник преподносится касапами, как фантастическая воздушная победа, типа тарана Талалихина. Как пелось в известной песне: «Вот ***** теперь, ищи родной аэродром». О том, что у Штатов эти «Риперов», как грязи (сотни) - российские паблики скромно умалчивают. Как и о возможных последствиях, вроде того, что теперь беспилотники могут сопровождать американские истребители, на которые уже вот так просто не посбрасываешь топливо.
показати весь коментар
14.03.2023 20:51 Відповісти
А шо это *********, такой смелый пабедитель трусливых американцев, не заявил что сбил беспилотник, а трусливо, типа случайно зацепил - продолжают делать в штанишки, выкрикивая уря..
показати весь коментар
14.03.2023 20:52 Відповісти
Взагалі то це фактично напад на америку у нейтральних водах чорного моря.
показати весь коментар
14.03.2023 20:52 Відповісти
Так
показати весь коментар
14.03.2023 21:04 Відповісти
вище написали - ,,на которые уже вот так просто не посбрасываешь топливо,,
тобто на нього безпілотника злили паливо...
показати весь коментар
14.03.2023 21:35 Відповісти
є дані, що росіяни шукають цей дрон в морі і хочуть підняти
показати весь коментар
14.03.2023 20:54 Відповісти
Дивлячись де збили.
Якщо не на шельфі, то довго будуть сірководень на глибині ковтати 😂

А акваторія північно-західного шельфу контролюється нашими Нептутами та Гарпунами. Можем павтаріть мацкву 😂
показати весь коментар
14.03.2023 21:00 Відповісти
він літає практично посередині ЧМ, і думаю американці не настільки тупі щоб приводнити дрон, явно розхерячили тобто він вже на дні.
показати весь коментар
14.03.2023 21:21 Відповісти
То це вже ескалація чи ще ні?
показати весь коментар
14.03.2023 20:54 Відповісти
А тепер питання- чи запустять американці новий безпіілотник у цей район? Мабуть НІ !!!
показати весь коментар
14.03.2023 20:56 Відповісти
Мабуть що ні.
А було б варто під прикриттям своїх винищувачів
показати весь коментар
14.03.2023 20:57 Відповісти
а раптом винищувачам доведеться стріляти????? ВИ ШОООО?????
показати весь коментар
14.03.2023 21:16 Відповісти
F-35 Lightning II благодаря радару с АФАР заметит любой кацапский самолет на несколько минут раньше того, как тот его заметит, даже на встречных курсах, что дает возможность выпустить ракету средней дальности AIM-120 AMRAAM (выстрелил и забыл), уйти на вираж, снизиться и "нас там нет". Причем если будет несколько самолетов кацапов, компьютер выпустит столько же ракет.
Это я пишу без учета малозаметности (радиопоглощающее покрытие + геометрия корпуса F-35), и еще немаловажный фактор - постоянное наличие в воздухе самолетов ДРЛО США, которые "видят" намного дальше, чем F-35 и имеют с ними постоянную связь
показати весь коментар
14.03.2023 21:40 Відповісти
от я теж думаю, якщо Ф-35 з афігєнським радаром АФАР, побачить кацапольот за багато-багато кілометрів, то він жеж встигнє зʼїпатися!!! чому американці бояться там літати на Ф-35? 😂🤣
показати весь коментар
14.03.2023 21:43 Відповісти
американці бояться там літати?? Маячня
показати весь коментар
14.03.2023 21:47 Відповісти
а раптом "трєтямірававайна"??
показати весь коментар
14.03.2023 22:05 Відповісти
пох. Головне, щоб путін не напав. А він уже напав, тому триразовий пох
показати весь коментар
14.03.2023 22:34 Відповісти
Рашиська обана гастела.
Що із нею ?
Здох чи ні?

І да, було відрубано менше натівського дюйму пропелера 😕
показати весь коментар
14.03.2023 20:56 Відповісти
CNN та BBC сказали, що кацапські свинольоти наближалися до ріпера, скидали перед ним пальне, а підрізали його та дестабілізували його у повітрі вихлопом своїх двигунів. Один з них наблизився надто близько і зачепив гвинт безпілотника. Після цього безпілотник втратив керування і розбився. Все це відбулося у міжнародному повітряному просторі. Висловлюється припущення, що ріпер виконував завдання із спостереження за зерновими конвоями.
показати весь коментар
14.03.2023 20:56 Відповісти
Все це тривало від 30 до 40 хвилин (так сказав речник Пентагона під час брифінгу для жупналістів). Тобто майже годину ці гівнюки вивторяли що хотіли і ЖОДНОЇ реакції з боку америкосів не було.

