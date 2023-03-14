УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10583 відвідувача онлайн
Новини Війна
1 994 16

Майже 100 тисяч добровольців прийшли в тероборону одразу після вторгнення РФ, - Міноборони

тероборона

У перші тижні повномасштабного російського вторгнення майже 100 тисяч добровольців вступили до лав Сил територіальної оборони ЗСУ.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ, про це в ефірі телемарафону повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

"Характерна українська риса - у нас сьогодні в окопах доктори наук, фермери, професійні військові, співаки, люди творчих, інтелектуальних професій, айтівці. Це говорить про специфіку українського народу", - зауважила вона.

Маляр нагадала, що в березні 2014 року перший загін добровольців вирушив з Майдану на фронт.

"Сьогодні ми маємо історію, коли добровольці вже другою хвилею вирушили на фронт. Це лютий 2022 року. У перші тижні широкомасштабного вторгнення майже сто тисяч добровольців прийшли в Територіальну оборону, яка є складовою частиною Збройних сил України", - зазначила вона.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Українські добровольці б’ються щоденно за нашу державу й неодмінно переможуть: Зеленський вручив нагороди. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Маляр зауважила, що сьогодні в Україні немає слабкої статі, бо весь український народ працює на перемогу. "Українці, які пішли до війська добровольцями, фактично стали професійними військовими. Вони протистоять потужному ворогу так, що ворог не може реалізувати свої задуми і цілі", - наголосила вона.

Як повідомлялося, щороку 14 березня в Україні відзначається День українського добровольця. Пам'ятна дата встановлена Верховною Радою у 2017 році, щоб вшанувати мужність та героїзм захисників незалежності, суверенітету й територіальної цілісності України.

Автор: 

вторгнення (381) добровольці (961) Маляр Ганна (525)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+9
показати весь коментар
14.03.2023 21:17 Відповісти
+7
показати весь коментар
14.03.2023 21:20 Відповісти
+3
Як це зараз актуально. Чиста правда.
показати весь коментар
14.03.2023 21:39 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
14.03.2023 21:17 Відповісти
показати весь коментар
14.03.2023 21:20 Відповісти
Як це зараз актуально. Чиста правда.
показати весь коментар
14.03.2023 21:39 Відповісти
є у мене знайомий,котрий теж пішов у ТРО. і ось десь місяц півтора тому,був меседж до ТРО.щоб добровольці їхали наводити лагід у визволених землях. на кшталт воєної поліції. ніхто не визвався...а навіщо,тут біля хати краще,постояв сутки на блокпосту,повиносив мозг та нерви людям,і домой,до теплої баби...
показати весь коментар
14.03.2023 21:40 Відповісти
добровільно записались у тероборону, їх зі стрілецькою зброєю і коктейлями, яких тоді було забагато і скрізь, командування виставило на захист...а тепер, як у тому ж бузковому гаю херсона, нема кому гідно і з почестями вшанувати героїчний подвиг...
все було би по іншому, якби, як казав президент наш, асигнування на армію збільшили б втричі замість отих доріг...
тоді б армія зустріла ворога на підступах, замінувала б підходи, моста, організувала лінії оборони, бо було би за які гроші...
а тим належно не підготовленим добровольцям не довелось би захищати з коктейлями в руках...
з коктейлями в руках...
показати весь коментар
14.03.2023 21:45 Відповісти
я вже писав,ти хто воює та поклав життя-шана. а я кажу про хитрозадих!
показати весь коментар
14.03.2023 22:26 Відповісти
як тих, кого з коктейлями кинули, зараз шанують бачать інші..
тому не дивно, що не хочуть відчувати себе не в своїй тарілці...
з коктейлями на танки...і якому ідіоту там в верхах прийшла така ідея, щоб зекономити на озброєнні?
показати весь коментар
14.03.2023 22:35 Відповісти
"є у мене знайомий,котрий теж пішов у ТРО"
Не хочу образити, проте боти досить часто використовують сполучення "мій знайомий". Чи знайомий, чи знайомий знайомого, чи родич когось, чи інше. Якби пан познайомився дійсно зі справжніми ТРО, то дізнався б, що більшість за цей рік вже побувала і є й досі не тільки у прифронтовій зоні, а й на "нулі".
показати весь коментар
14.03.2023 22:20 Відповісти
Малось на увазі-за цей рік повномасштабної війни.
показати весь коментар
14.03.2023 22:22 Відповісти
тебе адрес нужен и фамилия? с доносом побежишь,мудак москальский?
показати весь коментар
14.03.2023 22:27 Відповісти
Про москаля мені пишеш кацапською мовою ? Не палися, ботяро )
показати весь коментар
14.03.2023 22:30 Відповісти
москалю москальскою,или ты уже совсем отупел в рязанских е*енях?
показати весь коментар
14.03.2023 22:47 Відповісти
Не виправдовуйся, ти вже спалилося.
показати весь коментар
14.03.2023 23:05 Відповісти
ты ещё плакат нарисуй,что ты не москаль,может кто и поверит...чмо прох*йловское.
показати весь коментар
14.03.2023 23:17 Відповісти
Перед ким малювати, бидло кацапське, перед тобою ? Ти впевнено йди за курсом свого корабля, не збивайся "с пути".
показати весь коментар
15.03.2023 07:50 Відповісти
а - у нас сьогодні в окопах доктори наук, фермери, професійні військові, співаки, люди творчих, інтелектуальних професій, айтівці. Це говорить про специфіку українського народу"(с)
Угу. Грамотне розподілення ресурсів, інтелектуального професіонала в якого вклали роки навчання - в штурмові загони..а гранатометники роздають повістки.
показати весь коментар
15.03.2023 00:19 Відповісти
 
 