Польські спецпризначенці охороняли українську делегацію на переговорах у Бресті минулого року, - Dziennik Gazeta Prawna

Бійці польського спецпідрозділу забезпечували безпеку представників України на переговорах з Росією, які відбувалися у Бресті у лютому-березні 2022 року.

Українська делегація на чолі з міністром оборони Олексієм Резніковим вилетіла до Білорусі з Білої Підляські на гелікоптері S-70i Black Hawk авіаційної групи військової частини GROM, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Dziennik Gazeta Prawna.

Захистом українців на шляху до Білорусі займалися оператори військової комендатури з Люблинця, які задовго до війни співпрацювали з українськими спецпризначенцями.

За даними видання, після 2014 року разом із США та Великою Британією вони співпрацювали у розбудові спецзагонів як окремого виду збройних сил в Україні. У Кропивницькому командос із Люблинця тренували спеціальні підрозділи морської піхоти.

Польоти українських VIP-персон до Бреста з польського боку контролювали тодішній керівник канцелярії прем’єр-міністра Міхал Дворчик і заступник голови МЗС Марцін Пшидач.

Також польський спецзагін охороняв олігарха Романа Абрамовича, який був посередником в тих українсько-російських переговорах.