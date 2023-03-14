Російський винищувач Су-27 врізався в американський безпілотник MQ-9 над Чорним морем, - ВПС США

Сьогодні, 14 березня, російський винищувач Су-27 врізався в американський безпілотник MQ-9 Reaper над Чорним морем.

Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За інформацією Європейського командування Збройних сил США, сьогодні над Чорним морем два російських винищувачі Су-27 спробували перехопити безпілотник MQ-9 ВПС США, який виконував розвідку в міжнародному повітряному просторі.

"Приблизно о 7:03 ранку (CET) один із російських літаків Су-27 зачепив гвинт MQ-9, через що американським силам довелося збити MQ-9 у міжнародних водах", - йдеться у повідомленні.

"Наш безпілотник MQ-9 виконував звичайні операції в міжнародному повітряному просторі, коли його перехопив і збив російський літак, що призвело до аварії та повної втрати MQ-9. Насправді цей небезпечний і непрофесійний вчинок росіян ледь не призвів до краху обох літаків", - заявив генерал ВПС США Джеймс Хекер, командувач ВПС США в Європі та Африці.

Він також наголосив, що авіація США та союзників продовжить проводити операції у міжнародному повітряному просторі, незважаючи на такий інцидент. В американському командуванні додали, що такі агресивні дії росіян небезпечні і можуть призвести до прорахунків і ненавмисної ескалації.