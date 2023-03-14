УКР
Польські спецпризначенці охороняли українську делегацію на переговорах у Бресті минулого року, - Dziennik Gazeta Prawna

Бійці польського спецпідрозділу забезпечували безпеку представників України на переговорах з Росією, які відбувалися у Бресті у лютому-березні 2022 року.

Українська делегація на чолі з міністром оборони Олексієм Резніковим вилетіла до Білорусі з Білої Підляські на гелікоптері S-70i Black Hawk авіаційної групи військової частини GROM, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Dziennik Gazeta Prawna.

Захистом українців на шляху до Білорусі займалися оператори військової комендатури з Люблинця, які задовго до війни співпрацювали з українськими спецпризначенцями.

За даними видання, після 2014 року разом із США та Великою Британією вони співпрацювали у розбудові спецзагонів як окремого виду збройних сил в Україні. У Кропивницькому командос із Люблинця тренували спеціальні підрозділи морської піхоти.

Польоти українських VIP-персон до Бреста з польського боку контролювали тодішній керівник канцелярії прем’єр-міністра Міхал Дворчик і заступник голови МЗС Марцін Пшидач.

Також польський спецзагін охороняв олігарха Романа Абрамовича, який був посередником в тих українсько-російських переговорах.

+8
«після 2014 року разом із США та Великою Британією вони співпрацювали у розбудові спецзагонів як окремого виду збройних сил в Україні» Джерело:
А тепер риторичне питання:
А от з 2019 року щось подібне робилось?
14.03.2023 19:48 Відповісти
+7
С 2019 г. был спрос только на специалистов в сфере асфальтирования дорог и откатов !
14.03.2023 19:58 Відповісти
+4
для чого, беня дав для Шмарклі свого охоронця, йому достатньо.
14.03.2023 20:04 Відповісти
«після 2014 року разом із США та Великою Британією вони співпрацювали у розбудові спецзагонів як окремого виду збройних сил в Україні» Джерело:
А тепер риторичне питання:
А от з 2019 року щось подібне робилось?
14.03.2023 19:48 Відповісти
Так. Бойові комари.🤣🤣🤣
14.03.2023 19:57 Відповісти
нажаль ні, лише ЗЄльоні навозні мухи 😕
14.03.2023 20:51 Відповісти
С 2019 г. был спрос только на специалистов в сфере асфальтирования дорог и откатов !
14.03.2023 19:58 Відповісти
А перший набір трускавецького лікнепу забули? "Нє забиваєтса такоє нікогда!"
14.03.2023 21:50 Відповісти
для чого, беня дав для Шмарклі свого охоронця, йому достатньо.
14.03.2023 20:04 Відповісти
І що? не вистачає новин?
14.03.2023 19:58 Відповісти
Так. Все засекречено. Як в старі часи. Марафон одна надія на новини (із запізненням і повторами).🤣
14.03.2023 20:05 Відповісти
блювотафон успішний
14.03.2023 20:08 Відповісти
Дуже.🤣🤣🤣
14.03.2023 20:22 Відповісти
Подивившись на список "морд " делегації, задаюсь питанням - чи потрібно було їх охороняти?
14.03.2023 20:39 Відповісти
І шо?
14.03.2023 20:46 Відповісти
Польша во всем, новый лидер Европы.
14.03.2023 20:58 Відповісти
А шо ці парламентьори свою охорону не брали, видно Агрохімія і сотоварищи крепко сцикнули. Киреєва правда після першого раунду пристрелили.
14.03.2023 21:10 Відповісти
Суперлітінант баканов ліквідіровал крота із ГУР!
14.03.2023 21:52 Відповісти
 
 