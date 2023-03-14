Майже 100 тисяч добровольців прийшли в тероборону одразу після вторгнення РФ, - Міноборони

У перші тижні повномасштабного російського вторгнення майже 100 тисяч добровольців вступили до лав Сил територіальної оборони ЗСУ.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ, про це в ефірі телемарафону повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

"Характерна українська риса - у нас сьогодні в окопах доктори наук, фермери, професійні військові, співаки, люди творчих, інтелектуальних професій, айтівці. Це говорить про специфіку українського народу", - зауважила вона.

Маляр нагадала, що в березні 2014 року перший загін добровольців вирушив з Майдану на фронт.

"Сьогодні ми маємо історію, коли добровольці вже другою хвилею вирушили на фронт. Це лютий 2022 року. У перші тижні широкомасштабного вторгнення майже сто тисяч добровольців прийшли в Територіальну оборону, яка є складовою частиною Збройних сил України", - зазначила вона.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Українські добровольці б’ються щоденно за нашу державу й неодмінно переможуть: Зеленський вручив нагороди. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Маляр зауважила, що сьогодні в Україні немає слабкої статі, бо весь український народ працює на перемогу. "Українці, які пішли до війська добровольцями, фактично стали професійними військовими. Вони протистоять потужному ворогу так, що ворог не може реалізувати свої задуми і цілі", - наголосила вона.

Як повідомлялося, щороку 14 березня в Україні відзначається День українського добровольця. Пам'ятна дата встановлена Верховною Радою у 2017 році, щоб вшанувати мужність та героїзм захисників незалежності, суверенітету й територіальної цілісності України.