Це як???
показати весь коментар
14.03.2023 21:19 Відповісти
Я уверен, что в настоящее время прямое военное столкновение раши и штатов выгодно именно только рашке. А вовсе не Украине как думают тут особо одарённые. А выгодно им прямой замес с США только потому, что справится с Украиной не смогли (как-бы странно это не звучало). Я вас всех уверяю, что такое столкновение воспримется у населения(а народом это я назвать никак не могу) в Европе, и в Штатах как - "это совсем другое". Отсюда: массовые протесты, массовая истерия со всех утюгов, взлетевшие до небес рейтинги всякого рода забытых полубомжей- маргиналов, экономический коллапс и прочие "приколы". Далее, под давлением всех этих событий, прямые переговоры Штатов, представителя ЕС, Китая, и собственно рашки о типа "недопущению ядерной войны". Где будут слиты в унитаз все достижения ВСУ по итогу. А как вы понимаете, это только пуйлу и нужно, кому ж ещё????.Так что некоторые(призывающие на жёсткие ответные действия США) позатыкайтесь тут трошки, раз мозгами Бог обделил.
показати весь коментар
14.03.2023 20:56 Відповісти
показати весь коментар
14.03.2023 21:05 Відповісти
Якщо Амери захочуть 500-600 Томагавків + удари авіацією і паРаши нема .
...ЯО у кацапів ,те що на землі і половини нема...проблема 30 субмарін ,з ЯО,но США працюють в тому напрямі вже давно
показати весь коментар
14.03.2023 21:06 Відповісти
Немає в москалів стільки підводних човнів з ЯЗ.
показати весь коментар
14.03.2023 21:14 Відповісти
Та я так максимально на вскідку , по пам'яті від 20 до 30,не хотів гуглити перед тим постом
показати весь коментар
14.03.2023 21:57 Відповісти
По их(американским) даже "разведанным" рашке есть чем ответить.
Разведданные в кавычках , кстати, потому что это вовсе по сути не "развед", а просто открытые данные, собранные в рамках их совместного договора (до последних событий функционирующего) о мониторинге ЯО по обе стороны. Про их ржавые, не способные поразить цели ракеты, мы уже тоже когда-то год назад слышали, сейчас не так уж и смешно честно говоря.
показати весь коментар
14.03.2023 21:18 Відповісти
По коZломордим данними в них 12 К танків,ну це на бумаге,ну і по спутніку ,знімкам коли навалом лежать-стоять...навіть якщо ЗСУ знищили вдвічі менше ніж 3440 танків - 1720 це очень до х@я..,якщо т-62 апгрейдять то ще рік війни і танків маде ін паРаша не буде ...ну можуть картонний Т-14 Армату в бой пустить ..курям насміх
показати весь коментар
14.03.2023 21:25 Відповісти
Про то и речь. Я об этом и написал- они обгадились в Украине. То как спасти ситуацию? Правильно, поставить мир на порог великого шухера! А как поставить прямым столкновением с США, оставшимся ещё последним оружием. Пока его ещё ЗСУ не всё уничтожило. Заплыв будет понятно, рассчитан на короткую дистанцию. Но до массовой, мировой истерии "о недопущения ядерной войны" длинная и не нужна.
показати весь коментар
14.03.2023 21:32 Відповісти
слухай, обдарований, ти гадаєш амери такі тупі і не допускали такого варіанту подій?
показати весь коментар
14.03.2023 21:20 Відповісти
Допускают. Поэтому и прямое столкновение будут избегать до последнего. Поэтому я, собственно, и не к американцам вовсе обращался. И если бы вы были не из числа "особо одарённых" ( к кому я, кстати, и обращался), вам бы удалось осилить мой текст.
показати весь коментар
14.03.2023 21:25 Відповісти
люди тут мають право писати свої думки і не треба їм вказувати що писати чи нав'язувати свій варіант, який якби ідеальний, бо якби ві б менше трахались в очі то б побачили, що зараз тут більше народ в емоції а не якись аналітичний центр
показати весь коментар
14.03.2023 22:21 Відповісти
до речі, осиль те мій текст пару коментами раніше перед тим як кудись мене притулити)
показати весь коментар
14.03.2023 22:24 Відповісти
Нема на них "Скаженого Пса".
показати весь коментар
14.03.2023 20:59 Відповісти
Пока русские рабы скачут от радости - путин в режиме онлайн стал перед Байденом на колени и просит пощады. Обещает казнить виновных пилотов
показати весь коментар
14.03.2023 21:00 Відповісти
не уподобляйтесь лаптемозглым!!! При любом соприкасании на скорости 800 км разрешается самолет..А если Мы потеряем имущество вЧерном море,то кому то придется его доствать!!!! Потерпите пару дней...
показати весь коментар
14.03.2023 21:00 Відповісти
А кто-то видел сушку на аэродроме после столкновения или она тоже на дне лежит, но про это ************* ни-ни.
показати весь коментар
14.03.2023 21:02 Відповісти
Хай нам нададуть ATACMS, ми той аеродром звідки ці су-27 злітали переоримо разом з ціми літаками.
показати весь коментар
14.03.2023 21:02 Відповісти
Сбили свой беспилотник... Лучше б сбили СУ 27...
показати весь коментар
14.03.2023 21:04 Відповісти
американці можуть збивати росіски літаки, виправдовуючись, що це вони самі врізались
показати весь коментар
14.03.2023 21:07 Відповісти
Тобто москалі збили безпілотник США.Це ж для москалів перемога.
показати весь коментар
14.03.2023 21:13 Відповісти
Понятно. Завтра кацапы десантируются в белый дом и насрут на стол в комнате президента, а американцы не будут убирать, чтобы не ситуация не вышла из под контроля
показати весь коментар
14.03.2023 21:15 Відповісти
США продовжать польоти над Чорним морем, воно нікому не належить, - Білий дім. Это значит, шо беспилотники будут прикрывать, а кацапня наложит прямо в калготки.
показати весь коментар
14.03.2023 21:16 Відповісти
охабочен и обеспокоен
показати весь коментар
14.03.2023 21:17 Відповісти
Якщо цей секретний бпла перестане буде секретним, може хоч тоді нам його почнуть передавати, щоб знищувати рашистів
показати весь коментар
14.03.2023 21:17 Відповісти
Сумніваюсь, що там останні моделі запускають. Крім того, нічого дійсно секретного мабуть там вже немає. Питання у технологіях виготовлення.
показати весь коментар
14.03.2023 22:01 Відповісти
Тварины нарываются, всё пытаются проверить - насколько красная каждая очередная пересекаемая ими линия или ещё не очень красная... Но НАТО всё как обычно: "Джо Байден в курсе случившегося и Госдепартамент Соединенных Штатов будет "напрямую" говорить со своими "российскими коллегами", чтобы выразить "озабоченность по поводу этого небезопасного и непрофессионального инцидента"
😬
показати весь коментар
14.03.2023 21:20 Відповісти
Амери щось придумають. Профессійно.
показати весь коментар
14.03.2023 21:34 Відповісти
Вважаю, що все набагато простіше: нічого окрім максимального оприлюднення у своїх (і не своїх теж!) ЗМІ робити не потрібно.
Не розумію, чому коментатори не бачать очевидний зв'язок:

