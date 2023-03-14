УКР
ЄС може представити проміжний звіт щодо готовності України до переговорів про вступ ближче до літа, - Ченцов

єс,євросоюз

Україна демонструє "дуже хороший" темп на шляху до Євросоюзу, і для українського дипломатичного корпусу надзвичайно важливо швидко й ефективно виконувати роботу, необхідну для початку переговорів про вступ України до ЄС.

Про це в Брюсселі в інтерв’ю Радіо Свобода заявив голова Представництва України при Євросоюзі Всеволод Ченцов, інформує Цензор.НЕТ.

"Сподіваюся, цей проміжний звіт, який Комісія має представити (зараз ще дата не зафіксована, але, скоріш за все, це буде десь ближче до літа), дозволить зафіксувати належну динаміку, і протягом ще кількох місяців, які в нас залишатимуться до жовтня, умовно (…) ми зможемо вже зафіксувати, скажімо, повне виконання цих умов і що виконання цих умов буде достатньо, щоб перейти до наступного етапу - почати переговори", - наголосив дипломат.

Посол України в ЄС не зміг спрогнозувати, скільки триватимуть переговори, однак зауважив, що Україна хоче підготуватися до них належним чином і максимально підвищити відсоток адаптації Угоди про Асоціацію, щоби потім "рухатися в темпі".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна відкладає зміни до закону про олігархів, що були вимогою ЄС

На уточнювальне запитання Радіо Свобода щодо закону про конкурсний відбір претендентів на посади суддів Конституційного суду України (його реформа - в списку критеріїв, які супроводжували отримання Україною статусу кандидата. - Ред.) і зауваження до нього Венеціанської комісії, дипломат відповів, що це "питання в тому числі суверенітету".

"Як український Конституційний суд буде функціонувати? Це питання на сьогодні перебуває на порядку денному діалогу на найвищому рівні. Думаю, ми знайдемо правильний вихід із цієї ситуації і виконання цього критерію буде нам зараховано", - резюмував Ченцов.

членство в ЄС (1391) Ченцов Всеволод (32)
