Кілера, який планував убивства Резнікова та Буданова, засудили до 12 років за ґратами, - СБУ. ФОТОрепортаж

За матеріалами СБУ Печерський районний суд міста Києва призначив 12 років тюрми з конфіскацією майна організатору диверсійно-розвідувальної групи головного управління генштабу ЗС РФ (більш відомого як ГРУ).

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Служба безпеки України.

Зловмисник займався підготовкою до фізичної ліквідації міністра оборони та керівника Головного управління розвідки нашої держави, а також відомого українського активіста. За вбивство кожного з них російські "куратори" обіцяли винагороду у розмірі від 100 до 150 тис. дол.

Контррозвідники Служби безпеки із залученням бійців ЦСО "А" затримали зловмисника у результаті багатоетапної спецоперації на території Волинської області у серпні 2022 року.

За даними слідства, фігурантом є мешканець тимчасово окупованого Луганська, який у складі терористичної організації "лнр" брав активну участь у бойових діях проти сил АТО на сході України.

Після повномасштабного вторгнення він був завербований кадровим співробітником російської воєнної розвідки для проведення підривної діяльності. За завданням координатора з москви він мав організувати ліквідацію українського військового, який, на думку окупантів, нібито причетний до фізичної розправи над російськими військовополоненими.

Це вбивство мало стати "тестовим випробуванням" перед виконанням замаху на керівників оборонних відомств нашої держави.

Читайте: Затримано кілера, який намагався вбити миколаївського "авторитета" Титова на прізвисько Мультик, - Венедіктова

Під час обшуку у зловмисника виявлено докази злочинних дій, а також паспорт громадянина рф.

На підставі зібраних Службою безпеки матеріалів суд визнав фігуранта винним за декількома статтями Кримінального кодексу України: ст. 111 (державна зрада); ст. 14, ст. 27, ст. 115 (готування до вчинення вбивства); ст. 260 (участь у непередбачених законом збройних формуваннях); ст. 258-3 (участь у терористичній організації).

Тривають комплексні заходи для притягнення до відповідальності російських координаторів підривної діяльності, які наразі переховуються в рф.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Буданов пережив щонайменше 10 замахів, - The Washington Post

Кілера, який планував убивства Резнікова та Буданова, засудили до 12 років за ґратами, - СБУ 01
Кілера, який планував убивства Резнікова та Буданова, засудили до 12 років за ґратами, - СБУ 02
Кілера, який планував убивства Резнікова та Буданова, засудили до 12 років за ґратами, - СБУ 03
Кілера, який планував убивства Резнікова та Буданова, засудили до 12 років за ґратами, - СБУ 04
Кілера, який планував убивства Резнікова та Буданова, засудили до 12 років за ґратами, - СБУ 05
Кілера, який планував убивства Резнікова та Буданова, засудили до 12 років за ґратами, - СБУ 06
Кілера, який планував убивства Резнікова та Буданова, засудили до 12 років за ґратами, - СБУ 07
Кілера, який планував убивства Резнікова та Буданова, засудили до 12 років за ґратами, - СБУ 08
Кілера, який планував убивства Резнікова та Буданова, засудили до 12 років за ґратами, - СБУ 09
Кілера, який планував убивства Резнікова та Буданова, засудили до 12 років за ґратами, - СБУ 10

