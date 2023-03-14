Російський винищувач Су-27 врізався в американський безпілотник MQ-9 над Чорним морем, - ВПС США
Сьогодні, 14 березня, російський винищувач Су-27 врізався в американський безпілотник MQ-9 Reaper над Чорним морем.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
За інформацією Європейського командування Збройних сил США, сьогодні над Чорним морем два російських винищувачі Су-27 спробували перехопити безпілотник MQ-9 ВПС США, який виконував розвідку в міжнародному повітряному просторі.
"Приблизно о 7:03 ранку (CET) один із російських літаків Су-27 зачепив гвинт MQ-9, через що американським силам довелося збити MQ-9 у міжнародних водах", - йдеться у повідомленні.
"Наш безпілотник MQ-9 виконував звичайні операції в міжнародному повітряному просторі, коли його перехопив і збив російський літак, що призвело до аварії та повної втрати MQ-9. Насправді цей небезпечний і непрофесійний вчинок росіян ледь не призвів до краху обох літаків", - заявив генерал ВПС США Джеймс Хекер, командувач ВПС США в Європі та Африці.
Він також наголосив, що авіація США та союзників продовжить проводити операції у міжнародному повітряному просторі, незважаючи на такий інцидент. В американському командуванні додали, що такі агресивні дії росіян небезпечні і можуть призвести до прорахунків і ненавмисної ескалації.
Что теперь? Да тоже все просто. Вместе с MQ-9 будут вылетать два Ф-35. С полноценной АФАР и ракетами AIM-120 AMRAAM. Да к такому самолету кацапы чтобы подлететь, будут бояться с баз вылетать
Разные вещи совершенно
Беспилотник этот может сутки летать и скорость у него небольшая
Весь его смысл в этом
Это я пишу без учета малозаметности (радиопоглощающее покрытие + геометрия корпуса F-35), и еще немаловажный фактор - постоянное наличие в воздухе самолетов ДРЛО США, которые "видят" намного дальше, чем F-35 и имеют с ними постоянную связь
...упавший в Черное море беспилотник преподносится касапами, как фантастическая воздушная победа, типа тарана Талалихина. Как пелось в известной песне: «Вот ***** теперь, ищи родной аэродром». О том, что у Штатов эти «Риперов», как грязи (сотни) - российские паблики скромно умалчивают. Как и о возможных последствиях, вроде того, что теперь беспилотники могут сопровождать американские истребители, на которые уже вот так просто не посбрасываешь топливо.
тобто на нього безпілотника злили паливо...
Якщо не на шельфі, то довго будуть сірководень на глибині ковтати 😂
А акваторія північно-західного шельфу контролюється нашими Нептутами та Гарпунами. Можем павтаріть мацкву 😂
А було б варто під прикриттям своїх винищувачів
Що із нею ?
Здох чи ні?
І да, було відрубано менше натівського дюйму пропелера 😕
Це як???
...ЯО у кацапів ,те що на землі і половини нема...проблема 30 субмарін ,з ЯО,но США працюють в тому напрямі вже давно
Разведданные в кавычках , кстати, потому что это вовсе по сути не "развед", а просто открытые данные, собранные в рамках их совместного договора (до последних событий функционирующего) о мониторинге ЯО по обе стороны. Про их ржавые, не способные поразить цели ракеты, мы уже тоже когда-то год назад слышали, сейчас не так уж и смешно честно говоря.
😬
Не розумію, чому коментатори не бачать очевидний зв'язок:
Теперь сбит беспилотник НАТО. Пока только гибридным способом и если после этого опять последует обеспокоенная глубокоозабоченность, то завтра аналогичный беспилотник кацапы собьют ракетой.