показати весь коментар
14.03.2023 21:43 Відповісти
Этого следовало ожидать после пролета ракеты над территорией страны НАТО.
Теперь сбит беспилотник НАТО. Пока только гибридным способом и если после этого опять последует обеспокоенная глубокоозабоченность, то завтра аналогичный беспилотник кацапы собьют ракетой.
показати весь коментар
14.03.2023 21:46 Відповісти
А що з Су27?
показати весь коментар
14.03.2023 21:51 Відповісти
Льотчіку хероя расеї дадуть....так сказать в неравном бою....супастата піндоского одолел...правда безпілотного ...Александр Матросов Воздушний
показати весь коментар
14.03.2023 22:00 Відповісти
Та ні, виявляється кацап дампонув паливо попереду рипера, той влетів в хмару керосину і гвинту настав кирдик. Креативно.
показати весь коментар
14.03.2023 22:02 Відповісти
Кріатівно горів кораблік Мацква....а так сцикліво,бахнув би ракетой....но в лапотном льотному розумі тримав ,нам до F- 35 як до Місяця
показати весь коментар
14.03.2023 22:19 Відповісти
американцы, продолжайте сосать кацапский х* и убеждайте себя, что "это не ваш территориальный спор" и вам китай важнее
показати весь коментар
14.03.2023 22:20 Відповісти
ЭТО НАПАДЕНИЕ НА МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРОСТРАНСТВО !!!
показати весь коментар
15.03.2023 04:52 Відповісти
ДАВАЙТЕ ПРОСТО ВСЕ ЗАЙДЕМ НА ТЕРРИТОРИЮ РОССИИ И ДАДИМ ИМ ПЗДЫ !!!
показати весь коментар
15.03.2023 04:53 Відповісти
Україні потрібно передати острів Змеїнний у властність Сполучених Штатів. Навколо виникне круг 24 мілі діаметром прибрежних вод ( і повітряного простору ) США. І кожна спроба наблизитися або летіти у тому напрямку підніме літаки-винищувачі на перехват.
показати весь коментар
15.03.2023 05:31 Відповісти
Сторінка 4 з 4
 
 