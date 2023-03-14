ЄС може представити проміжний звіт щодо готовності України до переговорів про вступ ближче до літа, - Ченцов
Україна демонструє "дуже хороший" темп на шляху до Євросоюзу, і для українського дипломатичного корпусу надзвичайно важливо швидко й ефективно виконувати роботу, необхідну для початку переговорів про вступ України до ЄС.
Про це в Брюсселі в інтерв’ю Радіо Свобода заявив голова Представництва України при Євросоюзі Всеволод Ченцов, інформує Цензор.НЕТ.
"Сподіваюся, цей проміжний звіт, який Комісія має представити (зараз ще дата не зафіксована, але, скоріш за все, це буде десь ближче до літа), дозволить зафіксувати належну динаміку, і протягом ще кількох місяців, які в нас залишатимуться до жовтня, умовно (…) ми зможемо вже зафіксувати, скажімо, повне виконання цих умов і що виконання цих умов буде достатньо, щоб перейти до наступного етапу - почати переговори", - наголосив дипломат.
Посол України в ЄС не зміг спрогнозувати, скільки триватимуть переговори, однак зауважив, що Україна хоче підготуватися до них належним чином і максимально підвищити відсоток адаптації Угоди про Асоціацію, щоби потім "рухатися в темпі".
На уточнювальне запитання Радіо Свобода щодо закону про конкурсний відбір претендентів на посади суддів Конституційного суду України (його реформа - в списку критеріїв, які супроводжували отримання Україною статусу кандидата. - Ред.) і зауваження до нього Венеціанської комісії, дипломат відповів, що це "питання в тому числі суверенітету".
"Як український Конституційний суд буде функціонувати? Це питання на сьогодні перебуває на порядку денному діалогу на найвищому рівні. Думаю, ми знайдемо правильний вихід із цієї ситуації і виконання цього критерію буде нам зараховано", - резюмував Ченцов.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Чиновники про одне думають.🤣
"Рученьки терпнуть, злипаються віченьки...
Боже, чи довго тягти?
З раннього ранку до пізньої ніченьки
Клавою денно верти".🤣
Я, взагалі не пью. Не суди по собі.
Давай.
Павло Грабовський - український поет, лірик, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D1%86%D0%B8%D1%81%D1%82 публіцист , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87 перекладач , яскравий представник української інтелігенції, яка в умовах самодержавної https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%96%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%8F Російської імперії вела боротьбу за національну свободу https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0 України , тісно пов'язану з рухом за соціальне визволення.
США передали координаты расположения троллей в Ольгино и Саушкино. Удар по этих целях является оправданным так как финансируется МО РФ, а значит является военным объектом
Юлия Навальная в своей оскаровской речи ни словом не обмолвилась о войне в Украине.
А ведь единственная сила, способная сегодня освободить Алексея, - это ВСУ.
Победа ВСУ на украинских фронтах (в ней уже мало кто сомневается) приведет к неминуемому падению путинского режима в результате последующих за военным поражением смуты и гражданской войны.
Российская империя навсегда перестанет существовать, распавшись на новые (надеюсь, доброкачественные) образования.
Одной из этих пертурбаций будет освобождение всех политзаключенных, включая Алексея Навального.
Но, повторяю, ключом ко всем этим тектоническим сдвигам будет только победа ВСУ.
Судьба Алексея решается сейчас на полях сражений на Донбассе.
Никакая пощечина Путину в виде "Оскара" Навальному тут не поможет - скорее, наоборот.
И еще это ужасное красное платье...
Сергей Лойко